Cui a dedicat Elvir Koljic „dubla” din Rapid – FCSB 2-2: „Punctul ăsta e pentru ei!”

Elvir Koljic a realizat „dubla”, Cum a reacționat după meci atacantul bosniac.

Reacția lui Elvir Koljic după Rapid – FCSB 2-2

Koljic a fost coșmarul lui Ngezana duminică seară. Atacantul Rapidului a marcat primul gol chiar de lângă fundașul sud-african, în minutul 83, cu călcâiul, pentru ca reușita ce a adus un punct giuleștenilor să fie posibilă tot din cauza unei greșeli și mai grave a lui Ngezana.

După meci, Elvir Koljic a oferit o primă reacție. Vârful bosniac a fost încântat de felul în care echipa sa a luptat până la capăt și a declarat că dedică cele două goluri suporterilor Rapidului.

„Toată echipa e omul meciului, dacă pot să spun așa. Am luptat, am fost în dificultate, dar am marcat două goluri și am revenit. Sunt fericit și sper să fac în continuare același lucru.

(n.r. despre primul gol marcat) Am primit mingea din spate, iar singura soluție a fost să marchez cu călcâiul. L-am prins și pe Târnovanu pe picior greșit și a intrat în poartă.

Am jucat contra campioanei, e greu să joci cu ea, cu siguranță au jucători buni. S-a simțit în ultimele minute că-s obosiți. Noi mereu avem o problemă că jucăm bine doar o repriză, dar cred că se va regla. Vreau să le mulțumesc suporterilor că ne-au susținut și la 2-0 pentru FCSB, punctul ăsta e pentru ei”, a spus Elvir Koljic la flash-interviu.

„Le doresc multă baftă în Europa, dar în campionat îmi doresc să fim noi mai buni”

„Am făcut vizita medicală (n.r. – La FCSB, în iarnă), dar mai departe nu știu. Nu am intrat mai motivat de asta. Am făcut-o pentru că am depășit accidentarea pe care am avut-o.

Nu știu ce se întâmplă cu FCSB, așa au început și sezonul trecut și apoi au câștigat campionatul. Le doresc multă baftă în Europa, dar în campionat îmi doresc să fim noi mai buni. Eu zic că avem un start bun, sper să o ținem tot așa”, a mai spus Koljic.