„Singuri împotriva tuturor”, cu mândria că „Galeria lui Rapid n-a fost membră de partid!”, echipa din Giulești a dat o lovitură financiară și de imagine prin venirea „leului” milionar Dan Șucu între acționarii echipei.

„Cu Dan Șucu la echipă, nici de Milan nu mi-e frică!” Visurile suporterilor din Giulești au crescut Rapid! Reportaj din „buncărul” de sub tribuna I

…Și nu cu un procent simbolic s-a „băgat” domnul „Mobexpert”, ci chiar 50% din acțiuni. Jumi-juma, cum se spune „pe șine”, cu acționarul care a urcat Rapidul din Liga a IV-a în Liga I, Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Prezentarea oficială a lui în subsolul noului stadion din Giulești… acolo este sala de conferințe, acolo a fost prezentat și antrenorul Adrian Mutu, acolo este un bun adăpost în caz de Doamne ferește și nu putinește… a fost o doză de apă vie pentru speranțele rapidiștilor din toate țările că echipa lor va redeveni forța din vremea mult-iubitului „nea” Mircea și mult-huiduitului „nea” George. Mircea Lucescu și George Copos.

are bani, are morgă, are elocința vorbei clare, are proprietatea termenilor pe care îi folosește, are minte de afacerist, are ochi de… copil mirat că, pentru alții, ceea ce lui i se pare clar în domeniul afacerilor mai poate genera întrebări. Vezi cazul ziariștilor prezenți la conferința de prezentare.

ADVERTISEMENT

…Care, cu prea puțină „aplecare” asupra zilei de bucurie a consfințirii publice a noului acționar, au vrut să știe ba una, ba alta… „De ce Rapid și nu altă echipă din Liga I?”, „Cine v-a convins să investiți la Rapid?”, „Ați vorbit cu Adrian Mutu? Ce jucători vrea la Rapid?”, „Dar dumneavoastră ce jucător din Liga I vreți la Rapid?”, „Dacă nu sunteți de acord cu partenerul Victor Angelescu, cine ia decizia finală atâta timp cât aveți același număr de acțiuni?”, „Câți jucători pleacă de la Rapid? Câți vin?”…

…Doar câteva din tirul la care a fost supus A răspuns calm la toate. Clar. Concis. Întrevedere de afaceri, „mai avem și treabă astăzi”. Fără „ăăăă”, fără bâlbe, fără întortocheli, învârtiș în jurul cozii sau beție de cuvinte.

ADVERTISEMENT

Celălalt acționar, Victor Angelescu și președintele Nico… așa-i spune toată lumea, inclusiv Șucu!… Daniel Niculae pentru conformitate (de ce nu i-or spune „Nicu”, nu „Nico”?)… l-au privit de multe ori zâmbind pe noul acționar în timp ce acesta explica ce și cum. Parcă era un „big brother”…

…Zâmbet deschis, de genul „Vedeți pe cine am adus noi alături de Rapid”, nicio clipă măcar aproape de ironie gen „Ia-uzi ce spune ăsta, cin’ s-o crede, las’ că vede el că tot zboară nu stă pe… canapea de piele!” (prietenii știu de ce…).

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a povestit, a lămurit, a explicat, a promis, a atacat…

și-a etalat ideile, planurile, ordonat, așezate în rafturile mobilei cu care îi este mobilată gândirea. Multe. Rânduite. Lăcuite. De lux.

ADVERTISEMENT

A povestit. De copii care îi spuneau când veneau de la antrenamente… de la Rapid, cum de unde?!… cum li se adresa antrenorul, cu „Domnilor”, și ei nu bifaseră prima decadă de viață. A recunoscut că nu are „pedigree” de rapidist, este rapidist „prin ricoșeu”, „Copiii mei joacă la Rapid și m-au umplut de entuziasm”.

A lămurit. Pe cifre. 7 milioane anul ăsta, 10 anul viitor, 14 peste doi ani. Bugetul Rapidului. A explicat și diferența dintre buget, venituri și profit. Ce înseamnă cheltuieli știe tot românul…

A explicat. Care este „parcela” lui din Giulești: „În competiția sportivă nu sunt implicat și nu mă voi implica. De asta se va ocupa Nico. Mă voi ocupa de competiția organizațională. Vom avea obiective clare, linii de business clare”.

A explicat și cine ia hotărârea finală într-o situație în care nu este de acord cu celălalt acționar, Victor Angelescu, amândoi având același pachet de acțiuni, câte 50%: „Dreptul de prevalarea îi aparține acționarului inițial, Victor Angelescu. El va decide”.

