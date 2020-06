Cu el a fost înselat Andrei Ștefănescu de la Antena 1 . Acum are o soție putred de bogată – Foto

Andrei Ștefănescu a avut o relație de 6 ani cu Sylvia, dintre care 3 ani au fost iubți, 3 ani căsătoriți.

Cei doi s-au despărțit după ce mai tânărul Iulian Demeter, manechin de-al lui Cătălin Botezatu, s-a îndrăgostit de blondă și ea de el.

În prezent, cel care i-a ”spart casa” vedetei Antena 1 este căsătorit cu o tânără putred de bogată și și-a dublat mușchii de pe corp, fiind în concurență cu Victor Slav, unul dintre cei mai sexy bărbați din showbiz.

Iulian Demeter, tatăl a doi copii și căsătorit cu Ana Maria Rusu

După scandalul din 2012, în care numele lui a apărut pe buzele tuturor, Iulian Demeter a câștigat faimă, dar și noi relații.

El a intrat în anturaje cu nume grele, copii de bani gata și chiar a fost managerul unui club de pe malul lacului Herăstrău, locație deținută, la acea vreme, de Andrei Năstase, fiul cel mare al lui Adrian Năstase.

Tot în aceeași locație s-a căsătorit și cu Ana-Maria Rusu, fiica fostului primar din Tărtășești, cel care deține un adevărat imperiu în Dâmbovița.

Ion Rusu are afaceri cu pietriș și cam tot ce ține de zona aceasta de afaceri, având o avere impresionantă.

View this post on Instagram #mywifeisbetterthanyours 🖤 A post shared by Iulian Demeter (@iuliandemeter) on Jul 6, 2017 at 7:07pm PDT



La petrecerea de nuntă a cântat chiar și Florin Salam, artist care încasează la fiecare eveniment peste 10 mii de euro.

Mai multe persoane publice au fost prezente, inclusiv Andrei Năstase cu soția lui.

Iulian Demeter are doi copii cu două femei. Un băiat din căsătoria cu Ana Maria și o fetiță cu o femeie cu care a avut o relație înainte să o cunoască pe soția sa.

View this post on Instagram #summer2018 A post shared by Iulian Demeter (@iuliandemeter) on Jul 24, 2018 at 6:41am PDT



Fostul iubit al Sylviei pare un bărbat împlinit, iar pe lângă luxul în care trăiește, el se laudă pe internet și cu pachețelele de mușchi de pe corp.

Acesta este un împătimit al sportului și poate să-i facă fără probleme concurență lui Victor Slav, cel din urmă fiind cunoscut, de asemenea, pentru felul în care arată.

View this post on Instagram #summer2k18 A post shared by Iulian Demeter (@iuliandemeter) on May 27, 2018 at 5:57am PDT

Ce a spus Iulian Demeter despre divorțul Sylviei de Andrei Ștefănescu

Andrei de la Alb Negru și Sylvia s-au despărțit în 2012, după ce în 2011 cântăreața și-a înșelat soțul cu Iulian Demeter, tânărul alături de care a apărut în videoclipul ”Feel In Love”.

Cei doi au avut o relație scurtă, care s-a terminat cu cei doi prieteni, însă și cu divorțul blondei de soț.

“ Nu mi-am dorit să apăr, dar am considerat că sunt niște lucruri de clarificat. Azi, suntem aici să vorbim. Nu am vrut să creez un disconfort familiei mele și de asta am decis să stau deoparte. Sylvia nu mi-a cerut să nu apar (n. red. – în emisiune).

Trebuia să joc un rol (n red. – în videoclipul unde a apărut alături de Sylvia). Trebuia să fim doi îndragostiți pe plajă. Andrei nu a fost la filmări, am fost doar noi și echipa. Regizorul a cerut să repetăm acele scene pe plajă o zi întreagă. Mi-am dat seama foarte târziu că m-am îndrăgostit de Sylvia”, a mărturisit Iulian Demeter.

” După filmarea videocliplului, am mers cu Andrei la un meci de fotbal, la naționala artiștilor. Am fost invitat de Cornel Păsat, nu de Andrei. Eu nu eram cu Sylvia atunci. Eu nu am purtat nicio discuție despre mine și Sylvia cu Andrei. Au fost informații în presa că m-a ajutat să-mi deschid shaormerie, nu e adevărat.

Familia mea muncește din greu. Sylvia nu m-a ajutat cu banii. Nici eu nu i-am făcut cadouri. Andrei a susținut că are probe cu noi doi întâlnindu-ne. Relațiile noastre nu mers în paralel. După ce el a ieșit în presă, eu cu Sylvia nu am mai continuat. Am rămas prieteni”, a mai declarat manechinul.