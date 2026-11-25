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FCSB riscă să aibă și un sezon 2026 – 2027 în care să nu prindă top 6 și, mai mult ca sigur, nici o prezență într-o cupă europeană în sezonul viitor. Gigi Becali (68 de ani) a pus piciorul în prag și a declanșat „Revoluția”. Mai multe nume importante au dispărut din club. Patronul pregătește acum transferurile pentru a întări echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Cine este impresarul care îl va ajuta pe Becali în acest „mercato” pus la cale.

Cine este impresarul care va pune umărul la transferurile lui Gigi Becali la FCSB

În pauza competițională din vară, dar și după startul sezonului, Gigi Becali a adus la FCSB mai mulți jucători, în speranța să alcătuiască o echipă care să se lupte cu șanse în toate întrecerile în care este angrenată. Din păcate pentru fanii roș-albaștrilor, rezultatele au întârziat să apară. Fosta campioană a fost eliminată rușinos din Conference League, are emoții în Cupa României, iar în SuperLiga, după 16 etape, este în „cărți” pentru un nou play-out, fiind pe locul 9.

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În aceste condiții, Gigi Becali se pregătește să facă o „curățenie” în lot. Deja, că nu mai au șanse să evolueze prea mult în acest sezon sau vor pleca în pauza din iarnă. În locul lor, patronul FCSB este decis să aducă alți fotbaliști, cu care să salveze sezonul. În direct la FANATIK SUPERLIGA, un agent important din fotbalul intern a anunțat că va pune umărul, alături de Becali, la viitoarea campanie de transferuri.

De numele lui Florin Vulturar se leagă mai multe transferuri importante realizate în ultimii ani în fotbalul românesc. Acum, acesta dezvăluie că va sta alături de Gigi Becali și în viitorul apropiat și îl va ajuta să întărească FCSB-ul. Între cei doi există și o relație extrem de apropiată din punct de vedere familial, fiind naș și fin.

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„(n.r. Ce pregătești pe zona de transferuri, în iarnă?) Încerc să-l ajut pe nașu’ (n.r. pe Gigi Becali) să facem un scouting bun. I-am promis că în fiecare zi, când am timp, urmăresc, să îl ajut…. Vreau să facem un lucru bun cu (Ionuț) Luțu, cu băieții de la scouting. Cam asta, în momentul de față, îmi ocupă timpul. Eu zic că FCSB-ul o să își revină, o să își facă echipă din iarnă și o să fie bine”, spune Vulturar.

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Ce spune Vulturar despre șansele celor de la FCSB la titlu: „În play-off se poate întâmpla orice”

FCSB are o linie de clasament foarte modestă după 16 etape scurse din sezonul 2026 – 2027. , sunt pe locul 9, la 3 de poziția a 6-a, unde se află Corvinul, și la 14 de liderul Universitatea Craiova. În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Florin Vulturar spune că, în acest moment, pentru FCSB prioritar este să se claseze în primele 6 și să nu mai rateze, ca în sezonul precedent, pozițiile de play-off. Apoi, adaugă acesta, „orice se poate întâmpla”.

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„În momentul de față, FCSB trebuie să intre în play-off. Acolo se poate întâmpla orice, dar sper să nu fie ca anul trecut. Tot așteptăm că e timp, e timp, dar nu e timp. Trebuie să îți câștigi meciurile, să intri în play-off și după aceea acolo se poate întâmpla orice. Craiova are echipă bună. Nu o să fie ușor anul ăsta, dar trebuie să-ți reconstruiești echipa, să-ți faci o echipă. Să ai un lot bun, un lot numeros”, adaugă impresarul.