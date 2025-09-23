Cu două săptămâni înainte de acțiunea naționalei, Cătălin Cîrjan i-a transmis un mesaj ferm lui Mircea Lucescu: „E clar!”

Echipa națională a României va întâlni Moldova și Austria luna viitoare, iar . Selecționerul va dezvălui în octombrie și jucătorii convocați din campionatul intern, iar căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, speră că se va număra printre aceștia.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan, mesaj pentru Mircea Lucescu

are un start pozitiv de sezon la Dinamo, iar fostul mijlocaș al lui Arsenal are speranța că evoluțiile sale l-au convins pe selecționerul Mircea Lucescu. „Este un vis de-al meu să joc la naționala României, clar, dar nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta.

Îmi doresc mult să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo, să fiu sănătos, îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos și pot să joc fotbal. (n.r. ai o speranță că vei fi convocat?) Clar că sper și îmi doresc foarte mult să fiu acolo, dar vreau să o iau pas cu pas.

ADVERTISEMENT

Când crede domnul Lucescu că sunt pregătit, atunci cu siguranță mă va chema. Îmi doresc foarte mult să debutez la naționala României”, a afirmat fotbalistul lui Dinamo în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Debutul din sezonul actual, cel mai bun din cariera lui Cătălin Cîrjan?

Dinamo are un start de sezon peste așteptări, iar Cătălin Cîrjan a avut o contribuție importantă la rezultatele obținute de „câini”, care ocupă momentan locul 3 în Superligă, la egalitate de puncte, 19, cu a doua clasată FC Botoșani. Mijlocașul a contribuit decisiv la 5 dintre cele 16 goluri reușite de „câini” până în acest moment.

ADVERTISEMENT

„(n.r. e cel mai bun debut al tău de sezon?) Cred că da, am două goluri, trei pase de gol, am început bine acest sezon, cred eu că se putea și mai bine, dar vreau să o iau pas cu pas, să continui să îmi ajut echipa și să terminăm cât mai sus în campionat”, a afirmat Cătălin Cîrjan, în exclusivitate petnru FANATIK. Până la pauza internațională, Dinamo va mai disputa două partide în campionat, ambele în deplasare, cu Universitatea Craiova și Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT