„Cu presiunea de la FCSB, Politic nu o duce mult”. Borcea, sfat pentru Meme Stoica: „Să nu mai iasă. FCSB e la 200 de metri sub pământ!”

Dinamo a câștigat în fața lui FCSB în etapa a 4-a din SuperLiga, scor 4-3 în favoarea „câinilor”. Cristi Borcea știe ce a făcut diferența și a oferit un sfat conducerii roș-albaștrilor.

Cristi Borcea, încântat de transferul lui Alex Musi la Dinamo: „E cea mai tare afacere”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Borcea a ținut să laude . Omul de afaceri consideră că Musi poate exploda și acoperă foarte bine regula U21, acolo făcându-se diferența în meciul cu FCSB. Cât despre .

În continuare, Cristi Borcea a ținut să îi dea un sfat lui Mihai Stoica, anume să nu mai iasă public și să muncească foarte mult cu staff-ul său pentru a le ridica moralul jucătorilor, pentru că acesta este la „200 de metri sub pământ”.

„Am și spus, chiar dacă era schimb pe schimb la Musi cu Politic… Eu, dacă eram, făceam schimb pe schimb. Să nu uităm că Musi mai are 2 ani de U21. FCSB de ce suferă foarte mult? Pentru că nu are variantă la U21. Cercel nu are nicio legătură, acolo s-au creat cele mai multe ocazii de gol.

„Mihai Stoica să nu mai iasă și să umble la moralul jucătorilor”

(n.r. – Pare că Gigi s-a păcălit când l-a dat pe Musi și 1 milion de euro) Am și spus că Dinamo a făcut cea mai tare afacere. Eu, dacă eram conducător, făceam schimbul cu Politic și Musi fără bani. Pentru asta, am spus că trebuie felicitată conducerea lui Dinamo. De milionul acela de euro să cumpere jucători, asta e cel mai important.

(n.r. – Ce se întâmplă cu Dennis?) E un jucător bun pentru campionatul din România. După ce că se accidenta el tot timpul, la el erau probleme fizice… Cu presiunea de la FCSB, de la nașul, nu o duce mult. În viață, ca și conducător, ți se întâmplă. Și eu am dat bani mulți și după am dat bani ca să plece de la echipă. La nașul este ceva frecvent, ceva ce se întâmplă în fiecare vară și iarnă. A avut noroc, a câștigat bani foarte mulți și a câștigat foarte bine din transferuri.

Acum nașul are o mare problemă! Mihai Stoica, după părerea mea, nu ar trebui să mai iasă deloc. Mihai, cu staff-ul lui, să umble la moralul jucătorului și să îl ridice. Ei nu sunt jos, sunt la 200 de metri sub pământ”, a declarat Cristi Borcea.

