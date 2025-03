Cu Sebastian Dobrincu la psiholog: „Și bogații cu golden card sau Louis Vuitton au dreptul să fie nefericiți”. Care e durerea ascunsă a tânărului milionar

Sebastian Dobrincu a decis să nu mai pozeze în omul fericit, deși lumea era convinsă că are tot ce vrea datorită banilor pe care îi învârte pe degete. Fostul jurat de la „Imperiul Leilor” a mărturisit că nu se poate bucura de absolut nimic, cu toate că multă lume îl invidiază pentru că e bogat.

Cum a ajuns Sebastian Dobrincu săracul om bogat. De ce e nefericit cu milioanele în buzunar

din aplicațiile în IT pe care le-a dezvoltat în Statele Unite ale Americii a dezvăluit, de curând, în , că nu este deloc împlinit sufletește, iar totul a pornit din copilărie.

Dobrincu a stat față în față cu părinții săi, de care s-a răcit foarte mult, și le-a reproșat lipsa afecțiunii, astăzi realizând cât de mult contează pentru el gesturile simple, atenția, dragostea părintească, mai mult decât posibilitatea de a obține tot ce vrea cu banii pe care i-a făcut.

„Nu țin minte să fi auzit prea des «te iubesc» în copilărie. Eu nu sunt fericit… OK, am niște performanțe în domeniul meu, dar nu știu să mă bucur de viață”, au fost cuvintele dureroase pe care le-a spus Sebastian Dobrincu, de curând.

s-a trezit cu o serie de comentarii din partea internauților, mulți spunând că se alintă și că nu are motive reale să se plângă de viață. Oare chiar așa să fie? Vrea Sebastian Dobrincu doar atenție publică sau suferința lui este reală?

FANATIK a stat de vorbă cu un psiholog despre situația lui Dobrincu, pornind de la cazurile tot mai dese de tineri de bani gata care, deși au totul, nu pot cumpăra cel mai important lucru: dragostea.

Psihologul Cristina Zaharia nu e deloc mirată de afirmațiile făcute de Sebastian Dobrincu, căci și ea s-a lovit de cazuri similare. A avut la cabinetul ei persoane care mergeau să ia cina sau micul dejun în alte țări, dar se întorceau deprimate.

Pishologul Cristina Zaharia: „Acolo unde sunt bani, sunt și niște lipsuri”

„Oamenii bogați sunt nefericiți din aceleași motive pentru care suferă cei cu venituri mai mici, exceptând, evident, absența banilor.

Eu am avut la cabinet foarte multe persoane înstărite, cu o situație cu mult peste media românilor, dar și ei pot trece prin adevărate drame. Acolo unde sunt bani sunt și niște lipsuri, de natură afectivă, emoțională. Banii nu reprezintă o sursă de fericire neapărat, dar ajută la întreținerea fericirii pe anumite paliere.

Dacă e să ne raportăm la nivel mondial, sunt foarte multe familii înstărite care își permit să stea cu copiii, să aibă grijă de ei fără ajutoare, fără baby-sitter, fără însoțitor. Probabilitatea ca un copil să crească mai mult cu ajutorul personalului calificat e foarte ridicată. Părinții au, de obicei, un program de viață mai ocupat. Dacă e să ne luăm după statistici, se poate întâmpla mai des decât familiile care au un indice mai scăzut de trai.

Părintele care a crescut cu lipsuri când era copil încearcă să suplinească lipsurile pe care le-a trăit aducând în viața propriilor copii elemente substanțiale pe care nu le-au avut. Mare parte dintre români au copilărit în perioada ceaușistă, când lipsurile erau la ordinea zilei. La noi, în România, au pătruns gadgeturile foarte târziu, și atunci mulți părinți suplinesc lipsurile pe care le-au avut ei”, a declarat Cristina Zaharia, pentru FANATIK, pornind de la cazul lui Sebastian Dobrincu.

