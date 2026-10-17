Sport

Cubul „știrb” de pe Arena Națională va fi înlocuit după ani de gafe și imagini rușinoase! Suma pe care o pune la bătaie Primăria Capitalei

Flaviu Popa
17.10.2026 | 17:10
Cubul stirb de pe Arena Nationala va fi inlocuit dupa ani de gafe si imagini rusinoase Suma pe care o pune la bataie Primaria Capitalei
ULTIMA ORĂ
Primăria Municipiului București a lansat licitația de 1,3 milioane de euro pentru a înlocui tabela video de pe Arena Națională după ce s-a făcut de râs de prea multe cu ori cu actualul cub „știrb”.
ADVERTISEMENT

Tabela de marcaj, celebrul cub video de pe Arena Națională, va fi înlocuit de Primăria București. Actualul cub a fost des criticat în ultima vreme, din cauza pixelilor arși. Cu toate că problemele există de mai mulți ani, publicul larg a început să se revolte după moartea lui Mircea Lucescu. Atunci, la toate meciurile la care s-a ținut un moment de reculegere pe acest cub a apărut chipul fostului mare antrenor. Cu mulți pixeli arși, imaginea părea găurită.

Primăria București a decis să schimbe „faimosul” cub video de pe Arena Națională

Acum, Primăria București a lansat licitația și va căuta o firmă care să înlocuiască această tabelă învechită. „Furnizare, montare și punere în funcțiune ecrane led și platformă de management afișare conținut aferente tabelei electronice pentru obiectivul Arena Naţională”, se arată în anunțul licitației, conform București.ro. Valoarea acestui contract este de 6,6 milioane lei, echivalentul a 1,3 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Primăria încearcă să aducă Arena Națională la condiții optime, mai ales că în 2028 pe acest stadion va avea loc finala Europa League. În urmă cu un an, jurnalistul Vali Moraru i-a criticat dur pe reprezentanții Primăriei București, după ce aceștia s-au lăudat că tocmai reparaseră cubul problemă. Situația a ajuns inclusiv în presa din străinătate, care a criticat modul în care se prezintă „cubul”.

Cubul defect a ajuns în presa din străinătate, în timp ce Primăria l-a „reparat” degeaba

„Deja circulă o fotografie pe care mi-am propus să nu o difuzăm. Dar e o fotografie care înseamnă rușinea din fotbalul românesc și din administrarea publică din sportul românesc.

ADVERTISEMENT
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita...
Digi24.ro
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție

E o fotografie de la momentul de reculegere. Niște leduri nu s-au aprins în niște locuri foarte importante pentru acea fotografie proiectată pe celebrul cub. De atâtea ori avem meciuri acolo, ne ducem la stadion, facem emisiuni, să fie frumos, să fie fotbalul cât mai puternic, urmărit, interesant”, se plângea în acel moment Vali Moraru la Digi Sport.ro.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nicio remușcare": Neicuțescu, făcut praf după ce i-a rupt piciorul lui Robicek! "Caracter de câine"

Primăria Municipiului București a „reparat” de mai multe ori această tablă, însă acum a ajuns la concluzia că ea trebuie schimbată. Cel mai probabil înlocuirea cubului va avea loc în pauza competițională, atunci când nu există riscul să dea peste cap meciurile de fotbal programate pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
Premier League, live, etapa 7. Everton – Chelsea 0-2. Alte trei meciuri se...
Fanatik
Premier League, live, etapa 7. Everton – Chelsea 0-2. Alte trei meciuri se joaca ACUM
Serie A, live, etapa 7. Venezia – Napoli se joacă ACUM. Cristi Chivu...
Fanatik
Serie A, live, etapa 7. Venezia – Napoli se joacă ACUM. Cristi Chivu are deplasare la Bologna
Egor Kornev, învins! Rivalul lui David Popovici nu l-a putut opri pe omul...
Fanatik
Egor Kornev, învins! Rivalul lui David Popovici nu l-a putut opri pe omul care a făcut „tripla” la Cupa Mondială
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Uluitor! De ce Helmuth Duckadam n-a câștigat Balonul de Aur în 1986: 'Te...
iamsport.ro
Uluitor! De ce Helmuth Duckadam n-a câștigat Balonul de Aur în 1986: 'Te umflă râsul dacă îți spun cine a luat trofeul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!