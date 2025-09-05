Cine e fotbalistul care a jucat și a marcat pentru naționala României, dar a ales Canada! A fost coleg de echipă cu Drăgușin, Baiaram și Louis Munteanu

. Un adversar pe care nu l-a mai întâlnit niciodată în istorie. Selecționerul Jesse Marsch nu l-a convocat pentru acest meci și pe fostul internațional român Theo Corbeanu, deși acesta face parte din planurile pe termen lung ale canadienilor.

Corbeanu a jucat pentru România U16 și U17

Puștiul cu părinți din România a jucat 7 meciuri pentru Canada, marcând și două goluri. El a înscris chiar la debutul său în naționala Canadei, o victorie clară: 5-1 cu Bermuda în preliminariile CM 2022. S-a întâmplat după ce a renunțat la prima reprezentativă a României.

Theo Corbeanu (23 ani) a jucat de 13 ori la naționalele României U16 și U17, într-o generație din care făcea parte și Radu Drăgușin. La debutul pentru România, Corbeanu a reușit două goluri împotriva Irlandei. Din echipa României, antrenată de Daniel Mogoșanu, mai făceau parte atunci Răzvan Sava, Baiaram, Louis Munteanu, Ianis Stoica, Grameni, Pitu sau Ahmed Bani.

S-a întors din Spania pentru a prinde naționala

Atacantul, născut în Ontario, joacă acum pentru Toronto, în MLS. E titular și a marcat 6 goluri în 26 de meciuri, reușind și două pase de gol. Corbeanu este împrumutat de la Granada până la finalul acestui an calendaristic.

Theo a mai jucat la Wolverhampton, Sheffield United, Blackpol, Arminia Bielefeld și Grasshopers Zurich și se află în lotul lărgit al Canadei. A revenit acasă, din Spania, tocmai pentru a fi în vederile selecționerului pentru turneul final de la anul, la care Canada este una dintre gazde și automat e calificată.

Bassong a fost la FC Argeș și Farul

Dacă Theo Corbeanu a fost omis pentru această acțiune a naționalei Canadei, un alt fotbalist care are o oarecare legătură cu România poate fi diseară pe teren. Este vorba despre Zorhan Ludovic Bassong, fundaș stânga, cu tată camerunez și o mamă belgiană.

Acesta a trecut prin Superliga României, jucând la FC Argeș, și apoi la Farul. N-a prins decât zece meciuri, iar în septembrie 2023 s-a transferat în MLS, la Sporting Kansas City, unde activează și în prezent. Și el a schimbat naționala, după ce a jucat la junior pentru Belgia.

Lipsește și Alpfonso Davies, de la Bayern Munchen

. Fundașul stânga al lui Bayern München, Alphonso Davies (24 de ani), a reluat abia luni antrenamentele alături de colegii de la campioana Germaniei, la cinci luni după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în timp ce se afla la echipa națională.

Davies, în vârstă de 24 de ani, a suferit accidentarea la genunchi în martie, în meciul Canadei contra Statelor Unite, disputat în finala mică a Ligii Națiunilor.

Canadienii au însă în lot destule vedete, precum Jonathan David (Juventus), Stephen Eustaquio (FC Porto), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Tajon Buchanan (Villarreal) sau Nathan Saliba (Anderlecht).

Lotul Canadei pentru meciul amical cu România

Portari: Maxime Crepeau (Portland Timbers), Dayne Clair (Minnesota United), Jayden Hibbert (Atlanta United)

Fundași: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Luc de Fougerolles (F.C.V Dender), Jamie Knight-Lebel (Bristol City), Richie Laryea (Toronto), Jahkeele Marshall-Rutty (Charlotte), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

Mijlocași: Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (LAFC), Stephen Eustaquio (FC Porto), Junior Hoilett (Hibernian), Ismael Kone (Sassuolo), Jayden Nelson (Vancouver Whitecaps), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Nashville)

Atacanți: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Oluwaseyi (Minnesota United)