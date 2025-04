Cui trebuie să-i spui “La mulți ani” de Florii 2025. Lista completă a numelor de flori care se sărbătoresc

Persoanele cărora trebuie să le spui “La mulți ani” de Florii 2025. Acestea sunt numele de flori sărbătorite pe 13 aprilie 2025. Lista completă a prenumelor.

Ce nume se sărbătoresc de Florii 2025. Cui trebuie să îi urezi “La mulți ani”

În Duminica Floriilor, persoanele care au nume de flori își sărbătoresc onomastica. Este , cu cruce roșie, care pică pe 13 aprilie anul acesta.

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor publicate de MAI, în România sunt aproximativ 850.000 de femei și 630.000 de bărbați care poartă nume de floare. În 2014, aproximativ 145.000 de femei purtau numele de Viorica. Alte 129.000 purtau numele de Florentina, după cum arată statisticile Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Alte nume populare în România sunt Florica (peste 91.000 de sărbătorite), în timp ce numele Camelia este purtat de 73.000 de femei. Delia, Lăcrămioara și Camelia sunt alte nume populare la noi în țară.

ADVERTISEMENT

De asemenea, peste 336.000 de bărbați din România poartă numele Florin. Numele Viorel este purtat de 145.000 de bărbați, în timp ce prenumele a 54.000 de bărbați este Florian. Laur, Narcis și Florin se numără printre numele care se sărbătoresc de Florii.

Lista completă a prenumelor de femei, care este următoarea: Anemona, Brânduşa, Camelia, Codrina, Codruţa, Crăiţa, Crenguţa, Crina, Crinuţa, Crizantema, Dalia, Delia, Dafina, Floarea, Flora, Florența, Florentina, Florica, Florina, Garofiţa, Gențiana, Gherghina, Iasmin, Iasmina, Iris, Hotensia, Lăcrimioara, Laura, Lauriana, Liliana, Mălina, Margareta, Micșunica, Narcisa, Panseluţa, Romanița, Roza, Rozalia, Trandafira, Violeta, Viorela, Viorica, Zambila, Zambilica.

ADVERTISEMENT

Numele de bărbați sărbătorite de Florii sunt următoarele: Bujor, Călin, Codrin, Codruţ, Crinu, Dafin, Florea, Florentin, Florin, Ghiocel, Laur, Laurenţiu, Laurian, Mugurel, Narcis, Viorel.

ADVERTISEMENT

Semnificații interesante ale numelor

Numele Florin este des întâlnit printre români și provine din limba latină, de la cuvântul “florens”. Acesta se traduce prin “prosper” sau “înfloritor”. Florin are o personalitate puternică, datorită căreia va avea ascensiune asupra altora. Totodată, este activ și energic, dar și curajos, având o natură pasională. Are un profund simț al dreptății și are compasiune pentru cei din jur.

Persoanele care poartă numele Laur, Laura trebuie să știe că acesta are o semnificație interesantă. În vechime, pe capul împăraților era așezată coronița din frunze de laur. Aceasta mai era așezată și pe capul poeților, dar și pe cel al învingătorilor. Laurul a devenit simbolul victoriei, iar de aici provine cuvântul “laureat”, adică o persoană care a luat un premiu sau o distincție.

Iris era reprezentată ca fiind tânăra fecioară cu aripi de aur și sluga personală a zeiței Hera. Era, în același timp, mesagera acesteia și a lui Zeus, din ordinul căruia cară apă din Styx cu ulciorul, cu care îi adormea pe sperjuri. Iris era un simbol personificat al curcubeului și era considerată o mesageră între zei și oameni. Aceasta străpungea bolta cerească în fiecare seară, dând la o parte perdeaua care o acoperea, astfel că apăreau stelele.

Și Narcisa are o semnificație interesantă. Este floarea națională a Scoției și există mai multe legende despre aceasta. Povestea tânărului Narcis, care a murit din cauza dragostei pe care și-o purta, este cea mai cunoscută. Acesta era îndrăgostit de imaginea sa, motiv pentru care a căzut în apa unui râu și s-a înecat, iar narcisa a crescut în locul său.