În opinia specialistei, Dobrincu, care face parte din generația ultra-tehnologizată, s-ar putea să fi suferit tocmai din cauza domeniului în care a făcut mulți bani, învârtindu-se în lumea IT. Psihologul a spus, pentru FANATIK, că tânărul milionar nu se poate bucura de foarte multe lucruri din cauza lipsurilor emoționale.

„Trebuie să ne așteptăm la o generație mai depresivă”

„Următoarele generații nu vor fi neapărat foarte stabile din punct de vedere emoțional, dar vor fi bine instruite din punct de vedere tehnologic. Tehnologia ce ne învață? Lipsa empatiei, dar pe de altă parte sunt alte avantaje. Copiii din ziua de azi își pot dezvolta anumite funcții ale creierului care nu erau accesibile în trecut. Acolo unde există progres, există o regresie a altor funcții, un deficit.

De regulă, să știi că oamenii nu se mai bucură atunci când au acel ceva. Noi ne bucurăm când râvnim la ceea ce nu avem. Eu am avut mulți tineri și copii din familii cu indice foarte ridicat din punct de vedere material și aveau multe lipsuri materiale. Probabil, o parte dintre ei nu au fost îmbrățișați de către părinți. Nu au beneficiat de niște ore de joacă, în copilărie, împreună cu părinții. Acum, părinții le pun gadgeturile copiilor în brațe și își văd liniștiți de treabă.

Structura familiei și-a schimbat mult normele și valorile și trebuie să ne așteptăm la o generație mai depresivă. Omul sărac gândește așa: ce poate să îi lipsească ăluia, că are de toate? Păi are la nivel material, dar nu și la nivel sufletesc, se simte singur. Mulți se gândesc cum se simte singur, când are avionul lui particular și se duce să mănânce micul dejun la Paris? Simplu, probabil la Paris te duci tot singur sau ești înconjurat de persoane asemenea ție și, la un moment dat, avem o singurătate în grup.

Cu ce teamă s-ar putea confrunta Sebastian Dobrincu în relațiile amoroase

Toate tehnologiile nu fac decât să ne izoleze unii de ceilalți. Atunci apare întrebarea: cum poți fi nefericit când ai atâta bănet? Păi dă-mi mie un sfert din banii tăi să vezi ce fericit sunt! Da, dar pe tine te-a ținut maică-ta în brațe când erai mic și te-a pupat. Și când ai făcut oreion, a stat lângă tine, te-a ținut de mână.

Pe când cu omul care are un milion de euro, a stat bona, a stat o armată de doctori. Vindecarea a fost la fel pentru ambii copii. Dar copilul lângă care a stat maică-sa nu o să fie traumatizat mai departe, pentru că a fost iubit. Și celălalt a fost iubit, dar prin aportul serviciilor, nu prin gesturi afective”, ne-a explicat Cristina Zaharia.

Psihologul mai punctează că, deși iubirea părintească poate fi, la un moment dat, atenuată de dragostea primită de la partenera de viață, și aici apare o problemă. În cazul tinerilor extrem de bogați, e inevitabilă întrebarea dacă există sentimente reale la mijloc sau doar interese financiare?

„Nu sunt mofturi”

„Chiar dacă te place cineva când ai bani, apare izul acela de interes. Oricât de mult ai fi pe gustul celuilalt, persoana respectivă n-are cum să nu se gândească la faptul că te-ai putea gândi la eventualele avantaje financiare care ar veni cu acea relație. E o lume viciată. Nu e atât de roz cum pare din exterior. Știu că mulți dintre noi ne-am dori să fim în locul lor măcar o zi. Ei sunt obișnuiți cu ce au și nu îi mai bucură ceva ce au. Important e ce înseamnă fericirea pentru fiecare dintre noi.

Adevărata bogăție sufletească pe care o poate avea un om o reprezintă părinții. De aceea trebuie să înțelegem dramele și persoanelor care au un statut financiar ridicat, și ele trăiesc o dramă. Nu sunt mofturi. Și ei au dreptul să fie nefericiți, chiar dacă au golden card, chiar dacă au Louis Vuitton. Acolo unde sunt mulți bani, există și o mare doză de neîmplinire sufletească”, a încheiat Cristina Zaharia.