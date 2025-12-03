Cu cine votează Adrian Năstase la Primăria Capitalei: „El chiar are diplomă universitară, spre deosebire de alții”

ADVERTISEMENT

Cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, fostul premier Adrian Năstase a ieșit public și a anunțat pe cine va pune ștampila de vot. Așa cum era de așteptat, fostul lider social-democrat îl va vota pe Daniel Băluță, dar motivele nu țin doar de culoarea politică, ci și de calitățile pe care consideră că le are actualul primar al Sectorului 4.

Cu cine votează Adrian Năstase la Primăria Capitalei

Năstase a pus pe primul loc experiența administrativă a actualului primar de la Sectorul 4, lăudând faptul că prin investiții și infrastructură, zona s-a îmbunătățit, au apărut parcări și transport public de calitate. De asemenea, ironic fiind, Adrian Năstase a mai spus că îl votează pe Daniel Băluță fiindcă el „chiar are diplomă universitară”.

„Sunt mai mulți candidați care, evident, nu au nicio șansă să câștige și sunt câțiva care, aparent, sunt într-o relativă egalitate. Este ceea ce arată sondajele, fiecare influențat, probabil, și de finanțatori. În ceea ce mă privește, eu voi vota cu Daniel Băluță. Din mai multe motive. În primul rând, mi se pare un administrator public cu o experiență dovedită la Sectorul 4. În al doilea rând, chiar are o diplomă universitară”, a punctat politicianul. Pe lângă asta, fostul premier crede că e nevoie de un echilibru. Cum președintele și șefii de la Guvern sunt de dreapta, Năstase spune că un ar mai balansa lucrurile.

Adrian Năstase, despre Daniel Băluță: „Are diplomă universitară”

„Băluță vorbește despre un București în care „oamenii trebuie puși înaintea politicii” și despre transformarea orașului într-un spațiu accesibil, modern și bine gestionat. Dorește combaterea excluziunii sociale, sprijinul pentru familii, investițiile în infrastructură și recuperarea zonelor urbane nefuncționale, fiind concentrat pe soluții practice. În condițiile în care președintele, premierul și miniștrii importanți reprezintă dreapta politică, victoria unui candidat de stânga la conducerea Capitalei ar mai echilibra lucrurile!”, a mai scris Adrian Năstase pe blogul său.

Lupta pentru București se anunță însă una strânsă. Potrivit celui mai recent sondaj Sociopol, , urmat la mică distanță de liberalul Ciprian Ciucu cu 25% și de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 20%.