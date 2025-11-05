Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul

ADVERTISEMENT

Documente fiscale din ancheta Parchetului General, acte consultate de FANATIK, arată că societățile deținute direct de Ioan și Viorel Micula au transferat sume și bunuri în valoare de 168 de milioane de lei către firme controlate de rude și apropiați. Scopul acestor tranzacții ar fi fost, potrivit procurorilor și inspectorilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), acela de a îngreuna recuperarea unei sume de peste un miliard de lei, stabilită prin decizii ale instanțelor europene de justiție. Reamintim că, luni, Parchetul General a efectuat percheziții la cinci firme deținute direct de frații Ioan și Viorel Micula, în cadrul acestei investigații.

Disputa de milioane dintre frații Micula și statul român

Încă din 2013, grupul de firme European Drinks & Food, controlat de frații Ioan și Viorel Micula, a obținut despăgubiri din partea Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), o instanță de arbitraj a Băncii Mondiale. Suma inițială de 84 de milioane de euro a fost majorată în 2019 la 400 de milioane de euro, după ce statul român a refuzat să achite despăgubirile stabilite în 2013.

ADVERTISEMENT

Grupul European Drinks & Food a pus sechestru, la data de 6 decembrie 2019, pe conturile companiilor de stat Romatsa, Nuclearelectrica și Conpet, pentru a recupera sumele datorate. La doar o săptămână distanță, pe 13 decembrie 2019, Guvernul României, condus de premierul Ludovic Orban, a efectuat o plată voluntară de 912 milioane de lei către grupul fraților Micula, în baza deciziei ICSID din 2019. Într-o intervenție la Digi24, Ludovic Orban, a susținut că a fost obligat să transfere cele 912 milioane de lei către frații Micula pentru buna desfășurare a activității guvernului.

În schimb, statul român, prin Ministerul Finanțelor, ANAF și Parchetul General, încearcă să recupereze cele 912 milioane de lei plătite rapid de Guvern în 2019, în baza unei hotărâri favorabile a Tribunalului Uniunii Europene și a unei decizii a Comisiei Europene, care stabileau că European Food & Drinks a încasat ilegal ajutoare de stat în valoare de aproape 1,1 miliarde de lei în perioada 1998–2005.

ADVERTISEMENT

Numai că patrimoniul grupului, inclusiv cele 912 milioane de lei primite în 2019, a fost transferat de la societăți deținute direct de frații Ioan și Viorel Micula către firme controlate de rude și apropiați, potrivit informațiilor obținute de FANATIK din documentele procurorilor și ale inspectorilor fiscali.

Care a fost schema banilor

Hotărârea de Guvern nr. 917/2019 a fost aprobată de Executivul condus la acel moment de Ludovic Orban, actual consilier al primarului general Nicușor Dan. Actul normativ a vizat alocarea fondurilor din bugetul de stat pentru acoperirea despăgubirilor stabilite printr-o decizie arbitrală internațională a Tribunalului de la Washington (ICSID).

ADVERTISEMENT

Sumele respective au fost direcționate inițial către companiile European Food SA, Starmill SRL și Multipack SRL, societăți deținute direct de frații Ioan și Viorel Micula, membri fondatori ai grupului European Food & Drinks, unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din nord-vestul României.

Despăgubirile au fost acordate pentru pierderile suferite ca urmare a anulării, în 2005, a unei scheme de ajutor de stat destinate investitorilor din zonele defavorizate — printre care se număra și județul Bihor.

În final, firmele care au primit despăgubiri și erau deținute direct de frații Ioan și Viorel Micula au transferat sumele guvernamentale către entități controlate de rude și apropiați, potrivit procurorilor. Scopul acestor transferuri ar fi fost îngreunarea recuperării sumelor în contul unor ajutoare de stat necuvenite, primite de European Food & Drinks, într-o acțiune declanșată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în 2022, conform datelor din dosarul nr. 505/35/2024 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Printre entitățile controlate de apropiații fraților Micula, care au primit patrimoniu și active de la firmele despăgubite de Guvern în 2019, se numără: European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Plus Quadriga SRL, Pro Quadriga SRL, Hotel Club Estival 2002 SA și Royal Estates & Buildings SRL.

