Cu Miculescu și Mitriță pe listă, Omonia a transferat o extremă dreapta în ultima zi de mercato din Cipru!

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Pentru moment, Florin Tănase va rămâne singurul jucător român de la Omonia Nicosia. Liderul din Cipru i-a avut pe lista de transferuri pe David Miculescu (FCSB) și Alexandru Mitriță (Zhejiang FC), dar a ales să-l transfere pe nigerianul David Akintola (30 de ani) de la Hull City, formație din Premier League.

Omonia a ales în ultima zi de mercato: un jucător de la Hull

Omonia Nicosia a fost una dintre echipele active ale perioadei de transferuri din Cipru. Fereastra s-a închis pe 9 septembrie, la miezul nopții, iar formația pregătită de Henning Berg a căutat și a găsit în ultima clipă o soluție pentru flancul drept al atacului. Mai ales după plecarea neașteptată a lui Tasos Chatzigiovanis la OFI Creta.

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În ultimele zile, printre posibilii înlocuitori s-au numărat și doi jucători români: David Miculescu (FCSB) și Alexandru Mitriță (Zhejiang FC). Primul nume apărut a fost cel al lui David Miculescu, însă : „Miculescu costă mult. Omonia vinde cu 3 milioane de euro, nu poate să dea atât. Cumpără cu 1 sau 1,5 milioane de euro, dar rar”.

Ulterior, , fotbalist care se descurcă foarte bine în China, la Zhejiang. Antrenorii Omoniei erau încântați de posibilitatea aducerii unui jucător de un asemenea calibru, mai ales după ce pista David Miculescu nu s-a dovedit accesibilă.

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Pe câți ani a semnat noul jucător al Omoniei

În cele din urmă, Omonia s-a orientat către un fotbalist pe care îl cunoștea foarte bine. David Akintola a ajuns în Cipru chiar în ultima zi de mercato, iar transferul său definitiv de la Hull City a fost oficializat la miezul nopții. Nigerianul a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane și va purta tricoul cu numărul 8. Suma plătită de Omonia către Hull City nu a fost făcută publică.

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Nigerianul a ajuns la Hull în vara lui 2025, după experiența din Turcia. În carieră a evoluat pentru Midtjylland, Haugesund, Rosenborg, Omonia, Hatayspor, Adana Demirspor și Rizespor, înainte să ajungă în fotbalul englez. Ultimul său meci pentru Hull City înaintea transferului în Cipru a fost pe 28 august 2026, în Cupa Ligii Angliei. Extrema dreaptă nu a prins lotul lui Hull pentru primele trei etape din Premier League, unde echipa sa a obținut șapte puncte fără să primească gol: 2-0 cu Manchester United (acasă), 1-0 cu Coventry (în deplasare) și 0-0 cu Aston Villa (acasă).