Cu toată poarta în față, Zandbergen a ratat incredibil în Dinamo – Chindia. Olandezul și-a pus mâinile în cap

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Dinamo și Chindia s-au întâlnit miercuri seară în etapa a doua din cadrul grupelor Cupei. Dean Zandbergen (25 de ani) a primit o minge în poziție ideală cu puțin după startul reprizei secunde, însă atacantul „câinilor” a trimis lamentabil pe lângă poartă.

Dean Zandbergen, ratare colosală în Dinamo – Chindia

Dinamo a avut o primă repriză fără probleme cu Chindia. Portughezul Nuno Pinto a făcut „dubla” până în pauză, reușind să înscrie în minutele 24 și 32. „Câinii” au năvălit către poarta dâmbovițenilor și în actul secund. Hintsa a driblat fabulos în partea stângă și a reușit să scoată mingea în zona centrală a careului mic. La intercepție s-a aflat Dean Zandbergen, care, cu toată poarta în față, a trimis pe lângă, ratând șansa de a face 3-0 pentru bucureșteni. Între buturi se mai afla doar un jucător de câmp al Chindiei, ale cărui șanse să mai fi respins balonul erau infime. Norocul le-a surâs însă oaspeților. ( ). Ulterior, olandezul și-a spălat păcatele pe final de meci. El a marcat în poarta Chindiei în minutele 84 și 90+3, prima reușită venind după un lob de mare finețe peste portarul advers.

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Dean Zandbergen a fost adus de Dinamo la începutul lunii septembrie, după ce „câinii” l-au transferat de la VVV-Venlo. Atacantul olandez a venit în România după un start foarte bun de sezon în eșalonul secund al „Țărilor de Jos”, unde marcase patru goluri în primele patru etape. El s-a remarcat imediat după transferul la formația din „Ștefan cel Mare”. Mai exact, Zandbergen, la primul său meci ca titular pentru Dinamo, obținută de bucureșteni pe terenul celor de la Csikszereda. Anterior golurilor înscrise în meciul de Cupă, el punctase cel mai recent în etapa 13, în .

Claudiu Vaișcovici îl criticase pe Dean Zandbergen după CFR Cluj – Dinamo 2-2

Claudiu Vaișcovici, fostul atacant al „câinilor”, îl luase în vizor pe Dean Zandbergen după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Karamoko a fost şters, la fel Zandbergen, dar a rămas şi a dat goluri!”, spunea fostul vârf român pentru . Jucătorul avea să declare după meciul din Gruia că gândul lui nu este încă la play-off: „Nu privim atât de departe până la terminarea sezonului regulat. Luăm meci cu meci, nu ne uităm la viitorul îndelungat. Am arătat în a doua repriză că avem calitate de a avea ocazii”.

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Soția lui Dean Zandbergen a atras toate privirile pe Arena Națională

Dinamo a învins FC Botoșani cu 2-0 în etapa a 12-a din SuperLiga. La meciul jucat atunci pe Arena Națională a venit și soția lui Dean Zandbergen. Ea și tatăl fotbalistului au fost prezenți atunci în tribune, iar . Cei doi au urmărit din tribună partida și au fost cu ochii pe evoluția atacantului. Înainte de fluierul de start al lui Rareș Vidican, Dean Zandbergen urcase în tribuna de la loja VIP pentru a-și saluta tatăl și frumoasa soție. În meciul cu FC Botoșani, atacantul a fost pe teren 71 de minute, fără să înscrie.