Anchetatorii subliniază, într-un comunicat al Parchetului General, că „mecanismul prezentat ridică serioase dubii cu privire la realitatea operațiunilor invocate”.

Transferurile ar fi fost realizate prin diverse operațiuni de tip aport la capital, cesiuni și plăți între societăți afiliate, având ca rezultat redistribuirea unei părți semnificative din activele provenite din despăgubirile plătite de statul român. Scopul aparent al acestor mișcări financiare ar fi fost optimizarea fiscală și protejarea activelor în fața potențialelor acțiuni de recuperare a prejudiciilor sau controale ulterioare ale autorităților.

Reprezentanții grupului European Drinks and Food nu au dorit să ne ofere un punct de vedere oficial. Neoficial, un reprezentant al companiei ne-au precizat că toate firmele fac parte dintr-un grup, recunoscut chiar și de ANAF, așa că tranzacțiile intra-group sunt legale în condițiile în care „în final grupul de firme primește serviciile și produse plătite. Nu contează care firmă le achită în final, dacă se face o delegare în acest sens”, au fost explicațiile neoficiale primite din partea grupului fraților Micula.

Firmele care și-ar fi transferat fictiv patrimoniu

European Drinks SA

Firma are ca acționari pe Ioan Micula (39,94%), Viorel Micula (39,94%), Transilvania General Import-Export SRL (20,05%), Rieni Drinks SA (0,05%) și Edri Trading SRL (0,01%).

European Drinks SA cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 560.000.000 lei în 2018 la aproximativ 300.000.000 lei la finalul anului 2023, scăderea activelor continuând și în 2024, când, până în luna august, s-au înregistrat ieșiri de circa 60.000.000 lei. Cele mai multe ieșiri de active s-au realizat către Royal Estate & Buildings SRL, Plus Quadriga SRL, Hotel Club Estival 2002 SA și European Drinks International SRL.

Banii au ieșit din această companie deținută direct de frații Micula către: Societatea European Drinks International SRL are ca acționari pe Vere Călin-Silviu (23,84%), Royal Estates & Buildings SRL (19,87%), Pașca Samoilă (16,56%), Prosper Mod SRL (15,89%), Plus Quadriga SRL (14,57%) și Pustan Mirel Ioan (9,27%). Hotel Club Estival 2002 SA are ca acționari pe European Drinks SA (55,18%), Certinvest SRL (39,65%), alți acționari (4,75%) și persoane juridice (0,42%).

Firma Royal Estates & Buildings SRL are ca asociați pe Sere Cristian (24,89%), Viorel Micula (24,09%), CHI Investments AG (24,05%), Pop Lucian-Ionuț (19,97%) și Doina Micula (7%). În schimb, compania Plus Quadriga SRL are ca asociați pe Pop Lucian-Ionuț (28,46%), Royal Estates & Buildings SRL (23,94%), Xelor AG (23,94%), Viorel Micula (23,38%) și Doina Micula (0,28%).

European Food SA

A înregistrat o scădere constantă a valorii activelor, de la aproximativ 997.000.000 lei în 2018 la circa 490.000.000 lei în august 2024. Cele mai mari transferuri de active au fost efectuate către Certinvest SRL și European Food International SRL. Societatea European Food SA are ca acționari pe Ioan Micula (46,73%), Viorel Micula (46,73%) și Rieni Drinks SA (6,54%).

Banii au ieșit din această companie deținută direct de frații Micula către: Firma European Food International SRL are ca asociați pe Anna Nathalie Christina Micula (41,58%), Maria Olivia Micula (41,58%) și Ioan Micula (16,84%). Certinvest SRL are ca asociați pe Anna Nathalie Christina Micula (48,5%), Maria Olivia Micula (48,5%) și Ioan Micula (3%).

Multipack SRL

A avut o diminuare constantă a valorii de inventar, de la aproximativ 104.000.000 lei în 2018 la aproximativ 41.000.000 lei în august 2024. Cele mai importante ieșiri de active au fost către Certinvest SRL și European Food International SRL. Societatea Multipack SRL are ca asociați pe Ioan Micula (50%) și Viorel Micula (50%).

