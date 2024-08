„Cu tot respectul pentru Gigi Becali, nu poți să joci cu el în Champions”. Jucătorul distrus după FCSB – Sparta Praga 2-3

FCSB nu va juca în grupele Ligii Campionilor în acest sezon, Marius Șumudică nu a avut milă de unul dintre jucătorii campioanei României.

Deși FCSB îi are pe postul de fundaș lateral dreapta și pe Alexandru Pantea și Nana Antwi, Gigi Becali l-a preferat în continuare pe experimentatul Valetin Crețu.

Jucătorul de 35 de ani a fost pus pe liber de mai multe ori în ultimii ani, dar patronul FCSB-ului s-a răzgândit mereu în privința sa și i-a prelungit contractul cu câte 6 luni. Marius Șumudică consideră că nu poți juca la nivelul din Liga Campionilor cu un fotbalist precum Crețu.

„Crețu e un băiat bun, săracul, l-am avut la Chiajna, sparge zidul dacă îl pui să îl spargă. Dar, băi, băiatule, nu poți să joci la 34-35 de ani, cu tot respectul pentru Gigi.

„Dacă vrei să-i păcălești pe Hermannstadt, pe ăștia, poți să-i păcălești cu Crețu”

Ăsta nu e fundaș dreapta de Champions League, nu vă supărați pe mine! Dacă vrei să-i păcălești pe Hermannstadt, pe ăștia, poți să-i păcălești cu Crețu.

Dar să joci, să ajungi în play-off cu Șut, Crețu, Lixandru… ei au o limită, nu poți trece peste această limită…”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Vali Crețu continuă să joace fotbal și la 35 de ani

FCSB l-a adus pe Valentin Crețu în august 2019 de la Gaz Metan Mediaș. Gigi Becali plătea pentru transferul fundașului suma de 125.000 de euro. De atunci și până în prezent, jucătorul de 35 de ani a strâns 163 de apariții pentru bucureșteni, în care a oferit 9 pase de gol.

În luna ianuarie a acestui an, după ce se aștepta să nu mai prindă returul campionatului.

Jucătorul a declarat atunci că „Știe (Gigi Becali nr.) că m-am dăruit tot timpul când a apelat la mine, am dat tot ce am avut mai bun și m-am pregătit mereu, am fost un băiat de caracter și când a fost nevoie de mine am dat tot ce a fost mai bun ca să-mi ajut colegii și echipa”, a spus atunci Valentin Crețu, pentru

Marius Șumudică a dat verdictul în cazul lui Valentin Crețu