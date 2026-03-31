Cu lacrimi în ochi, Andrei Rațiu a erupt după Slovacia – România 2-0: „Ne facem de râs de fiecare dată când ieșim pe teren!”

România a pierdut a doua partidă disputată în luna martie. Slovacia s-a impus cu scorul de 2-0, iar „tricolorii” au un bilanț de două înfrângeri în partidele disputate în această primăvară. Cu o evoluție slabă în barajul cu Turcia, Andrei Rațiu a comentat evoluțiile echipei naționale din ultima săptămână.

Andrei Rațiu a erupt după Slovacia – România 2-0

, Andrei Rațiu a mărturisit că se simte vinovat pentru ratarea calificării în finala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Fundașul lateral a expus să naționala s-a „făcut de râs” în meciurile din luna martie, iar tot colectivul este nemulțumit.

„Da, mă simt vinovat pentru acea fază, dar nu pentru ratarea calificării, nu am făcut nimic să merităm să câștigăm acel meci. Trebuie să venim cu atitudine, să venim cu altă imagine. Ne facem de râs de fiecare dată când ieșim pe teren. Nu doar eu sunt trist, toți sunt triști”, a declarat Andrei Rațiu, , după Slovacia – România 2-0.

Andrei Rațiu, evoluție sub așteptări în Turcia – România

Deși este considerat unul dintre liderii „Generației de Suflet”, Andrei Rațiu a fost depășit de Kenan Yıldız în meciul Turcia – România și a greșit la golul marcat de Ferdi Kadioglu. , iar statutul său de la națională îl face să riște prea mult prin execuții tehnice inutile.

„A fost surprinzător. Am început bine meciul, am vrut să construim. Problema e că am stat jos. Nu îl culpabilizez pe Lucescu. E o discuție la schimbări, dar nu avea ce să facă. Nu am avut nicio ocazie. Ionuț Radu a respins o singură minge. Era de scos Turcia. Noi am avut agresivitate. Bancu și Drăgușin au dat totul, au câștigat dueluri. Noi am început binișor și ne-am stins. Parcă am așteptat să luăm gol. L-a urmărit ghinionul pe Lucescu. Nu meritam să ducem meciul în prelungiri. Nu am jucat.

Atacanții laterali au stat foarte jos. Așa am luat gol, culmea. Eu cred că Rațiu e singurul fotbalist de la națională care se poate bate cu marii jucători ai lumii. L-a ținut pe Vinicius, are forță. M-am uitat la meciurile lui. Îl vedeam jucând serios la club. La națională mi se pare că se crede mai mare decât este. Nu știe să fie fundaș Am spus-o și repet fără jenă. Pare că ar fi prins în postul de fundaș dreapta vreun mare decar, are numai zidanisme-n el (n.r. Zidane). Ieri a fost veriga slabă a noastră”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.