Firmele care au primit banii au următorii acționari. Societatea Certinvest SRL are ca asociați pe Anna Nathalie Christina Micula (48,5%), Maria Olivia Micula (48,5%) și Ioan Micula (3%).

Rieni Drinks SA

A cunoscut o scădere semnificativă a valorii de inventar, de la aproximativ 420.000.000 lei în 2018 la 199.000.000 lei în 2023. Ieșirile majore de active s-au înregistrat către Pro Quadriga SRL și European Drinks International SRL. Societatea Rieni Drinks SA are ca acționari pe Viorel Micula (49,34%), Ioan Micula (49,34%) și West Leasing SRL (1,31%).

Transilvania General Import-Export SRL

A prezentat o creștere accentuată a ieșirilor de active între 2018 și 2024, cele mai semnificative fiind în perioada 2022–2024: în 2022, ieșiri de 59.000.000 lei, în 2023, de 16.000.000 lei, iar în 2024, de 90.000.000 lei.

Transilvania General Import-Export SRL are ca acționari pe Ioan Micula (47,5%), Viorel Micula (47,5%) și Rieni Drinks SA (5%).

Originea despăgubirilor

Grupul de firme al fraților Micula a beneficiat între 1998 și 2005 de prevederile OUG nr. 24/1998 privind zonele defavorizate. Ordonanța oferea scutiri de taxe vamale, reduceri de impozit pe profit și alte facilități fiscale companiilor care investeau în acele zone. , a beneficiat de aceste avantaje în zona defavorizată Ștei–Nucet–Drăgănești (Bihor).

În 2005, Guvernul României a abrogat aceste facilități înainte de termen, pentru a se alinia legislației europene privind ajutoarele de stat, ceea ce a declanșat disputa arbitrală cunoscută drept Cazul Micula vs. România (ICSID ARB/05/20).

Până în 2005, grupul fraților Micula a primit 250 de milioane de euro. Curtea de Conturi a României a constatat că aceste sume trebuie recuperate în baza unei decizii a instanțelor europene. „În contextul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât în data de 25 ianuarie 2022 anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019, Comisia Europeană a solicitat în mod repetat autorităților române să ia toate măsurile necesare pentru recuperarea ajutorului de stat acordat ilegal în cazul Micula/România”, precizează raportul Curții de Conturi.

Potrivit raportului Comisiei și evaluărilor ANAF, valoarea totală a ajutorului de stat primit ilegal de grup (toate firmele) este de aproximativ 1,109 miliarde lei (circa 250 milioane euro).

Disputa a doua, de la Washington

Anularea prevederilor OUG 24/1998 în anul 2005 a fost și subiectul a două procese judecate de Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), o instanță de arbitraj a Băncii Mondiale.

s-au prezentat în fața ICSID în calitate de investitori străini în România, deținând prin companiile lor investiții realizate în perioada în care România oferea facilități fiscale pentru zonele defavorizate, conform OUG 24/1998.

Ei au reclamat că eliminarea acelor facilități le-a cauzat pierderi economice semnificative, încălcând tratatul de protejare a investițiilor. În 2013, tribunalul ICSID a decis în favoarea lor, obligând statul român să le plătească aproximativ 376 milioane de lei (circa 84 milioane euro la momentul respectiv) despăgubiri, plus dobânzi. În 2019, Guvernul României condus de Ludovic Orban a achitat o parte din sumă – 912 milioane de lei – pentru a executa hotărârea arbitrală. Printr-un alt proces la ICSID, frații Micula cereau 9 miliarde de lei despăgibiri. Solicitarea a fost respinsă de judecătorii comerciali de la Washington.

Litigiul de la ICSID nu are legătură cu procesele europene privind recuperarea ajutoarelor de stat ilegale. ICSID a judecat o cauză de drept internațional investițional, în care reclamanții s-au prezentat ca investitori străini suedezi, protejați de tratatul bilateral România–Suedia. În schimb, Comisia Europeană și instanțele europene au analizat ulterior caracterul de ajutor de stat al plății efectuate de România în urma deciziei ICSID, considerând că executarea hotărârii reprezenta o subvenție publică incompatibilă cu dreptul UE.