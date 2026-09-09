CE TREBUIE SĂ ȘTII Rapid nu are voie să se relaxeze după victoria cu Oțelul

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Rapid traversează un moment bun după victoria obținută în ultimele secunde în fața Oțelului Galați, însă giuleștenii nu au timp să savureze prea mult succesul. Înaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, formația lui Daniel Pancu mai are două partide pe teren propriu, iar oficialii clubului știu foarte bine ce trebuie să se întâmple în perioada următoare. Marius Bilașco a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA unde este concentrată acum toată atenția Rapidului și ce așteptări are de la antrenor.

Rapid nu are voie să se relaxeze după victoria cu Oțelul

, însă oficialii giuleșteni vor ca echipa să gestioneze cu maximă atenție următoarele zile. Primul obstacol este duelul cu Voluntari, iar Marius Bilașco consideră că acesta este, în acest moment, cel mai important meci pentru formația din Giulești.

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a explicat că Daniel Pancu are o misiune importantă, să-i aducă pe jucători în cea mai bună formă la ora partidei și să-i țină conectați. „Cu Voluntari este cel mai important meci pentru noi, la el ne gândim și trebuie să rămânem extrem de echilibrați.

Jucăm acasă, într-adevăr, dar e important să gestionăm bine aceste zile și să reușească Daniel să-i aducă pe jucători în cea mai bună formă la ora jocului, conectați și, sper eu, extrem de motivați.

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Nicio partidă nu e ușoară, iar eu vreau să n-avem surprize și să nu facem cadouri cuiva. Dacă gestionăm bine aceste zile, cu siguranță vom face și un joc bun și vom avea șanse bune de a câștiga“, a spus Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.