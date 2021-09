Culio, cu ochii în lacrimi: “Soţia mea a avut probleme de sănătate! A fost un an şi jumătate foarte greu”

Mijlocașul argentinian a recunoscut că a trecut printr-o perioadă foarte grea, soția sa având probleme grave de sănătate, acesta fiind motivul pentru care s-a întors în Argentina în urmă cu un an și jumătate.

Acum, după victoria contra oltenilor, Culio i-a dedicat victoria soției și a recunoscut că își dorește să se retragă de la CFR Cluj, după care să îl urmeze într-o carieră de antrenor.

ADVERTISEMENT

Totodată, jucătorii campioanei României au fost bucuroși și pentru că au întrerupt seria negativă, CFR Cluj având două înfrângeri în ultimele două partide, confruntare pierdută în Liga 1 contra lui FC Botoșani și meci pierdut în grupele Conference League împotriva lui Jablonec.

Emmanuel Culio, cu ochii în lacrimi după CFR Cluj – U Craiova

în lacrimi după victoria CFR-ului cu Craiova, povestind că ultimul an și jumătate a fost cumplit pentru familia sa, soția lui fiind grav bolnavă, dar acum este bine, ceea ce l-a și făcut să se întoarcă în România, la CFR Cluj, clubul pe care îl iubește din suflet:

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit că joc în casa mea, mă bucur. M-a sunat Dan, eu eram acasă, în Argentina, a fost o problemă mare de sănătate cu soția mea.

Acum, că tot e bine, m-a sunat și patronul de aici. Sunt fericit că am revenit aici, victoria e pentru soția mea, pentru familie, pentru că a fost un an și jumătate foarte greu. Am venit aici să joc, nu să stau.

Iubesc mult Clujul, nu contează ce am făcut în trecut, contează prezentul. Fiecare meci contează în parte și trebuie să joc, asta contează”.

ADVERTISEMENT

„A fost o victorie mare, pentru că echipa venea după două meciuri dificile, pe care le-am pierdut. Azi am jucat bine și sper să vină alte victorii după.

Eu vreau să mă retrag de la CFR, nu știu când, când voi simți că nu mai merge și voi spune că e gata. Dar aici vreau să-mi închei cariera. Sigur, vreau să merg cu Dan Petrescu în continuare. Pe primul loc va fi familia”, a mai spus Emmanuel Culio la finalul meciului.

Jucătorii CFR-ului, mulțumiți după victoria cu U Craiova

Jucătorii , scor 1-0, fiind totodată bucuroși pentru jocul prestat: „Mister știe să ne motiveze și noi știm să ne automotivăm, ne bucurăm că am câștigat.

ADVERTISEMENT

Suntem jucători profesioniști și facem ce ni se cere. Știm ce ne așteaptă la Craiova, fanii vor face o atmosferă incendiară, e normal să-și dorească să ne învingă”.

„Întotdeauna am avut ca obiectiv și Cupa României, din păcate în anii trecuți nu am ajuns în finală, dar noi ne dorim trofee și sperăm ca anul acesta să câștigăm și cupa.

A fost doar primul meci din Conference, ne pare rău că am pierdut, dar mai sunt meciuri de jucat”, a mai spus Adrian Păun.