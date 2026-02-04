Cu gândul la viitor, Juri Cisotti a semnat. A fost recomandat de Daniel Bîrligea: „Ne-am întâlnit la o cafea”

ADVERTISEMENT

Exact ca în teren, Juri Cisotti este un om foarte calculat și știe ce vrea de la viață. Italianul câștigă la FCSB mult mai mult decât o făcea la Oțelul Galați, iar acest lucru l-a făcut să semneze cu un consultant financiar din România pentru a-și investi veniturile cu cap.

Juri Cisotti nu aruncă cu salariul de la FCSB pe geam. A semnat cu un consultant financiar

La recomandarea lui Daniel Bîrligea, care lucrează cu același consultant financiar încă din anul 2024, Juri Cisotti s-a întâlnit cu Vasile-Dan Goga, directorul OVB Allfinanz România, care colaborează cu peste 250 de sportivi.

Italianul i-a explicat ideile și viziunea sa, iar cei doi au plecat de la întâlnire ca și colaboratori: „Am început relația profesională cu Juri în urma unei recomandări venite de la Dani Bîrligea, cu care lucrez din 2024. Exact așa ajung să colaborez cu majoritatea sportivilor: prin încredere, nu prin promovare agresivă.

Ne-am întâlnit la o cafea și am discutat concret despre obiectivele financiare pe care vrea să le atingă alături de viitoarea lui soție. După o analiză clară a opțiunilor din piață, au ales două servicii financiare care oferă un randament mediu de aproximativ 10% anual și, foarte important, scutire de impozit la retrageri", a explicat Vasile-Dan Goga

Fotbalistul lui FCSB a colaborat cu un consultant financiar și când era în Italia

De-a lungul carierei sale, Juri Cisotti a evoluat pentru mai multe echipe în diviziile inferioare din Italia, iar în acest timp a mai apelat la astfel de colaborări, deși câștigurile sale nu se ridicau la nivelul de acum.

„Pentru Juri, colaborarea cu un consultant financiar nu este o noutate. A avut acest tip de suport și în perioada în care a evoluat în Italia. Este un model funcțional, deja validat în fotbalul mare, care poate fi implementat ușor și în România. Sunt deschis la colaborări cu cluburi și sportivi, fără costuri pentru cluburi. Este nevoie doar de o oră pentru un seminar de informare, în care jucătorii înțeleg cum își pot proteja și valorifica veniturile din carieră", a explicat Vasile-Dan Goga

Florin Tănase este în topul investițiilor la FCSB! Cât câștigă anual din imobiliare

Florin Tănase a părăsit FCSB în urmă cu mai mulți ani cu scopul de a strânge bani în Golf pentru visul său. Mijlocașul a evoluat atât în Emiratele Arabe Unite, cât și în Arabia Saudită, iar o bună parte din salariile uriașe a reinvestit-o în construcția de blocuri în România.

iar Mitică Dragomir, om cu experiență uriașă în acest domeniu, dezvăluie că

„În decursul vieții trebuie să câștigi pentru că fotbaliștii, în general, suferă după ce se lasă de fotbal. Asta pentru că nu învață nici carte și nu sunt nici la un nivel extraordinar ca fotbaliști. Atunci, ori ai un business cum are (Florin) Tănase de la FCSB, care să câștige în jur de 10 milioane de euro pe an…

(n.r. Cum să câștige 10 milioane de euro pe an, din imobiliare?) Dacă e singur, cred că atâta câștigă, dar cred că e cu impresarul ăsta. Cu… Mai puțin de 10 milioane nu cred că încasează. (n.r. ești mai tare decât Tănase?) El a făcut acum patru blocuri, eu am făcut numai două”, a spus Dragomir la emisiunea „Profețiile lui Mitică”