Cucu de la Noaptea Târziu are o nouă iubită: “Începutul este foarte bun”

Cucu de la Noaptea Târziu a dezvăluit că are o nouă iubită, dar nu a dezvăluit prea multe detalii despre aceasta.

Cucu de la Noaptea Târziu are o nouă iubită

iubește din nou, însă nu a vorbit prea mult despre partenera sa, despre care a oferit puține detalii.

Relația lui Cucu este abia la început, așa că artistul nu a vrut să spună prea multe deoarece vrea să vadă cum vor evolua lucrurile între el și partenera sa.

Mai exact, cei doi formează un cuplu doar de câteva săptămâni, dar lucrurile par să meargă bine între ei.

“În dragoste e ok acum, mai iubește și Cucu din când în când (râde)! Oficial nu am o relație, dar e la început totul, nu pot să spun că am, pentru că nu e nimic concret, momentan.

Începutul este foarte bun, pare de viitor, dar acum să vedem pe parcurs ce se întâmplă.

Suntem împreună de puțină vreme, este vorba doar de câteva săptămâni. De aceea nu spun nimic concret!

Cam a fost dragoste la prima vedere, dar lucrurile s-au activat ulterior, adică nu a fost să fie o chestiune de moment.”, a declarat cântărețul la Antena Stars, potrivit .

De asemenea, Cucu a oferit câteva indicii în legătură cu identitatea iubitei sale. Aceasta este o persoană cunoscută în România, dar nu face parte din aceeași industrie ca el.

Membrul trupei Noaptea Târziu nu a dezvăluit și numele celei de care este îndrăgostit de ceva timp.

“Până nu este nimic concret nu pot să dau indicii. Ea nu este neapărat în industria asta, dar o mai știe lumea.”, a spus el.

Felul de a fi al noii sale iubite, dar și energia pozitivă sunt lucrurile care l-au atras pe Cucu.

Elena Chiriac, adevărul despre relația cu Cucu

Recent, Elena Chiriac a spus adevărul despre relația pe care o are cu Cucu.

Finalista de la Survivor România 2022 a reacționat după declarațiile pe care artistul le-a făcut în legătură cu relația lor.

În perioada în care sportiva era concurentă în cadrul reality show-ului de la Pro TV, Cucu a vorbit despre o posibilă relație amoroasă între ei.

Luptătoarea de taekwondo spune că declarațiile lui Cucu nu sunt adevărate. De altfel, sportiva spune că .

“Am văzut că tot revine cu declarații pe acest subiect. L-am rugat încă de când am venit acasă, de câteva ori, să clarificăm situația asta, odată pentru totdeauna, public, iar el a tot spus că se va ocupa.

Dar nu a avut timp să se ocupe. Suntem în punctul în care eu am tot încercat să îl menajez și pe el, dar asta până când ies, acum public, și clarific situația asta.

El nu și-a cerut nici scuze, nu a clarificat situația…”, a explicat Elena Chiriac pentru FANATIK.