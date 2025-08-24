„Cuibul de șah”, proiect unic în lume! Pur și simplu incredibil: sprijin financiar de până la 100.000 de euro pentru fiecare junior care face performanță în România. Exclusiv

, cu rezultate impresionante atât la nivel de juniori, cât și la seniori. O ascensiune care a început în urmă cu 4 ani, atunci când Fundația Superbet a devenit sponsor principal al Federației Române de Șah.

Federația Română de Șah, sprijinită de Fundația Dragic, oferă 100.000 de euro pentru fiecare junior care face performanță pentru România

Iar tinerii șahiști din România primesc o nouă veste uriașă! Federația Română de Șah, susținută de Fundația Dragic, vine cu o nouă inițiativă prin care să ofere un sprijin important pentru dezvoltarea prin șah. Proiectul „Cuibul de Șah” pune sume uriașe la dispoziția tinerilor care fac performanță. Sume la un nivel nemaiîntâlnit în șahul românesc, ba chiar în sportul românesc în general. Se ajunge la un total de aproximativ 100.000 de euro, sprijin pe o perioadă de 4 ani, pentru fiecare junior care atinge înalta performanță!

Mai exact, toți tinerii șahiști care reușesc să obțină titlurile de Grand Master (GM), Woman Grand Master (WGM) și International Master (IM) până la vârsta de 18 ani vor încasa sume foarte consistente din partea Federației Române de Șah. Până la 15.000 de euro imediat după obținerea categoriei, plus alte beneficii în următorii 4 ani pentru fiecare dintre juniorii care obțin cele mai importante categorii din șah până la vârsta majoratului.

Grila pentru feminin propune 15.000 de euro pentru junioarele care obțin titlul de IM până la vârsta de 14 ani. Sume importante și pentru fetele care vor bifa această performanță la 15, 16, 17 și 18 ani. De asemenea, premii consistente primesc și jucătoarele care ajung la titlul de WGM. La masculin sunt premii între 10.000 și 15.000 de euro pentru juniorii care obțin titlul de GM între 14 și 18 ani.

Federația Română de Șah, sprijin total pentru juniori: participarea la turnee, alocație zilnică și antrenamente la cel mai înalt nivel

Sprijinul financiar oferit de Federației Române de Șah se extinde și în tot ceea ce înseamnă participarea la turnee, asigurarea unei pregătiri la cel mai înalt nivel, dar și o alocație lunară pe toată perioada contractului, care va fi de 4 ani! Practic, Federația Română de Șah, sprijinită de Fundația Dragic, este gata să achite aproximativ 100 de mii de euro pentru fiecare junior care va face performanță la nivel înalt.

Bonusul financiar aferent vârstei și titlului obținut;

Acoperirea costurilor de participare la 5 turnee internaționale open puternice pe an, selectate împreună cu antrenorul federal al Federației Române de Șah;

Alocație lunară de 250 EUR, pe toată durata contractului;

40 de zile de pregătire anuală cu antrenori de top, în sesiuni individuale și/sau de grup, stabilite în colaborare cu antrenorul federal.

Tot ce trebuie să facă sportivii pe durata celor 4 ani de contract pentru a-și asigura toate aceste beneficii este să reprezinte România la cele mai importante competiții. Iată ce obligații au șahiștii.

Reprezinte România în competițiile internaționale majore pe durata celor 4 ani;

Participe la Campionatul European de Juniori și Campionatul Mondial de Juniori (șah clasic), la solicitarea Federației Române de Șah;

Participe la competiții internaționale pe echipe, la solicitarea Federației;

Participe la interviuri/ sesiuni foto/ simultane, la solicitarea Federației

Prin proiectul „Cuibul de Șah”, Federația Română de Șah oferă sprijin pentru tinerii șahiști la nivelul celor mai puternice țări din lume în sportul minții și astfel este gata să consolideze România ca o adevărată forță în devenire.

„Cea mai importantă decizie din 2021 a fost să înfiinţez, la îndemnul soţului meu, Fundaţia Dragic, ca să împărţim şi cu cei mai puţini norocoşi ceva din succesul nostru” (Augusta Dragic, Președinte Superbet Foundation)

240… mii de euro a oferit Fundația Superbet în 2021, anul în care a început să sponsorizeze Federația Română de Șah, în cadrul proiectului Acceleratorul de performanță.

2025, an fabulos pentru șahul românesc! Medalii de aur la europenele U12 și U10, plus argint pentru Irina Bulmaga la senioare

Șahul românesc este într-o ascensiune fulminantă și dispune de foarte mulți juniori care sunt gata să acceseze fondurile oferite de Federația Română de Șah, prin intermediul proiectului „Cuibul de Șah”.

Chiar la începutul lunii august, Eliza Ioana Bădescu (9 ani) a luat medalii de aur la Campionatul European de la Salonic, atât la șah rapid, cât și la blitz, categoria U10. O competiție la care au participat 457 de juniori din 36 de țări.

În luna iulie, la Europenele pe echipe care au avut loc în Slovenia, la Terme Catez. Lucas Rusu, Răzvan Pârvu și Iustin Larion și Nicolas Cazacu au fost reprezentanții României. În aprilie 2025, Irina Bulmaga a obținut medalia de argint la Campionatul European de senioare, care a avut loc în Grecia, la Rhodos.