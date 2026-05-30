Cu ele vor sărbători jucătorii lui Arsenal eventuala câștigare a Ligii Campionilor. Cum arată iubitele starurilor Havertz, Saka sau Odegaard

Arsenal, campioana din Premier League, țintește dubla istorică: UCL - campionat. Cum arată iubitele vedetelor de pe Emirates, cu care Havertz, Saka sau Odegaard ar putea sărbători după finala Ligii cu PSG.
Adrian Baciu
30.05.2026 | 15:00
Cele mai frumoase iubite și soții ale starurilor de la Arsenal. Sursa foto: colaj Fanatik
Pe 19 mai, Arsenal a devenit din nou campioană în Premier League. ”Tunarii” au luat primul titlu la o distanță de peste două decenii, după ce Manchester City a obținut doar o remiză, în deplasare, cu Bournemouth. Cum arată iubitele starurilor de pe Emirate Havertz, Saka sau Odegaard, care au petrecut la mijlocul lunii mai și se pregătesc să o facă și după finala Ligii Campionilor, dacă londonezii se impun cu PSG.

Cele mai frumoase partenere de viață ale starurilor de la Arsenal, finalista Ligii Campionilor. Ea este soția căpitanului Odegaard

Imediat după ce Arsenal a devenit matematic campioană în insulă, mai multe soții și prietene ale jucătorilor londonezi au împărtășit cu fanii imagini de la celebrările clubului. Platformele de socializare s-au umplut de poze de la petrecerea tunarilor, alături de soțiile lor. În cele ce urmează vom vedea cine sunt ”jumătățile” starurilor din echipa lui Mikel Arteta.

În urmă cu câteva zile, soțiile căpitanului Martin Odegaard, 27 de ani, a fundașului Ben White, 28 de ani, și a vârfului Kai Havertz, 26 de ani, au fost surprinse sărbătorind împreună după mult așteptatul triumf al lui Arsenal. Helene Spilling Odegaard, Milly White și Sophia Havertz au postat fotografii pe rețelele sociale pentru a marca titlul.

Helene Spilling, soția lui Odegaard, este o dansatoare profesionistă norvegiană și personalitate TV. E căsătorită cu căpitanul ”tunarilor”, devenind ulterior și mamă. La rândul ei, Sophia Weber, este model german și influencer. Este într-o relație de căsătorie cu Kai Havertz. Aceasta e descrisă ca una dintre cele mai frumoase și elegante partenere de fotbaliști din Premier League.

La rândul ei, Milly White, soția lui Ben White, este considerată una dintre partenerele de viață carismatice ale jucătorilor de la Arsenal. Ea apare frecvent în articole despre viețile personale ale jucătorilor. În vârstă de 30 de ani, Milly s-a născut în Hertfordshire, Anglia. De profesie este model. Relația cu Ben White a început în 2022. S-au logodit relativ repede, apoi s-au căsătorit în 2023 într-o ceremonie intimă la Old Marylebone Town Hall din Londra.

Cum arată iubitele starurilor Raya și Saka

Alte două staruri de la Arsenal, vice-căpitanul Bukayo Saka, 24 de ani, și David Raya, 30 de ani, au parte de o viață perfectă pe plan personal. Saka are o relație cu Tolami Benson, o femeie apreciată pentru stilul elegant, frumusețea și cariera ei independentă. Aceasta este și influencer pe Instagram. Ea colaborează cu branduri de modă și postează despre lifestyle, călătorii și modă.

În ceea ce-l privește pe apărătorul buturilor echipei londoneze, David Raya, acesta are o relație cu Tatiana Trouboul, 29 de ani. Aceasta este un model spaniol cu origini franceze. Sunt împreună din iunie 2021. S-au logodit în octombrie 2024, iar apoi, pe 5 iulie 2025, s-au căsătorit într-o ceremonie privată în Spania. Au un fiu, Rio, născut în 2026.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
