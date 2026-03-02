„Cu o oră înainte de meci era pe masa de operație”. Lovitura pe care au primit-o Kopic și Dinamo în lupta la titlu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo și Zeljko Kopic s-au confruntat cu un ghinion teribil chiar înainte de startul meciului cu FC Argeș de pe Arena Națională, pierdut de „câini” cu scorul de 0-1.

Andrei Mărginean a fost operat chiar înainte de Dinamo – FC Argeș

Cu doar aproximativ o oră înainte de fluierul de start, Andrei Mărginean se afla în spital, pe masa de operație. În mod evident, fundașul central reprofilat mijlocaș la închidere nu a putut fi luat în calcul pentru această partidă.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la Sassuolo a acuzat anumite dureri în zilele premergătoare meciului, iar în primă fază a crezut că este vorba despre ceva minor. Ulterior însă, s-a stabilit că el avea de fapt parte de un început de apendicită acută, motiv pentru care s-a decis să se intervină imediat în acest sens.

Pe lângă Mărginean, Celor doi li se alătură și ultimul venit

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a apreciat că Pușcaș, Karamoko și Mărginean ar urma să fie apți de joc în termen de trei sau chiar patru săptămâni

Andrei Nicolescu a apreciat că ar urma ca cei trei să fie apți de joc în echipa lui Zeljko Kopic în termen de trei sau patru săptămâni începând din acest moment.

ADVERTISEMENT

„A făcut o criză de apendicită acută și cu o oră înainte de meci el era deja pe masa de operație. Oricum am găsit într-o formă incipientă, ceea ce înseamnă că are doar 10 zile de repaus și după aia poate să reia antrenamentele.

În ultimele două zile a crezut că îl doare cumva spatele, ceva pe zona inghinală, dar de fapt era un început de apendicită acută. Am prins în fază incipientă, puteam să prindem și mai devreme, dar asta e.

ADVERTISEMENT

(n.r. Probabil ca perioada de indisponibilitate să fie de aproximativ 3-4 săptămâni) Cam așa, deci o să avem trei piese pe care sperăm să le avem după pauza competițională, Pușcaș, Karamoko și Mărginean”, a spus Andrei NicolescuFANATIK SUPERLIGA.