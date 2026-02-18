Cu o lună înaintea meciului cu România, Federația din Turcia a semnat! Schimbare importantă

ADVERTISEMENT

Cu puțin mai bine de o lună până la meciul din barajul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Federația de Fotbal din Turcia a anunțat un parteneriat strategic important, în cadrul unui eveniment la care a fost inclusiv selecționerul Vincenzo Montella.

Parteneriat important semnat de Turcia înainte de meciul cu România

Federația Turcă de Fotbal a semnat un parteneriat important cu o companie din domeniul finanțelor, chiar înainte de duelul cu România. Noul partener ar urma să apară pe tricourile de joc ale echipei din „Țara Semilunii”.

ADVERTISEMENT

„Federația Turcă de Fotbal și Fuzul, una dintre instituțiile de frunte din sectorul finanțării economiilor, au semnat un acord principal de sponsorizare pentru echipele naționale din Riva. Fuzul s-a alăturat rândurilor susținătorilor fotbalului turc, asumându-și rolul de sponsor principal al echipelor naționale feminine și masculine pentru o perioadă de doi ani.

La ceremonia de semnare, care a avut loc la Centrul de pregătire și educație al echipelor naționale Hasan Doğan, au participat președintele Federației Turce de Fotbal, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, președintele consiliului de administrație al Fuzul Savings Finance Inc., Eyüp Akbal, directorul tehnic al echipei naționale feminine, Necla Güngör Kıragası, și directorul tehnic al echipei naționale masculine, Vincenzo Montella”, a fost postat de Federația de Fotbal din Turcia.

ADVERTISEMENT

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului, tot în deplasare, cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Fără Mircea Lucescu pe banca echipei naționale la duelul cu Turcia?

, iar acestea s-au agravat și în luna ianuarie și au ridicat mari semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca România să fie fără selecționer la .

ADVERTISEMENT

”Federația nu va lua niciodată legătura cu alt antrenor înainte să aibă o situație clară a celui care este încă în funcție. Am vorbit cu domnul Lucescu despre starea dumnealui, despre ce studii au făcut asistenții lui. Asta a fost treaba mea, să văd ce facem să-l ajutăm pe el cât a stat în spital cu informațiile pe care le-au cules în urma studiului făcut.

N-am fost la el acasă ieri să stau de vorbă, dar vă spun de sfârșitul săptămânii trecute când am fost la spital. Era optimist, am stat cu el de vorbă. Acum, optimismul trebuie confirmat și de doctorii din străinătate, din Belgia respectiv, care îi vor face un control și sper să se infirme ceea ce cred unii și alții”, a spus Mihai Stoichiță.