Cu Oblemenco pe piept! Universitatea Craiova joacă finala Cupei Romaniei Betano în tricouri personalizate, chiar de ziua „Tunarului“ din Bănie

Miercuri, 13 mai, va fi o zi cu o încărcătură aparte pentru Universitatea Craiova și pentru întreaga Oltenie. Pe lângă finala Cupei României Betano cu Universitatea Cluj, disputată la Sibiu, data are o semnificație specială pentru suporterii alb-albaștri, fiind ziua în care s-a născut legendarul Ion Oblemenco. Clubul din Bănie a pregătit un gest aparte pentru a-i cinsti memoria chiar la meciul cu trofeul pe masă.

Universitatea Craiova îi dedică finala Cupei României Betano lui Ion Oblemenco

Considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria Științei, Ion Oblemenco rămâne și astăzi unul dintre simbolurile absolute ale Craiovei. Datorită acestui fapt, oficialii Universității Craiova au pregătit mai multe momente speciale dedicate memoriei „Tunarului“ Științei chiar în ziua finalei Cupei României. Astfel, înaintea duelului de la Sibiu, clubul va organiza și ceremonii comemorative la Craiova.

De la ora 09:00, reprezentanții Universității Craiova vor depune o coroană la statuia lui Ion Oblemenco de pe esplanada stadionului „Ion Oblemenco“. O altă ceremonie va avea loc de la ora 09:30, la Cimitirul Ungureni, acolo unde este înmormântată legenda fotbalului craiovean.

Momentul central al omagiului va veni însă seara, la finala Cupei României, când jucătorii Universității Craiova vor intra pe teren în tricouri speciale dedicate lui Ion Oblemenco. Gestul are o puternică încărcătură simbolică pentru suporteri și pentru întreg clubul, mai ales că partida cu Universitatea Cluj reprezintă primul duel al sezonului cu un trofeu pe masă.

Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția legendei Craiovei, Ion Oblemenco. A fost ca un semn

. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au rememorat momente unice cu ”Tunarul” din Bănie, de la începuturile sale în fotbal, succesele, dezamăgirile lui, până la momentul tragic din 1996. Oblemenco s-a stins atunci, pe 1 septembrie, în urma unui infarct suferit pe banca tehnică a echipei pe care o antrena în Maroc.

Înainte de a ajunge în Maroc, un semn parcă anunța drama care avea să se petreacă în 1996. : ”Înainte de a pleca la Hassania Agadir are un semn. El pleacă cu mașina la Vâlcea și are un accident de circulație. În urma acestuia, suferă o fractură, adică lucruri serioase. Asta se întâmpla cu câteva luni înainte. Până la urmă pleacă acolo”.

Cum a murit marele Ion Oblemenco: ”S-a stins pe terenul de fotbal, la 51 de ani”

În vara lui 1996, Oblemenco acceptă o ofertă de la un club din Maroc. E vorba de echipa de primă ligă Hassania Agadir. Aici, în etapa a doua a sezonului, Oblemenco își găsește sfârșitul. S-a întâmplat într-un meci jucat pe teren propriu contra celor de la Sidi Kacem, echipă antrenată de un alt român, Alexandru Roșu Moldovan.

”La scorul de 1-1, echipa lui Nelu Oblemenco marchează, el sare de bucurie, arbitrul anulează golul, apoi se așează pe bancă și le spune tuturor: ‘Mi-e rău!” Îl duc ușor la salvare. Cei de acolo realizează că e ceva foarte grav. Pe tot drumul el spune: ‘Mă doare rău! Mă doare tot!’. La spital mai trăiește o oră, timp în care i se face rău.

Suferă, practic, un infarct și nu îl mai pot salva. Practic, marele Ion Oblemenco a murit pe terenul de fotbal la vârsta de 51 de ani. În 1996, Oblemenco, care este născut pe 13 mai 1945, moare pe trenul de joc la 1 septembrie 1996, la numai 51 de ani. (n.r. Țigara? Una dintre cauze?) Da, pentru că s-a apucat iarăși de fumat. Stresul, toate întâmplările, poate că și accidentul. A fost un om pe care lumea l-a iubit la nebunie”, a povestit Vochin.

170 de goluri a marcat Oblemenco în Divizia A pentru Universitatea Craiova

a marcat Oblemenco în Divizia A pentru Universitatea Craiova 4 titluri de golgheter al României are Ion Oblemenco.

al României are Ion Oblemenco. O cupă și un titlu de campion cu Universitatea Craiova are Ion Oblemenco

Cât au ajuns să coste biletele pe piața neagră la finala Cupei României de la Sibiu

În acest an, FRF a dus finala Cupei României la Sibiu, pe stadionul lui Hermannstadt, care are o capacitate de 14.200 de locuri. Arena va fi sold-out, iar cei care vor să mai prindă loc la meci o mai pot face doar dacă își iau bilete de la bișnițari. „Am adus și puțin soare pe stadion pentru că a plouat toată noaptea, a plouat și dimineața. Veștile, apropos de meciul de mâine sunt că vremea va fi închisă dar nu va mai ploua, 11-12 grade, la 20:00, ora de disputare a partidei, aici pe stadionul lui Hermannstadt. Un stadion care va fi plin, sold-out, 11.500 de bilete pentru finala Cupei României.

U Cluj e gazdă mâine. Vor fi în jur de 4000 de fani ai lui U Cluj. Se vor reuni în Cluj, zona Florești de acolo, în benzinăriile de acolo și vor veni cu mașinile personale. E vorba de un drum de 1-2 ore și vor ajunge după prânz în Sibiu. Cei de la Craiova vor fi mai mulți decât cei de la U Cluj. Pe lângă numărul de bilete care a fost împărțit în mod egal între U Cluj și U Craiova, cei de la Craiova au reușit să mai ia bilete și în acea porțiune unde s-au vândut bilete online pentru suporterii neutri.

Cei de la Craiova vor veni cu trenul. Pentru că e un tren care va pleca din Craiova la 10:47, trece prin Balș, ajunge la 15:02. E o garnitură specială pentru fanii olteni. Vor veni unii și cu mașini, dar principalul mijloc de transport va fi trenul. Călătoria cu trenul a costat undeva la 200 de lei dus-întors, plus biletul de meci, care era 50 de lei la peluză, 100 și 150 la tribuna I și tribuna II.

Dacă e să vorbim de bișniță, la Cluj, din ce am vorbit cu corespondentul nostru de la Cluj, Alex Bodnariu, înainte să se plece dinspre Cluj, biletele au ajuns la 400 de lei pe piața negră. O să vedem și mâine ce se mai întâmplă în jurul stadionului. Fanii Craiovei se vor întoarce cu același tren. Aceeași garnitură se va întoarce în Craiova, după ce se va termina finala. Fie că vor fi 90 de minute, prelungiri sau după executarea loviturilor de departajare.

Va fi o finală intensă. Pentru că sunt și bani la mijloc. Câștigătoarea va lua 240.000 de euro, nu sunt bani puțini, în timp ce finalista va lua undeva la 150.000 de euro. Plus, bineînțeles, 4000 de euro s-au dat pentru punctele pe care le-au făcut echipele în faza grupelor, un efort financiar undeva la 1,2 milioane de euro pentru toată această competiție.”, a transmis Cristi Coste, la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.