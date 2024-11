Cu cine votează Mihai Tatulici. Anunţul surprinzător făcut în direct de celebrul jurnalist

Marius Mocan, președintele Partidului Diaspora Unită și candidat la alegerile parlamentare din decembrie pe lista platformei DREPT, a fost invitatul emisiunii TATULICI LA FANAT1K care a fost apreciat și felicitat de cunoscutul realizator tv.

Marius Mocan: „Aș vrea să fiu primul om civic în Parlament”

Și aceasta în condițiile în care Tatulici este cunoscut prin modul intransigent cu care își abordează invitații la această emisiune. În premieră însă, Mihai Tatulici și-a gratulat invitatul ca „un bun vorbitor”, un om „tenace, expresiv și telegenic”.

„Mi-as dori să mă văd peste 10-15 ani cum evoluez, să zic așa, chiar aș vrea să fiu primul om civic în Parlament, nu mi-aș dori să fiu un politician și nici să ajung un mare lider politician. Aș vrea să duc civismul ăsta la un nivel la care românii să aibă acces peste tot. Chiar aș vrea să fie introduse la școală ore de civism”, a declarat Marius Mocan.

„Și dacă ați fi Făt-Frumos în Parlament eu tot fericit aș fi. Noi avem nevoie de oameni ca dumnevoastră, vă creditez cu încredere, sper ca și telespectatorii noștri”, i-a replicat Tatulici, atrâgându-i atenția să nu se schimbe, pentru că foarte multe partide au început ascendent și au terminat în direcție opusă.

„Eu repet, cred că și de aceea am refuzat foarte multe oferte, adică nu suntem oamenii care pot fi cumpărați. Am refuzat postul de ambasador, am refuzat postul de director general pe România la ISCTR, am refuzat postul de deputat și senator din 2020 și până acum de la aproape toate partidele politice din România”, a completat Mocan, spunând că nu avantajele materiale sunt scopul pe care-l urmărește din politică.

„Nimeni nu se interesează de copiii cu nevoi speciale”

Președintele ADU, care are doi copii, a dat însă un exemplu din viața personală, mai precis pe fata sa, care suferă de o formă de dizabilitate, Mocan spunând că nici la această oră în nu se vede o preocupare pentru , fie ele copii sau adulți.

„În schimb să vă spun ce am pățit cu copii. Fata mea are autism, nu sever, dar are un grad de autism. Și în Marea Britanie, firește, au resurse, au oameni, era dusă la o școală specială de autism în care erau șase copii în clasă cu șapte profesori. Deci fiecare copil avea un profesor plus unul care-i coordona pe acești profesori.

În momentul ăsta, în România există o problemă pe care foarte mulți n-o ridică, eu mă așteptam măcar acuma când este campanie electorală să o văd la alte partide: nimeni nu se interesează de copiii cu nevoi speciale. Persoanele cu nevoi speciale nu sunt protejate deloc în România, nu există centre pentru persoanele mai în vârstă care au nevoi speciale, nu există nici pentru copii, sau există dar unul pe județ.

„E clar că o să mă lupt și pentru alte persoane”

În județul Buzău, eu m-am interesat ca să văd unde să-mi duc fata la școală, să facă o educație, am găsit un centru în Buzău dar aceste centre nu sunt diferentiate, ca afară, adică cei care suferă de mai multe boli sunt băgați în același loc, nu e normal”, a spus Marius Mocan.

„E o garanție că să lupt pentru români, pentru că chiar eu am problemele acestea. Dacă fac ca fata mea să fie bine și să fie integrată în societate e clar că o să mă lupt și pentru alte persoane care suferă de autism”, a adăugat el.

Mihai Tatulici: „Căutați oamenii cinstiți și votați-i pe ei, că altfel o încurcăm”

În legătură cu persoanele în vârstă, Marius Mocan a spus că și pentru ei are un proiect, care se numește „Bunicul noștri”, adică niște centre în care seniori să se întâlnească și să socializeze. „Eu nu am inventat roata sau bicicleta, doar am văzut niște lucruri afară pe care vrem să le implementăm și în România, doar dacă vrem. Dacă facem ca ăștia care au ajuns de 35 de ani în sistem și doar iau banii și-i bagă în buzunar, atunci nu se mai face nimic”, a spus Mocan.

„Mi-a făcut plăcere, personal vă cer permisiunea să vă votez, eu așa vreau”, i s-a adresat Tatulici, care a avut și un mesaj pentru public: „Căutați oamenii cinstiți și votați-i pe ei, că altfel o încurcăm”.

