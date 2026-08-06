Sport

Cu ochii în lacrimi, Alin Fică și-a găsit cu greu cuvintele: „O seară neagră! M-am simțit neputincios în fața acestor copii!”

Tromso a „demolat-o” pe CFR Cluj în Gruia. S-a lăsat cu lacrimi în tabăra ardelenilor. Alin Fică a reacționat la finalul meciului, vizibil afectat de rezultatul final.
Mihai Dragomir
06.08.2026 | 22:19
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Alin Fică, distrus după CFR Cluj - Tromso 0-5. Foto: Captură Digi Sport / Colaj FANATIK.
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CFR Cluj a trăit o nouă umilință europeană, după ce în 2025 suedezii de la Hacken o învingeau cu 7-2. După 0-5 acasă cu Tromso, jucătorii ardelenilor au fost complet demoralizați. Tânărul Alin Fică a fost copleșit de emoții la finalul fluierului final. Cum a reacționat.

Alin Fică, distrus după CFR Cluj – Tromso 0-5

Tromso a luat o șansă uriașă de calificare în play-off-ul Conference League după 5-0 în deplasare cu CFR Cluj. Rezultatul șocant a fost un adevărat izvor de inspirație pentru ironii în rândul jurnaliștilor scandinavi. În tabăra ardelenilor, situația este însă cu totul alta. Alin Fică nu și-a mai putut ține în frâu emoțiile și a început să plângă pe teren. Chiar și la reacțiile de după, jucătorul cu greu își putea stăpâni lacrimile. El a mărturisit că s-a simțit total neputincios în fața unor jucători cu mult mai mici din punct de vedere al vârstei. „Vreau să-mi cer scuze pentru toți cei care susțin echipa. Este o seară neagră pentru noi, se repetă istoria de anul trecut. Îi felicit pe cei de la Tromso, care au o echipă aproape doar de copii. 

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Este o diferență mare între noi și fotbalul nordic, am văzut și anul trecut. Este o diferență de la cer la pământ. Dacă se repetă doi ani la rând, nu doar în cazul nostru. Din păcate, cu fotbalul din România suntem puțin la pământ. Astăzi m-am simțit neputincios în fața acestor copii.

Jos pălăria, nu am ce să zic. Cuvintele sunt de prisos acum, dar trebuie să strângem rândurile. Este o calificare pierdută, dar mergem acolo să ne jucăm șansa și să mai ștergem puțin din lacrimile suporterilor, ale noastre și din durerea pe care am avut-o astăzi”, a spus Alin Fică, citat de Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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