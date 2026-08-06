Cu ochii în lacrimi, Alin Fică și-a găsit cu greu cuvintele: „O seară neagră! M-am simțit neputincios în fața acestor copii!”

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CFR Cluj a trăit o nouă umilință europeană, după ce în 2025 suedezii de la Hacken o învingeau cu 7-2. După 0-5 acasă cu Tromso, jucătorii ardelenilor au fost complet demoralizați. Tânărul Alin Fică a fost copleșit de emoții la finalul fluierului final. Cum a reacționat.

Alin Fică, distrus după CFR Cluj – Tromso 0-5

Tromso a luat o șansă uriașă de calificare în play-off-ul Conference League după . Rezultatul șocant a fost un adevărat izvor de inspirație pentru ironii în rândul . În tabăra ardelenilor, situația este însă cu totul alta. Alin Fică nu și-a mai putut ține în frâu emoțiile și a început să plângă pe teren. Chiar și la reacțiile de după, jucătorul cu greu își putea stăpâni lacrimile. El a mărturisit că s-a simțit total neputincios în fața unor jucători cu mult mai mici din punct de vedere al vârstei. „Vreau să-mi cer scuze pentru toți cei care susțin echipa. Este o seară neagră pentru noi, se repetă istoria de anul trecut. Îi felicit pe cei de la Tromso, care au o echipă aproape doar de copii.

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Este o diferență mare între noi și fotbalul nordic, am văzut și anul trecut. Este o diferență de la cer la pământ. Dacă se repetă doi ani la rând, nu doar în cazul nostru. Din păcate, cu fotbalul din România suntem puțin la pământ. Astăzi m-am simțit neputincios în fața acestor copii.

Jos pălăria, nu am ce să zic. Cuvintele sunt de prisos acum, dar trebuie să strângem rândurile. Este o calificare pierdută, dar mergem acolo să ne jucăm șansa și să mai ștergem puțin din lacrimile suporterilor, ale noastre și din durerea pe care am avut-o astăzi”, a spus Alin Fică, citat de

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Neluțu Varga anunță revoluția la CFR Cluj

după umilința pe care echipa lui a suferit-o chiar pe teren propriu. Extrem de furios după o nouă rușine trăită, patronul formației din Gruia a anunțat o nouă curățenie generală în rândul lotului. „Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători!”. Deși a evitat să dea nume inițial, Neluțu Varga este mai hotărât ca niciodată să înlăture de la clubul său persoanele care nu aduc valoarea necesară. „O să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.