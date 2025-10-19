Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea o lovitură uriașă în România. Afacerea de sute de milioane de euro în care vrea să investească

Rinat Ahmetov, , vrea să dea o lovitură uriașă în România. Celebrul afacerist din Ucraina, patron la Șahtior Donețk, ar vrea să investească într-o afacere de sute de milioane de euro. Despre ce este vorba, de fapt.

Ce afacere vrea să cumpere Rinat Ahmetov, prietenul lui Mircea Lucescu

Unul dintre apropiații lui Mircea Lucescu pregătește un plan ambițios care are loc pe teritoriul țării noastre. Rinat Ahmetov are 8 miliarde de dolari în conturile bancare, în ciuda pierderilor suferite din cauza războiului dintre Ucraina și Rusia.

Omul de afaceri ucrainean vrea să-și extindă afacerile în România. Patronul de la Șahtior Donețk este cel mai bogat om din țara sa natală, motiv pentru care vrea să dea lovitura prin achiziția unei afaceri din Galați.

Prin urmare, afaceristul are în plan să cumpere Combinatul Siderurgic, potrivit . Își dorește să facă acest pas pentru că are deja business-uri în acest domeniu. Ucraineanul este fondatorul System Capital Management.

Acesta este un holding financiar și industrial important din Ucraina, înființat în 2000, în Donețk, Ucraina. Firma lui Rinat Ahmetov deține afaceri în metalurgie, energie, minerit, petrol, gaze și telecomunicații.

Ce piedici întâmpină Rinat Ahmetov

Prietenul lui Mircea Lucescu trebuie să depășească anumite piedici înainte de a semna contractul la care visează. Rinat Ahmetov întâmpină piedici pentru că Combinatul Siderurgic Galați are probleme financiare uriașe.

În prezent, combinatul este deținut de grupul Liberty, controlat de omul de afaceri indiano-britanic Sanjeev Gupta. Datele financiare arată că uzina din Galați are datorii totale de peste 1,2 miliarde de euro.

Din această sumă aproximativ 150 de milioane de euro sunt datorii către ANAF. Alte 350 de milioane de euro sunt la EximBank. În anul 2023 combinatul a suferit pierderi financiare de 2,3 miliarde de lei. În 2022, pierderile au fost de 821 milioane de lei.

Totodată, în anul 2021 profitul a fost de 1,3 miliarde de lei, în timp ce cifra de afaceri s-a ridicat la 9,4

miliarde de lei. Cu toate acestea, patronul lui Șahtior Donețk ar fi depus o ofertă pentru achiziționarea Liberty Galați.

Afaceristul ucrainean nu este singurul care a pus ochii pe această achiziție. Rinat Ahmetov ”luptă” în această competiție cu Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor din România. Acesta deține companiile Spedition UMB, SA&PE Construct şi Tehnostrade.

În altă ordine de idei, Combinatul Siderurgic Galați a intrat în concordat preventiv în martie 2025. A ajuns în această situație neplăcută din cauza problemelor financiare cu care se confruntă în ultima perioadă.

„Suntem în discuţii. Au fost depuse patru oferte. Două de tolling, de la Steel Mont şi o firmă din Turcia, care vor să vină cu materia primă, să finanţeze procesarea şi să vândă produsul finit.

Este o soluţie temporară, paliativă. Alte două oferte sunt pentru preluarea activelor din partea unor investirori locali, de la Umbrărescu, şi o firmă din Ucraina”, a declarat Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, mai arată sursa citată.

Ce afaceri are Rinat Ahmetov în România

Rinat Ahmetov este un om de care și-a extins business-urile în afara granițelor Ucrainei în urmă cu ceva vreme. În România, prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a făcut investiții extrem de importante.

Pe teritoriul țării noastre are proiecte ample în energie regenerabilă. De asemenea, afaceristul ucrainean deține două parcuri de panouri solare. Mai mult decât atât, miliardarul are un parc eolian.