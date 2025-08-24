„Cu doi înainte știam că Iliescu va urma după Ceaușescu!”. Gigi Neţoiu, despre cum s-au schimbat lucrurile în România după o vizită din 1987

despre fostul președinte Ion Iliescu, dezvăluind că știa cu doi ani înainte de Revoluție că acesta va fi în fruntea României, după căderea regimului Ceaușescu. după vizita fostului lider al URSS, Mihail Gorbaciov, din 1987.

Gigi Nețoiu, dezvăluiri incendiare despre Ion Iliescu și Ceaușescu

Invitatul lui Horia Ivanovici la emisiunea Fanatik Superliga a dezvăluit cum au stat lucrurile înainte ca regimul comunist să cadă și ce rol a jucat Ion Iliescu. Gigi Nețoiu, care și-a anunțat recent candidatura la Primăria Capitalei, a declarat că a fost lucrător al Securității din 1985 până în 1989.

„În momentul acela ne-au trecut pe toți în rezervă, că noi, Securitatea, aparțineam de Ministerul de Interne. Acum ar trebui să fiu puțin supărat pe domnul Iliescu. Pentru că noi îl urmăream și ne-am purtat foarte frumos cu domnul Iliescu. Pentru că știam agenții care erau toți racolați și luptau la dărâmarea sistemului.

Iar după cea mai importantă vizită, când a venit domnul Gorbaciov înainte cu, cred că, un an jumătate sau doi, toată lumea știa că următorul (n.r. după Nicolae Ceaușescu), fiind coleg, o să fie domnul Iliescu . Deci și cu acceptul URSS-ului s-a făcut această schimbare și venirea domnului Iliescu”, a declarat Gigi Nețoiu.

Gigi Nețoiu, despre Revoluția din 1989: „Securitatea i-a spus fiecare pas lui Ceaușescu”

Fostul om de fotbal mai spune că toată lumea se aștepta să înceapă Revoluția, iar regimul comunist să pice. Totodată, Gigi Nețoiu a dezvăluit că Securitatea l-a informat pe Nicolae Ceaușescu privind cele întâmplate, încă de când au izbucnit protestele în Timișoara, dar că fostul lider comunist a crezut „foarte mult în poporul român”, așteptându-se să îl susțină în continuare. Un rol important l-ar fi jucat și soția acestuia, Elena Ceaușescu.

„Pe noi ne-au anunțat colegii de la Timișoara, aveam discuții. Securitatea i-a spus fiecare pas lui Ceaușescu. El a crezut foarte mult în poporul român, în clasa muncitoare și l-a dezamăgit”, a dezvăluit Gigi Nețoiu.

Cine l-a trădat pe Nicolae Ceaușescu

La întrebarea lui Horia Ivanovici dacă fostul lider Ceaușescu chiar a crezut că poporul o să fie până la final de partea lui, Gigi Nețoiu a răspuns afirmativ. „Da, 100%. S-a bazat pe securitate și pe popor. Dar el nu a crezut informațiile pe care le-a avut. Și aici cred că a intervenit doamna Ceaușescu. Ea cred că a avut o influență negativă asupra lui. (…) El a crezut că totuși e o chestie pașnică.

Dacă o fi o schimbare, să fie una pașnică. Ca drept dovadă, el nu s-a așteptat să fie omorât. Când a început la Universitate (n.r. Revoluția) noi am primit ordin să retragem armamentul, l-am predat și am plecat acasă, n-am participat. Iar el s-a bazat foarte mult pe armată, popor, securitate, care-s de partea lui. Prima care a trădat a fost armata. Cam așa s-a scris istoria”, a conchis Gigi Nețoiu.

