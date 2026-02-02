Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cu sau fără FCSB în play-off? Președintele Rapidului a făcut calculele cu 6 etape înainte de finalul sezonului regulat. Exclusiv

Cum e mai bine pentru echipele aflate pe podium: cu sau fără FCSB în play-off? Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a oferit un răspuns direct la FANATIK SUPERLIGA.
Adrian Baciu
02.02.2026 | 10:00
Cu sau fara FCSB in playoff Presedintele Rapidului a facut calculele cu 6 etape inainte de finalul sezonului regulat Exclusiv
O vreau sau nu Victor Angelescu pe FCSB în play-off. Ce spune președintele Rapidului.
FCSB este departe în acest moment de locurile care duc în top 6. Echipa lui Gigi Becali se află pe locul 11, la 4 puncte de FC Botoșani, care are un meci în minus. Președintele Rapidului a spus cum ar fi mai bine pentru echipa lui Costel Gâlcă în play-off: cu sau fără campioana en-titre acolo.

O preferă sau nu Rapidul pe FCSB în play-off? Președintele giuleștenilor a oferit un răspuns clar

Rapid nu a mai repetat evoluția bună din a doua parte a meciului cu UTA și a pierdut, sâmbătă, 31 ianuarie, pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, scor 0-2. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele alb-vișiniilor a fost întrebat de Horia Ivanovici cum vede el componența play-off-ului. Mai exact, moderatorul l-a întrebat pe Angelescu dacă i-ar conveni sau nu să se dueleze acolo cu FCSB.

Răspunsul oficialului giuleștean a fost nuanțat. Pe de o parte, acesta a spus că FCSB, odată ajunsă în play-off, va fi o nucă extrem de tare, dată fiind valoarea și experiența. Apoi, un factor „pro-FCSB în play-off” ar fi atractivitatea disputelor. Vor fi mult mai multe derby-uri.

„(n.r. Ți-ar conveni sau nu FCSB în play-off?) Sincer, nici nu prea mă gândesc la asta. Sunt destul de concentrat să urcăm noi pe un loc cât mai sus și să avem cât mai multe puncte. Sunt părți bune și părți rele, normal. Adică, e clar că este o echipă cu experiență și, dacă va intra, ar putea să aibă un cuvânt mai greu de spus decât alte echipe care sunt văzute sub ei, ca UTA, Oțelul, Botoșani, U Cluj.

Pe de altă parte, este frumos să ai derby-uri, să mai fie meciuri FCSB – Rapid, FCSB – Dinamo. Așa că, sincer, prefer să mă concentrez pe ce trebuie facem noi, să strângem cât mai multe puncte și vom vedea cu cine vom fi în play-off”, spune Angelescu.

Ce ar prefera Rapidul: un duel cu FCSB sau unul cu Argeș sau Oțelul în play-off?

Făcând o comparație între ceea ce înseamnă FCSB și ceea ce reprezintă rivalele ei pentru top 6, Victor Angelescu a recunoscut că, pentru Rapid, ar fi mult mai convenabil să se lupte cu echipele din provincie, decât cu rivala din Capitală.

„(n.r. realist vorbind, ar fi mai bine ca FCSB să nu intre în play-off? E mai bine să joci cu FC Argeș decât cu FCSB) Din punct de vedere al rezultatelor, pare mai ușor să joci cu FC Argeș decât cu FCSB în play-off. Din punctul ăsta de vedere, așa e. Dar, repet, noi trebuie să ne uităm la ce facem noi.

Cu oricine va fi, dacă vrem să luăm titlul, trebuie să îi batem. Dar, da, e clar că mai simplu ar fi să joci cu FC Argeș sau cu Oțelul decât cu FCSB sau cu CFR Cluj”, a mai spus președintele din Giulești.

Cum arată clasamentul în SuperLiga după 24 de etape. Botoșani – Oțelul, ultimul meci al rundei rămas de jucat

Deși a pierdut categoric cu Farul Constanța (1-4), Universitatea Craiova se menține pe prima poziție în ierarhia SuperLigii. Podiumul este completat de Dinamo și Rapid. Cele două rivale din București au fiecare câte 45 de puncte, la un punct în spatele Universității Craiova.

clasament SuperLiga
Clasament SuperLiga
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
