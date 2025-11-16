Cui i-a dedicat Daniel Bîrligea golul marcat în Bosnia – România 3-1: ”Te iubesc!”

ADVERTISEMENT

Criticat din toate părțile după ultima evoluție în teren, Daniel Bîrligea a dezvăluit cui i-a dedicat golul marcat în partida România – Bosnia 1-3. Tânărul sportiv a dat de înțeles că este vorba de o persoană extrem de importantă.

Cui i-a dedicat Daniel Bîrligea golul marcat în partida Bosnia – România 3-1

Daniel Bîrligea a oferit un gol în meciul dintre România și Bosnia, care s-a disputat sâmbătă, 15 noiembrie. Jucătorul celor de la FCSB a primit numeroase remarci negative, în ciuda faptului că partida s-a încheiat cu scorul de 1 la 3.

ADVERTISEMENT

Pe o rețea de socializare, unde are o comunitate foarte mare de fani, sportivul a făcut o postare specială. Cu această ocazie, toți internauții au remarcat cine este persoana căreia i-a dedicat punctul pe care l-a marcat.

A făcut acest lucru prin intermediul unei imagini direct din teren. În această poză arată un tatuaj pe care îl are imprimat pe antebraț și care are mare legătură cu sora sa, pe numele său Claudia Maria. Mesajul a fost transmis cu ocazia zilei de naștere a acesteia.

ADVERTISEMENT

„La mulți ani, surioară! Te iubesc!”, a notat Daniel Bîrligea, pe contul personal de Instagram, după . Postarea este însoțită de un emoticon în formă de inimă, încă o dovadă în plus că fotbalistul are numai aprecieri pentru sora sa.

ADVERTISEMENT

Ce tatuaje are Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea se numără printre jucătorii de fotbal care adoră tatuajele. Are numeroase opere de artă imprimate pe piele, dezvăluind la un moment dat că îi plac de când era mic copil.

A început să le aprecieze datorită unui bărbat din localitatea natală. A rămas fascinat de aceste desene pentru că respectivul i-a povestit cum și când le-a făcut. I-a plăcut să audă povestea lui și ulterior, a recurs la tatuaje care reprezintă lucruri prin care a trecut.

ADVERTISEMENT

„Am un tatuaj cu un gladiator, care simbolizează cum încerc mereu să lupt și îmi place să lupt pentru orice, efectiv. Am un ceas și scările timpului, cu un copil care urcă fiecare treaptă a timpului.

Înseamnă mult pentru mine și mi-a făcut multe lucruri sora mea. Ea reprezintă o mare parte din viața mea, a fost mereu alături de mine. Când eram mici, ea făcea mâncare și avea grijă de mine, să învăț, să fiu curat.

A avut grijă de ce nu putea să facă mama, o aveam pe ea ca mamă și tată, ca sprijin. A fost o persoană foarte importantă pentru mine și s-a sacrificat mult, chiar de când era mică.

A renunțat și la școală ca să meargă la muncă, la 16 ani, pentru a o ajuta pe mama, și îi voi fi recunoscător toată viața. Au făcut tot ce au putut pentru mine. Aveam o poză cu mama, de când eram mic, în care ea mă ținea în brațe.

Am vrut să o pun pe pielea mea”, a explicat în urmă cu ceva vreme, Daniel Bîrligea într-un videoclip pentru UEFA, relatează .

„Am și un tatuaj cu sora mea”

„Am și un tatuaj cu sora mea, cu datele de naștere ale mamei, tatălui, bunicii și surorii mele. Mă mândresc cu acest tatuaj, cred că și mama mea este mândră de el.

Cred că încă nu i-am dat tot ce mi-a dat ea. Vreau să fie foarte fericită și să se mândrească cu cei doi copii pe care i-a crescut exemplar. Am și numărul 9, cu care m-am identificat de când eram mic și l-am iubit mereu.

Este simbolul unui copil care stă pe minge și se uită la poartă. A fost mereu visul meu să îndeplinesc acest lucru, să văd o poartă și să înscriu”, a completat Daniel Bîrligea, mai arată sursa citată.