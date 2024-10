Cui i-a dedicat Elias Charalambous victoria cu Buzău și ce fotbalist de la FCSB l-a încântat: “E unul dintre cei mai mari din România”

. Roș-albaștrii au fost conduși din minutul 5, după golul spectaculos al lui Jipa. Campioana României a întors rezultatul și chiar a codus cu 3-1, însă a tremurat pe final după ce Cestor a redus diferența.

Cui i-a dedicat Elias Charalambous victoria cu Buzău și ce fotbalist de la FCSB l-a încântat

Elias Charalambous i-a dedicat victoria lui Mihai Lixandru. Mijlocașul central va absenta între 4 și 6 luni după accidentarea gravă suferită în meciul cu PAOK, din Europa League, câștigat cu 1-0. Antrenorul roș-albaștrilor e fericit că echipa sa a încheiat excelent această săptămână.

”Era foarte important pentru noi să obținem trei puncte, după o săptămână dificilă. E bine că am câștigat. În prima repriză, am controlat jocul, dar adversarul ne-a dat gol la primul șut pe spațiul porții.

A trebuit să alergăm după egalare. Am corectat apoi ce era de corectat și am marcat trei goluri. Apoi, pe final am mai primit un gol și am avut parte de un final dificil de meci”, a declarat Charalambous la Digi Sport.

”Vreau să-i dedic acest succes în primul rând lui Lix (n.r. – Lixandru), care trece prin momente grele după accidentare. De altfel și jucătorii i-au dedicat victoria, Tavi Popescu a arătat tricoul lui, toți au jucat azi cu gândul la el. Și vreau să le mai mulțumesc fanilor, care ne-au încurajat ca întotdeauna”, a mai spus antrenorul campioanei.

Laude pentru Tavi Popescu

Elias Charalambous l-a ridicat în slăvi pe Octavian Popescu. , iar prestația sa l-a entuziasmat pe antrenor, care îl consideră un fotbalist cu potențial enorm.

”Tavi este, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, unul dintre cei mai mari fotbaliști din România și sunt sigur că la un moment dat va ajunge și mai sus, are un talent aparte”, a mai adăugat Charalambous.

Tavi Popescu: “Să mi se dea mai multă încredere”

Octavian Popescu a transmis un mesaj clar după cele două goluri marcate cu Gloria Buzău. “Perla” roș-albaștrilor vrea să joace mai mult pentru a reveni la forma maximă care îl poate readuce la echipa națională.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez și să îmi ajut echipa. Am dat un gol frumos. Nu am mai marcat de un an de zile, trebuia să vină și golul până la urmă. Eu am trecut printr-o perioadă grea cu accidentarea, încă nu sunt recuperat 100%, îmi trebuie să joc mai mult.

M-am simțit foarte bine, la încălzire am executat două lovituri libere și l-am rugat pe Șut să mă lase să bat. A ieșit bine. Sper să revin, am mai multă încredere și să mi se dea mai multă încredere, iar eu voi răsplăti pe teren”.