A promis. Investiții în bazele sportive de la Coresi și Constructorul. „Ca să aibă unde să vină copii să se joace ca să nu-și mai lățească fundurile în fața calculatorului”. De fosta bază „Pro Rapid” nimic… Da’ nici nu l-a întrebat nimeni… De George Copos l-au întrebat: „Am vorbit cu George Copos, l-am invitat în Giulești, dar mi-a spus că îi este greu să vină…”.

A atacat. Structura organizatorică, administrativă a campioanei „N-o înțeleg”. Și a detaliat. Cu aceeași privire inocentă, de copil mirat, á la „Mă, cum o fi posibil așa ceva?”. Cum o fi posibil să nu-l cunoască pe patronul lui , , din „piața” de afaceri. „Nu am auzit de nicio afacere a dânsului, nu am auzit de numele dânsului în lumea oamenilor de afaceri”.

A atacat și investițiile guvernului maghiar în fotbalul românesc, la Sepsi Sfântu Gheorghe. „Or ști contribuabilii din Ungaria că guvernul lor sprijină cu banii lor nu sportul de masă din România, ci sportul de elită, fotbalul de primă ligă? Aia e deturnare de fonduri și se pedepsește cu pușcărie”. Au, operația… doare…

De altfel, Dan Șucu este ferm convins că statul nu are ce căuta în sportul profesionist: „Banul public nu are ce căuta în sport. Doar în sportul de masă”.

Și a explicat cum vede el și alte căi de atragere a banilor la Rapid, în afara celor investiți de ei, cei doi acționari: „Vrem să vindem 8.000 de abonamente, vrem să vindem publicitate de 2,5 milioane de euro. Publicitatea nu are legătură cu primarii sau cu miniștri. Nu vrem bani de la Primării sau Ministere. Ne vom plăti în mod ireproșabil taxele”.

Victor Angelescu, care a adus Rapidul din Liga a IV-a în prima ligă, părea impresionat de „big brother” de la „Mobexpert”

Dan Șucu a mai vorbit de viitoarele baze sportive de la Coresi, Constructorul și… Mobexpert! „Pentru sportul de masă”…

…De orientarea pentru viitorii fotbaliști de la prima echipă: „Ne bazăm pe creșterea de juniori. În această zonă am cerut drept de prevalare. Academia va avea un buget de 10% din bugetul clubului”

…de clubul care-i place din Liga I, cu un… amendament: „Îmi place clubul domnului Hagi, dar văd o problemă. Tot ce se întâmplă acolo depinde doar de dânsul”.

…de viitoarea campioană: „Dacă CFR Cluj a luat campionatul de cinci ori la rând, probabil că și alte echipe îl vor lua de cinci, șase… zece ori la rând. Și următorii ar trebui să fim noi!”.

Victor Angelescu, parcă puțin timorat de anvergura omului de afaceri de lângă el, a fost protocolar… și cam „lemnos”: „Mă bucur că am realizat acest parteneriat. De mult am încercat să-l aduc”… „Am adus unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri în club. E cel mai serios om de afaceri”… „Sunt foarte mândru de această mutare”… „Vrem să urcăm mai departe. Sigur mergem mult înainte cu domnul Șucu lângă noi”.

Dacă cei doi acționari se vor înțelege bine, dacă vor „asculta” (ghilimelele nu sunt obligatorii…) de Nico, dacă Adrian Mutu va reuși să se facă înțeles de jucători, dacă suporterii, nu doar galeria din peluză, vor însufleți tribunele noului stadion, dacă… dacă… dacă… dacă Putin va dispărea și Rusia va opri măcelul din Ucraina… Dan Șucu va fi o „afacere” profitabilă pentru Rapid. Cu reciproca la fel de adevărată.

Între teren și liniile de… tramvai, la un șpriț de vară și socializare

Masa, dansul și darul… nu, fără dans și fără dar… masa și sucul… de Odobești… s-au servit la „suprafață”, la etajul 1, cu vedere la tribune pe o parte și la Calea Giulești pe cealaltă.

Atmosferă destinsă, a apărut și Mugur Bolohan, director adjunct la CS Rapid, administratorul stadionului, a răsărit și eternul rapidist Mircea Meleașă, mai un șpriț, mai o chiftea…

„Troica” Dan Șucu, Victor Angelescu, Daniel Niculae a fost rar despărțită de vreun ziarist, declarațiile se „epuizaseră” în conferința de presă… au rămas speranțele…

„Cu Dan Șucu la echipă, nici de Milan nu mi-e frică!” Cum „spune” și titlul, visurile suporterilor din Giulești au crescut Rapid…