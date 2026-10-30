Sport

„Cu FCSB, nu am avut 5 fotbaliști de bază”. Care este media salarială la Gloria Bistrița! Un singur agent FIFA a adus toți jucătorii

Cristian Măciucă
30.10.2026 | 21:35
Cu FCSB nu am avut 5 fotbalisti de baza Care este media salariala la Gloria Bistrita Un singur agent FIFA a adus toti jucatorii
EXCLUSIV FANATIK
„Cu FCSB, nu am avut 5 fotbaliști de bază”. Care este media salarială la Gloria Bistrița! Un singur agent FIFA a adus toți jucătorii. FOTO: Fanatik
Gloria Bistrița a produs una dintre marile surprize ale Cupei României, după ce a învins-o pe FCSB, scor 1-0. Cine este „arhitectul” acestei echipe și ce salarii au jucătorii echipei din Liga 2
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Gloria Bistrița a produs șocul etapei a 2-a din grupele Cupei României. Formația lui Sebastian Moga a învins-o pe FCSB, scor 1-0. Bogdan Apostu, agentul FIFA care a contribuit la construirea lotului formației ardelene, a făcut dezvăluiri despre salariile fotbaliștilor.

Bogdan Apostu surprinde după Gloria Bistrița – FCSB 1-0: „Nu am avut 5 jucători de bază”

Gloria Bistrița a dat lovitura în etapa a 2-a din Cupa României, când a învins-o pe teren propriu, scor 1-0, pe FCSB. Singurul gol al meciului a fost marcat de Antonio Bradu, în minutul 23, după o gafă uriașă comisă de Dylan Batubinsika și Mihai Popa. La o zi după succesul de pe „Jean Pădureanu”, impresarul Bogdan Apostu a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre fotbaliștii echipei lui Sebastian Moga.

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„(n.r. – Toți jucătorii de la Bistrița au fost aduși de tine?) Toți jucătorii sunt aduși de mine. (n.r. – Tu ai vreo funcție de conducere?) Nu, nu. Sub nicio formă. Sunt agent FIFA. Am o colaborare cum am și cu Corvinul. Colaborez cu ei din postura de agent. Dânșii au dorit să ia jucători de la mine, așa cum au făcut-o și cei de la Corvinul. 

Știi care e cea mai mare satisfacție? Faptul că pot aduce jucători necunoscuți la nivelul fotbalului mare din România și care pot produce o astfel de surpriză. Am văzut că spune lumea că FCSB a jucat fără echipa de bază. Vreau să spun, cu FCSB, nu am avut 5 fotbaliști de bază. Performanța este cu atât mai mare.

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E o realitate. Sunt jucători de bază. Mă refer la Mehdi Lehaire, la Chukwu, jucătorul lui U Cluj, la Mensah, fostul jucător al lui CFR Cluj… Sunt 4-5 jucători care ar fi putut juca titulari. Jumătate de echipă aproape”, a dezvăluit agentul FIFA.

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Ce salarii au fotbaliștii Gloriei Bistrița! Cât câștigă Antonio Bradu, eroul victoriei cu FCSB

Bogdan Apostu a vorbit deschis și despre salariile pe care le câștigă fotbaliștii de la Gloria Bistrița. „Călăul” FCSB-ului, Antonio Bradu, are un salariu puțin peste 1000 de euro. În Liga 2, după 11 etape, Gloria e pe locul 11, cu 18 puncte. (n.r. – Salariile unde sunt?) 4-5 mii de euro sunt la Corvinul, la Liga 1. Salariile sunt undeva la 2500 de euro, acolo e media salarială. E o medie mai mult decât decentă pentru Liga 2. Sunt jucători care au evoluat ieri și câștigă 1000 de euro. Bradu, marcatorul golului, are puțin mai mult”, a declarat Bogdan Apostu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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