Cucu, declarații neașteptate despre Survivor România. De la cine pleacă certurile în echipa Faimoșilor

Artistul și-a deschis sufletul, motiv pentru care a făcut declarații neașteptate despre competiția sportivă de la Kanal D. Componentul formației Noaptea Târziu este convins că toate certurile din sunt generate de Raluca Dumitru.

Fostul Faimos și fosta prezentatoare TV au avut câteva conflicte pe parcursul șederii cântărețului în junglă. Chiar și așa vedeta nu are niciun resentiment pentru brunetă. În plus, Cucu crede că lucrurile nu se vor liniști în tabăra roșie pentru că sunt persoane care caută ceartă.

Cucu, dezvăluiri surpriză despre Survivor România și foștii colegi

În altă ordine de idei, vedeta nu este supărată că a fost eliminată din . Cucu a fost nominalizat de Zanni, despre care are o părere foarte bună încă de la începutul reality show-ului moderat de Daniel Pavel.

Fostul concurent de la Survivor România s-a înțeles de minune și cu Faimosul Culiță Sterp, care a fost descalificat recent. Cântărețul de muzică de petrecere și-a dorit să ajungă acasă la iubita sa, care este însărcinată în ultimul trimestru.

„Conflictele erau generate de către Raluca, care se lega de Elena, iar Sebastian se lega de Ștefan.

Zanni îi punea în față. Pe Zanni l-am plăcut din prima zi. Sunt niște lucruri pe care le-am vorbit doar noi și am promis să nu le zic la nimeni.

Paradoxal, cu el și cu Culiță m-am înțeles bine. Am înțeles în consiliu ce a vrut să facă, nu am ce să îi reproșez. Dacă aș fi fost în locul lui, probabil aș fi făcut la fel”, a mărturisit Cucu, în emisiunea

Cucu o descrie pe Raluca Dumitru de la Survivor România. Care e părerea lui

Mai mult decât atât, fostul participant de la Survivor România spune că nu are niciun fel de ranchiună pentru foștii colegii. Cântărețul a luat-o în brațe inclusiv pe Raluca Dumitru, despre care spune că este o persoană falsă.

Cucu crede că bruneta nu are șanse prea mari să ajungă în marea finală a concursului, acesta fiind și motivul pentru care s-a aliat cu Zanni, Cosmin și Sebastian Chitoșcă.

Totodată, tânărul este deranjat de un prieten de-al brunetei. Este vorba de Răzvan Botezatu, care a lansat mai multe acuzații la adresa lui. Tânărul i-a dat replica fostului prezentator de la Antena Stars, care este unul dintre cei mai mari susținători ai Faimoasei de la Kanal D.

„Nu am nimic cu ea personal, dar în competiția asta e foarte falsă. Sta cu Zanni, Cosmin și Sebi pentru că nu are nicio șansă. Nu mi-a plăcut nici social și nici sportiv.

Nu am plecat cu ranchiună. Am luat-o în brațe și pe Raluca. Pe mine m-a deranjat un prieten de-al ei. Cât timp am fost eu plecată, a început să vorbească despre mine și Culiță”, a mai spus fostul concurent, în aceeași emisiune TV.