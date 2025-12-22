Sport

Cui a dedicat golurile puștiul care a urcat Universitatea Craiova pe locul 1: ”E un cadou de Crăciun pentru ei”

David Matei a făcut cel mai bun joc al său de la sosirea la Universitatea Craiova. Ce a spus puștiul minune după ce a marcat două goluri cu Csikszereda.
Traian Terzian
22.12.2025 | 23:14
Puștiul care a marcat două goluri pentru Universitatea Craiova, dedicație specială. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Autor al unei ”duble” în meciul Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0, puștiul David Matei a fost în culmea fericirii la final. Cui a dedicat cele două goluri care i-a urcat pe olteni pe primul loc în SuperLiga.

Puștiul Universității Craiova, în extaz după golurile cu Csikszereda

Imediat după încheierea partidei din Bănie, ultima a etapei a 21-a și care a închis anul 2025, David Matei a mărturisit că este un jucător care apare des la finalizare și a ținut să dedice cele două goluri familie sale ca un cadou de Crăciun.

”Mă bucur de două ori. O dată că a câștigat echipa și o dată pentru mine. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Sunt genul de jucător care oferă și assist-uri, dar mi se spunea în Liga 2 că apar foarte bine la finalizare. Chiar am marcat niște goluri cu capul, când nimeni nu se aștepta.

Dedic golurile familiei mele, e un cadou de Crăciun pentru ei. Cred că știe toată lumea cum se simte să termini anul pe primul loc. Își dă toată lumea seama. Am intrat foarte montați în meci”, a declarat David Matei la flash-interviu.

Matei a trecut peste dezamăgirea de la Atena

Puștiul de 19 ani s-a arătat fericit și pentru faptul că Universitatea Craiova a reușit să treacă peste drama de la Atena în care a ratat calificarea în primăvara Conference League și a precizat că era nevoie de un rezultat bun.

”Ce s-a întâmplat la Atena se întâmplă o dată la 50 de ani. Am vrut să câștigăm, știam rezultatele celorlalte echipe. Așa e fotbalul. În viață sunt dezamăgiri, momente fericire. Nu putem sta acum tot anul și să plângem”, a spus David Matei.

Performanța care le dă speranțe la titlu oltenilor

După victoria cu 5-0 în fața lui Csikszereda, Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe locul 1, cu un punct peste Rapid și două peste FC Botoșani și Dinamo. Este o performanță pe care oltenii nu au mai realizat-o de 35 de ani.

Ultima dată când ”alb-albaștrii” au fost campioni de toamnă se întâmpla în sezonul 1990-1991, cel în care titlul ajungea pentru ultima dată în Bănie. Clasamentul după 21 de etape din actualul sezon al SuperLigii arată astfel:

