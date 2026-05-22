Cu vocea tremurândă, van der Vaart a lăudat în sala Rapid performanța uluitoare a lui Cristi Chivu: „De tânăr era un lider”

Rafael van der Vaart (43 de ani) locuiește de câțiva ani în România, alături de partenera sa de viață, care este jucătoare de handbal la Rapid. Vineri, 22 mai, Estavana Polman și-a jucat ultima partidă a carierei pentru echipa din Giulești, iar fostul internațional olandez a fost prezent la emoționantul eveniment.

Ce a spus Rafael van der Vaart despre performanța incredibilă a lui Cristi Chivu

Cristi Chivu a preluat Inter Milano de nicăieri, după doar o jumătate de sezon ca antrenor la nivel profesionist. Românul a salvat-o pe Parma de la retrogradare, după care a primit direct șansa să antreneze la echipa căreia i-a dedicat un deceniu și jumătate din viață.

Antrenorul român a răsplătit încrederea conducerii cu un event încă de la primul său an pe banca lui Inter Milano. a spus câteva cuvinte și despre reușita fostului său coleg de la Ajax: „Sunt foarte fericit pentru el. Știam că va fi un lider. Am jucat cu el mulți ani la Ajax și deja de tânăr era un lider. Așa că multe felicitări pentru el, pentru că a avut un sezon grozav. La început a fost dificil, dar când rămâi calm și jucătorii au încredere și ar trece și prin foc pentru tine, totul e posibil. Mă bucur foarte mult pentru el”, a spus olandezul pentru

Emoții uriașe la ultimul meci pentru Rapid a Estavanei Polman. Ce a spus van der Vaart despre retragerea Estavanei Polman

Fostul internațional olandez și handbalista celor de la Rapid au o fetiță împreună și formează un cuplu de un deceniu, însă încă nu sunt căsătoriți. Așa cum a declarat pentru FANATIK în urmă cu câteva luni, Van der Vaart deja a trecut prin momentul retragerii din fotbal, așa că știe ce sfaturi trebuie să îi dea Estavanei. După meciul Rapid – Baia Mare 32-30, din ultima etapă din Liga Florilor, olandezul, cuprins de emoție, a vorbit despre retragerea logodnicei sale din sportul profesionist:

„Este fantastic. Cred că a meritat asta și chiar mai mult. Trebuie să felicit Rapidul, întreg clubul, și să le transmit un compliment pentru că astăzi mi s-a făcut pielea de găină. A fost foarte emoționant. Cu cât înaintezi în vârstă, devii mai emoțional. Dar eu știu cum este când te oprești, după ce ai avut o carieră fantastică. Chiar dacă a fost pasiunea ei, acum începe o viață nouă.

Cred că astăzi a jucat din nou foarte bine. Am spus-o de multe ori că încă este atât de bună, atât de în formă, dar are dureri din ce în ce mai mari. Așa că este momentul potrivit să se oprească. Vom mai locui în România doar următoarea lună, până nu termină școala cea mică rămânem aici, apoi mergem în vacanță, iar după aceea ne mutăm în Olanda. Și apoi vom vedea ce urmează”, a mai spus van der Vaart pentru sursa citată.