Cu ei atacă grupa de Conference League! Cum va arăta primul „11” al FCSB până la toamnă: „Suporterii să aibă răbdare!”

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Mihai Stoica (61 de ani) le-a transmis suporterilor FCSB să stea liniștiți. Susținătorii roș-albaștrilor își fac griji deoarece echipa lor preferată vinde jucători, în frunte cu Darius Olaru, iar achizițiile întârzie să apară. Președintele C.A. e convins că Marius Baciu (51 de ani) are deja la dispoziție un prim „11” competitiv, cu care să atace tabloul principal din Conference League.

Cum va arăta echipa de start a FCSB în preliminariile Conference League

FCSB a cedat mai mulți jucători în această vară, cea mai importantă pierdere a roș-albaștrilor fiind plecarea căpitanului Transferul a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK, iar clubul lui Gigi Becali a încasat 3.000.000 de euro. Pe lângă Olaru, FCSB l-a mai cedat gratis la Petrolul pe Zima, iar În schimb, Baba Alhassan, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș și Daniel Graovac au fost puși pe liber. Deocamdată, Marius Baciu a primit un singur jucător nou, fundașul dreapta Ronny Labonne.

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„Ce le spun suporterilor? Să aibă răbdare. Se vor face transferuri și sper să fie totul în regulă. Eu am un atacant. Gigi a spus că pot să dau oricât. Costă peste un milion și am încredere că poate să facă diferența la noi. În același timp, Gigi vrea să-l aducă neapărat pe Drăguș. Eu, dacă știu că Gigi vrea neapărat să-l aducă, avându-l și pe Bîrligea, mai e normal să dau 1,5 milioane pe un jucător și salariu foarte mare?

E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba. Pot să mi-o fac fără probleme, dar e posibil să nu fie în regulă. La Drăguș nu e un deadline. E jucătorul lui Trabzon. Dacă cei de la Trabzon vor intra în discuții cu ei și îl vor lăsa… nu știu, n-am nicio idee. Ideea e ca el să se elibereze de acolo”, a declarat Mihai Stoica, la

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Primul „11” pe care l-ar putea alinia FCSB

Târnovanu – Crețu/Labonne, Dawa, M. Popescu/Duarte, Radunovic – Ofri Arad/Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Cisotti/Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea

„Vi se pare o echipă slabă? Despre ce vorbim? Echipa asta poate merge până în faza principală. Echipa asta a făcut performanță și cu Olaru, și fără Olaru. Și cu Șut, și fără Șut”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB. După ce a dezvăluit echipa de start pe care roș-albaștrii o pot alinia în preliminariile Conference League, MM Stoica le-a promis fanilor că vor veni și transferurile mult dorite.

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„Va mai fi un atacant lateral, cel puțin unu. Va mai fi un mijlocaș central. Perioada de transfer se încheie în septembrie. Da, e posibil să începem să pierdem, dar e posibil și să o scoatem pe Auda cu echipa de acum. Cel puțin 4 jucători noi buni, cu cotă, vor fi aduși. Cel puțin patru!”, a conchis oficialul roș-albaștrilor.

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Când joacă FCSB în Conference League

FCSB va debuta în Conference League începând cu turul al doilea. În calea roș-albaștrilor va ieși Auda, câștigătoarea Cupei Letoniei. Prima manșă se va juca în deplasare, pe 23 iulie, în timp ce returul e programat în Ghencea, pe 30 iulie. Pentru turul 3 preliminar din Conference League, FCSB își va afla oponentul pe 20 iulie, urmând ca „dubla” să aibă loc pe 6 și pe 13 august. Tragerea la sorți pentru play-off-ul Conference League va fi pe 3 august, iar meciurile sunt programate pe 20 și 26 august.