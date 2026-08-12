Cu ei se bate David Popovici pentru AUR la Europene! Rusul Egor Kornev, tupeu maxim înainte de finală: „Vreau recordul mondial!”

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. David Popovici este marele favorit după prestaţia extraordinară din serii şi semifinale, când s-a apropiat la doar 32 de sutimi de recordul mondial.

Cu ei se bate David Popovici pentru aurul mondial!

În ciuda timpilor foarte buni, David Popovici a declarat că nu se va culca pe o ureche doar că a înotat bine o zi şi va face totul pentru a fi pregătit din toate punctele de vedere la finala de 100 de metri, unde şi-a propus să bată recordul mondial.

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Cei opt finalişti în proba de 100 de metri liber:

David Popovici (România) – 46,72 secunde Luca Hoek (Spania) – 47,26 secunde Egor Kornev (Rusia) – 47,27 secunde Nandor Nemeth (Ungaria) – 47,44 secunde Carlos D’Ambrosio (Italia) – 47,70 secunde Tomas Navikonis (Lituania) – 47,91 secunde Kristof Milak (Ungaria) – 47,97 secunde Jere Hribar (Croația) – 48,04 secunde

Egor Kornev, marele rival! Declaraţii ofensive: „Titlu însoţit de record mondial şi totul va fi în regulă”

Luca Hoek este marea speranţă a nataţiei spaniole. În semifinale a stabilit recordul naţional din proba de 100 de metri liber. Îl are ca idol pe David Popovici. Înainte de a face pasul la seniori, a făcut spectacol la Campionatele Europene de juniori, unde a luat aurul la 100 de metri liber.

Egor Kornev, principalul rival la aur pentru David Popovici. Rusul a deţinut până în semifinale cel mai bun timp al sezonului, 46.96. A luat titlul european la 50 de metri fluture, înainte să încheie semifinala cu cel mai bun al treilea timp. Kornev e ofensiv şi în declaraţii, spunând că vrea titlul european şi recordul mondial în finală: „Un titlu însoțit de record mondial și totul va fi în regulă. Sincer, nu m-am uitat la premiile financiare promise la Campionatele Europene”, a spus Kornev.

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Nandor Nemeth este medaliat cu argint la Campionatele Europene din 2024 şi bronz la Campionatele Mondiale din acelaşi an, desfăşurate în Doha. Înaintea semifinalelor a declarat pentru FANATIK că în probele de 100 şi 200 liber la Paris.

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Milak a scris istorie în probele de fluture!

Carlos D’Ambrosio este una dintre marile speranţe ale Italiei. În vârstă de 19 ani, D’Ambrosio este primul italian care a coborât sub 1:45:00 la 200 de metri liber. Este campion mondial de juniori în proba de 200 de metri liber, titlu luat în 2025. Este cel mai tânăr italian care a coborât sub 48 de secunde la 100 de metri liber.

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Tomas Navikonis este un lituanian în vârstă de 23 de ani care a luat aurul în ştafeta de 4×200 de metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad. El concurează în circuitul american pentru echipa Ohio State University.

Kristof Milak este mare specialist în probele de fluture. Maghiarul are opt medalii de aur europene, trei titluri mondiale şi două olimpice, toate în probele de fluture. La 100 de metri liber a luat argintul la Europenele de la Roma, din 2022, când a încheiat în urma lui Popovici.

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Jere Hribar este un croat în vârstă de 22 de ani cu mai multe medalii obţinute în competiţiile de juniori. În 2025 a câştigat argintul la Campionatele Europene U-23 de la Samorin în proba de 100 de metri liber, concurs câştigat de David Popovici.

Niciun finalist n-a avut un timp mai bun în carieră ca Popovici în semifinale

De menţionat este că niciunul dintre cei şapte adversari din finală nu a coborât vreodată sub timpul din semifinală stabilit de David Popovici: 46.72 de secunde. De altfel, dintre toţi, doar Egor Kornev a coborât sub bariera celor 47 de secunde în „proba regină”, înotând 46.96 la Campionatele Naţionale ale Rusiei.

De altfel, după semifinale, David Popovici a admis că rusul poate pune probleme în ultimul act: „Este cel care îmi va pune probleme în această probă. Acum au fost semifinalele, el a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine, la finală, va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme. Și-ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos, doar pentru că am înotat mult mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil, dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil”, a spus Popovici.