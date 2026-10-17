Cubul „știrb” de pe Arena Națională va fi înlocuit după ani de gafe și imagini rușinoase! Suma pe care o pune la bătaie Primăria Capitalei

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Tabela de marcaj, celebrul cub video de pe Arena Națională, va fi înlocuit de Primăria București. Actualul cub a fost des criticat în ultima vreme, din cauza pixelilor arși. Cu toate că problemele există de mai mulți ani, publicul larg a început să se revolte după moartea lui Mircea Lucescu. Atunci, la toate meciurile la care s-a ținut un moment de reculegere pe acest cub a apărut chipul fostului mare antrenor. Cu mulți pixeli arși, imaginea părea găurită.

Primăria București a decis să schimbe „faimosul” cub video de pe Arena Națională

Acum și va căuta o firmă care să înlocuiască această tabelă învechită. „Furnizare, montare și punere în funcțiune ecrane led și platformă de management afișare conținut aferente tabelei electronice pentru obiectivul Arena Naţională”, se arată în anunțul licitației, conform București.ro. Valoarea acestui contract este de 6,6 milioane lei, echivalentul a 1,3 milioane de euro.

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Primăria încearcă să aducă Arena Națională la condiții optime, mai ales că în 2028 pe acest stadion va avea loc finala Europa League. În urmă cu un an, jurnalistul Vali Moraru i-a criticat dur pe reprezentanții Primăriei București, după ce aceștia s-au lăudat că tocmai reparaseră cubul problemă. Situația a ajuns inclusiv în presa din străinătate, care a criticat modul în care se prezintă „cubul”.

Cubul defect a ajuns în presa din străinătate, în timp ce Primăria l-a „reparat” degeaba

„Deja circulă o fotografie pe care mi-am propus să nu o difuzăm. Dar e o fotografie care înseamnă rușinea din fotbalul românesc și din administrarea publică din sportul românesc.

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. Niște leduri nu s-au aprins în niște locuri foarte importante pentru acea fotografie proiectată pe celebrul cub. De atâtea ori avem meciuri acolo, ne ducem la stadion, facem emisiuni, să fie frumos, să fie fotbalul cât mai puternic, urmărit, interesant”, se plângea în acel moment Vali Moraru la Digi Sport.ro.

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Primăria Municipiului București a „reparat” de mai multe ori această tablă, însă acum a ajuns la concluzia că ea trebuie schimbată. Cel mai probabil înlocuirea cubului va avea loc în pauza competițională, atunci când nu există riscul să dea peste cap meciurile de fotbal programate pe Arena Națională.