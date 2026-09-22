ADVERTISEMENT

România se află în prezent în Liga B din UEFA Nations League, ceea ce înseamnă că în această ediție a competiției va avea adversari de calibru. Suedia este unul dintre ei, o națională cotată la 414 milioane de euro, iar nordicii vor fi chiar primii adversari din grupă. La Academia Ciprian Marica, unde Vodafone a lansat o campanie națională alături de fostul internațional român și Nadia Comăneci, fostul fotbalist a explicat care ar putea fi singura șansă a „tricolorilor”.

Ciprian Marica, realist înainte de Suedia – România

Suedia are o națională plină de staruri, iar acest lucru îi sperie pe români înainte de duelul direct din Peninsula Scandinavă. Acesta va fi primul meci oficial al lui Gică Hagi, însă Marica este de părere că România are șanse de doar 25% la victorie. Fostul atacant prevede o partidă în care suedezii vor controla jocul și crede că „tricolorii” ar trebui să profite la maximum de orice oportunitate li se arată în teren.

ADVERTISEMENT

„Cu Suedia plecăm cu șansa a doua. Întâlnim un adversar mai bun decât noi. Avem 20-25% șanse reale. Se poate, trebuie să avem această mentalitate și încredere pe care Gică Hagi va reuși să o transmită jucătorilor. Rămâne ca ei să aibă o zi bună și să se autodepășească. Trebuie să avem un joc colectiv bun. Am arătat că putem să fim o echipă și că ne putem baza pe forța grupului. Trebuie să avem jumătate de ocazie și să marcăm două goluri.”, a declarat Ciprian Marica în cadrul evenimentului.

Cât de mult contează absența lui Denis Drăguș și care este problema fotbaliștilor români

Pentru România urmează o serie de foc, cu 4 meciuri în mai puțin de două săptămâni. Înainte de această acțiune iar până acum nu a selecționat pe nimeni de urgență în locul său. Marica este de părere că lipsa atacantului lui FCSB va fi o pierdere mare, mai ales că „tricolorii” ar fi avut nevoie de el pentru jocul de contraatac. Totodată, el a explicat că mare problemă a românilor este aceea că nu pot juca din 3 în 3 zile și că ar fi bine să scape de aceste „metehne” și să-și depășească condiția.

ADVERTISEMENT

„Drăguș este un jucător cu calitate fantastică, păcat că-l pierdem pentru acest joc. Era singurul vârf al nostru cu viteză și forță de pătrundere. Aveam nevoie de el pentru acest meci, pentru că România va fi dominată. Este o pierdere, dar sper ca Gică Hagi să găsească soluția potrivită care să suplinească absența lui.

ADVERTISEMENT

Știm foarte bine că jucătorul român nu poate juca la trei zile. Este o meteahnă. Trebuie să schimbăm, să-i rotim. Eu cred că se poate juca din 3 în 3 zile și nu trebuie să avem clișee și să credem că este imposibil. Eu vreau să cred că vom găsi un nucleu al echipei naționale pe care să ne bazăm”, a mai spus fostul internațional.

ADVERTISEMENT

Cum vede revenirea lui Reghecampf la FCSB și cine crede că poate câștiga titlul în SuperLiga României

Revenind la campionatul intern, Ciprian Marica a vorbit puțin și despre ultima noutate din SuperLiga României: Desigur, mutarea nu este încă oficială, însă Gigi Becali s-a înțeles deja cu Reghe și urmează ca el

Marica vede această mutare ca pe un plus și crede că Reghecampf poate fi piesa de care „motorul” lui Gigi Becali avea nevoie pentru a merge la turație maximă. În ceea ce privește campioana din acest sezon, acționarul „marinarilor” nu a vrut să dea un verdict, însă le-a evidențiat pe Dinamo și Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Reghe la FCSB mi se pare deja un lucru normal. Este la al treilea descălecat. Sunt curios cum îl vor primi, dar cert este că el cunoaște foarte bine fotbalul românesc și ceea ce se întâmplă la FCSB. Sper ca el să fie cel care să facă declicul, pentru că echipa are valoare, dar are nevoie de un dirijor. La FCSB, atât cât poți să fii dirijor, pentru că știm că patronul are un rol important. Pe bună dreptate, a câștigat două campionate la rând, iar când faci asta ai tendința să crezi că le știi pe toate.

Eu cred că acolo lucrurile nu s-au schimbat atât de mult. Sunt doi factori importanți, Mihai Stoica și Gigi Becali, care continuă să meargă în aceeași direcție. Ce sper eu este să existe un echilibru între deciziile care se vor lua. (n.r. – cine ia campionatul anul acesta?) Dinamo joacă un fotbal frumos, iar Craiova are potențial, dar este devreme să vorbim despre o favorită la titlu”, a conchis Ciprian Marica.