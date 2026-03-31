Sport

Cu lacrimi în ochi, Andrei Rațiu a erupt după Slovacia – România 2-0: „Ne facem de râs de fiecare dată când ieșim pe teren!”

Andrei Rațiu a răbufnit după ce România a suferit o nouă înfrângere în luna martie. Fundașul lateral a comentat insuccesul suferit în amicalul cu Slovacia.
Iulian Stoica
01.04.2026 | 00:23
ULTIMA ORĂ
Andrei Rațiu a erupt după Slovacia - România 2-0. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

România a pierdut a doua partidă disputată în luna martie. Slovacia s-a impus cu scorul de 2-0, iar „tricolorii” au un bilanț de două înfrângeri în partidele disputate în această primăvară. Cu o evoluție slabă în barajul cu Turcia, Andrei Rațiu a comentat evoluțiile echipei naționale din ultima săptămână.

Andrei Rațiu a erupt după Slovacia – România 2-0

La scurt timp după fluierul final din Slovacia – România 2-0, Andrei Rațiu a mărturisit că se simte vinovat pentru ratarea calificării în finala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Fundașul lateral a expus să naționala s-a „făcut de râs” în meciurile din luna martie, iar tot colectivul este nemulțumit.

ADVERTISEMENT

„Da, mă simt vinovat pentru acea fază, dar nu pentru ratarea calificării, nu am făcut nimic să merităm să câștigăm acel meci. Trebuie să venim cu atitudine, să venim cu altă imagine. Ne facem de râs de fiecare dată când ieșim pe teren. Nu doar eu sunt trist, toți sunt triști”, a declarat Andrei Rațiu, la Antena 1, după Slovacia – România 2-0.

Andrei Rațiu, evoluție sub așteptări în Turcia – România

Deși este considerat unul dintre liderii „Generației de Suflet”, Andrei Rațiu a fost depășit de Kenan Yıldız în meciul Turcia – România și a greșit la golul marcat de Ferdi Kadioglu. Mihai Stoica a declarat, în cadrul „MM la FANATIK”, că Rațiu nu stăpânește suficient postul de fundaș dreapta, iar statutul său de la națională îl face să riște prea mult prin execuții tehnice inutile.

ADVERTISEMENT
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni...
Digi24.ro
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului

„A fost surprinzător. Am început bine meciul, am vrut să construim. Problema e că am stat jos. Nu îl culpabilizez pe Lucescu. E o discuție la schimbări, dar nu avea ce să facă. Nu am avut nicio ocazie. Ionuț Radu a respins o singură minge. Era de scos Turcia. Noi am avut agresivitate. Bancu și Drăgușin au dat totul, au câștigat dueluri. Noi am început binișor și ne-am stins. Parcă am așteptat să luăm gol. L-a urmărit ghinionul pe Lucescu. Nu meritam să ducem meciul în prelungiri. Nu am jucat.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digisport.ro
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României

Atacanții laterali au stat foarte jos. Așa am luat gol, culmea. Eu cred că Rațiu e singurul fotbalist de la națională care se poate bate cu marii jucători ai lumii. L-a ținut pe Vinicius, are forță. M-am uitat la meciurile lui. Îl vedeam jucând serios la club. La națională mi se pare că se crede mai mare decât este. Nu știe să fie fundaș Am spus-o și repet fără jenă. Pare că ar fi prins în postul de fundaș dreapta vreun mare decar, are numai zidanisme-n el (n.r. Zidane). Ieri a fost veriga slabă a noastră”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT
Amicale între naționale în luna martie, live video. Anglia , înfrângere surprinzătoare pe...
Fanatik
Amicale între naționale în luna martie, live video. Anglia , înfrângere surprinzătoare pe Wembley. Spania, pas greșit cu Egipt. Toate rezultatele zilei
Gică Popescu, concluzie amară după Slovacia – România 2-0: „Asta înseamnă lipsă de...
Fanatik
Gică Popescu, concluzie amară după Slovacia – România 2-0: „Asta înseamnă lipsă de respect”
LIVE VIDEO Slovacia – România 2-0. Înfrângere dureroasă suferită de „Generația de Suflet”...
Fanatik
LIVE VIDEO Slovacia – România 2-0. Înfrângere dureroasă suferită de „Generația de Suflet” la ultimul meci al lui Mircea Lucescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fotbalistul român considerat 'mai talentat decât Hagi'. A murit la numai 26 de...
iamsport.ro
Fotbalistul român considerat 'mai talentat decât Hagi'. A murit la numai 26 de ani: 'Știi ce ziceau despre el?'
