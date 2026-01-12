Sport

Florentino Perez a luat decizia! Ce se întâmplă cu Xabi Alonso după Barcelona – Real Madrid 3-2: „Trebuie să întoarcem pagina”

Real Madrid a pierdut finala Supercupei Spaniei chiar în fața rivalei Barcelona. Cum a reacționat Xabi Alonso după un nou insucces la echipa de pe Bernabeu și ce decizie a luat Florentino Perez
Mihai Dragomir
12.01.2026 | 09:30
Florentino Perez a luat decizia Ce se intampla cu Xabi Alonso dupa Barcelona Real Madrid 32 Trebuie sa intoarcem pagina
Xabi Alonso a reacționat după ce a pierdut Supercupa Spaniei în fața Barcelonei. Sursa Foto: Hepta.
Seara zilei de duminică, 11 ianuarie, a adus un nou episod din „El Clasico”, în urma căruia Barcelona și-a adjudecat Supercupa Spaniei. Ce a spus Xabi Alonso după un nou eșec pe banca Realului.

Reacția lui Xabi Alonso după ce a pierdut Supercupa Spaniei

Barcelona și Real Madrid s-au confruntat devreme în acest an, după ce ambele s-au calificat în finala Supercupei Spaniei, competiție organizată, la fel ca în ultimii ani, în Arabia Saudită.

Catalanii s-au impus cu 3-2 și au dat startul unei serii de meme-uri crunte pe internet la adresa lui Real Madrid. Xabi Alonso a oferit o primă reacție după meci, vizibil afectat de eșecul suferit, însă vrea să treacă cât mai repede peste și să își conducă echipa către noi succese.

„Doare orice s-ar întâmpla, a fost un meci strâns, foarte competitiv, palpitant. Rămâi cu sentimentul că am avut două ocazii foarte clare pe final, am fost aproape de egalare și, în final, felicităm Barça. 

S-au întâmplat multe în ultimele 15 minute ale primei reprize, am controlat bine jocul fără minge și am avut cele mai clare două ocazii. Am primit primul gol, dar echipa a dat dovadă de caracter, am intrat la pauză la egalitate, 2-2, iar a doua repriză a fost competitivă, strânsă. Au avut noroc cu acel gol și am încercat să egalăm, dar nu a fost posibil.

Golul lui Vinicius a fost extraordinar, pagubele pe care le-a făcut ca aripă, la fel. Echipa a muncit din greu, am dat totul, dar nu a fost menit să fie astăzi. Ei bine, trebuie să întoarcem pagina cât mai repede posibil, e un joc, e o competiție…trebuie să privim înainte, să încercăm să-i aducem pe oameni înapoi, să ne recuperăm moralul și să mergem mai departe”, a declarat Xabi Alonso, citat de Marca.

Florentino Perez i-a decis soarta lui Xabi Alonso după Supercupa Spaniei

Sezonul lui Real Madrid nu arată atât de extraordinar pe cât suporterii s-ar fi așteptat de la preluarea echipei de către Xabi Alonso. Madrilenii au înregistrat mai multe rezultate sub așteptări, iar eșecul în fața Barcelonei în Supercupa Spaniei cântărește, de asemenea, foarte greu.

Numele antrenorului spaniol a fost legat de o posibilă demitere, însă conducerea a decis să îi mai acorde credit. Potrivit presei iberice, chiar la scurt timp după meciul cu Barcelona, Florentino Perez le-a spus colaboratorilor săi că Alonso va conduce în continuare echipa, având încredere deplină în el.

  • 16 este numărul Supercupelor Spaniei câștigate de Barcelona după finala de pe 11 ianuarie
  • 13 este numărul Supercupelor Spaniei din palmaresul lui Real Madrid
