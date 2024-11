Cu cine votează Leon Dănăilă la alegerile prezidențiale. Celebrul neurochirurg a făcut dezvăluirea: “Singura noastră opțiune viabilă în acest context complicat”

Într-un mesaj transmis , Leon Dănăilă le-a transmis tuturor să voteze cu Nicolae Ciucă. Deși poate să pară o alegere atipică, a unui candidat care nu e cotat cu șanse reale, medicul și-a argumentat stufos alegerea făcută. În principal, Nicolae Ciucă este valoros pentru că nu are scheleți în dulap.

Cu cine votează Leon Dănăilă la alegerile prezidențiale

Cel puțin acesta e sfatul unui neurochirurg ajuns la vârsta de 91 de ani. ”Am împlinit anul acesta 91 de ani. La vârsta mea, un om a atins pragul înțelepciunii maxime, cu condiția să fie sănătos mintal. Având în vedere cariera mea și faptul că sunt încă activ în profesia mea de medic neurochirurg, vă spun cu certitudine că sunt cât se poate de sănătos.

Iar din această perspectivă, în următorii patru ani, deși s-ar putea să privesc asta din ceruri. Doar Dumnezeu știe. Am fost senator din partea Partidului Național Liberal în legislatura 2016-2020.

Prin urmare, știu cum funcționează lucrurile în politică și nu mi-aș permite să dau sfaturi dacă aș fi fost cu desăvârșire lipsit de orice perspectivă din punct de vedere politic”, și-a început discursul Dănăilă.

Printre altele, profesorul Dănăilă a insistat că e foarte important ca oamenii să meargă la vot, pentru că ”libertatea și democrația” au un preț ridicat”, plătit mereu de populație. Mai apoi, neurochirurgul le-a transmis tuturor la ce să fie atenți atunci când votează un candidat pentru funcția de președinte al țării.

”Nu votați cu oamenii politici compromiși în cariera lor politică de după 1989. Nu votați cu oamenii politici fără școală temeinică, care au ajuns sus exclusiv prin politica vremurilor. Nu votați cu oamenii politici a căror atitudine și comportament vădesc porniri extremiste, care pot face rău pe viitor, sau cu cei a căror viziune nu este îndreptată spre democrație, prosperitate și valori occidentale.

Leon Dănăilă a efectuat peste 40.000 de operații chirurgicale

, dar au lacune serioase de pregătire economică și politică. Oamenii politici serioși și pe care te poți baza parcurg toate etapele carierei politice exact așa cum, în orice profesie, trebuie să urci toate treptele fără salturi”, a explicat Dănăilă. În concluzie, singurul candidat care ar bifa toate cerințele ar fi generalul Nicolae Ciucă.

Dintre acestea reamintim “Romanian Journal of Reconstructive Microsurgery”, “Romanian Neurosurgery”, “Romanian Journal of Neurology and Psychiatry”, “National Medical Review”, “Chirurgia”, “Medicina modernă”. Doctorul Leon Dănăilă deține recordul de 40.250 de intervenții chirurgicale realizate în carieră, printre care 21.000 cu microscopul operator.