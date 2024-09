Culise de la antrenamentul lui Mircea Lucescu ca selecționer. „Au fost emoții”. Mesajul pe care a insistat non-stop: „Nu vă grăbiți!”

, iar la antrenamentul de duminică, fiind primul, a avut un număr record de “tricolori” la dispoziție. Mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu a oferit mai multe detalii de culise.

Andrei Vochin este consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF și în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a oferit mai multe detalii de la antrenamentul pe care Mircea Lucescu l-a ținut pentru prima dată de la revenirea ca selecționer al echipei naționale a României.

Oficialul FRF a mărturisit că , iar la prima ședință a avut 15 jucători la dispoziție cu care a lucrat destul de intens. Vochin a mai dezvăluit și faptul că “Il Luce” a transmis un mesaj important “tricolorilor”.

“Eu cred că a fost emoționat, eu așa l-am simțit. Deși nu lasă să se vadă foarte multe, dar cred că au fost emoții. A avut și șansă, pentru că eu cred că e prima dată când duminică apar la antrenament 15 jucători. Au fost programate meciurile în așa fel în cât să apară mai mulți. De obicei erai 10-12. A avut o discuție cu cei 15 și a făcut cunoștință cu ei.

Au fost doi portari și 13 jucători de câmp și i-a împărțit în două grupuri în funcție de când au jucat. Cei care au jucat sâmbătă au făcut alergare și apoi s-au dus la sală, iar cei care au jucat vineri au rămas pe teren după alergare, doi portari și 6 jucători de câmp. Am văzut un antrenament de aproape o oră cu o grijă fantastică pentru minge.

Tot ce le-a cerut și le-a explicat se referea la grija față de minge. Asta va implementa în jocul echipei, răbdarea cu mingea. Pentru că nu este adeptul unui fotbal direct, doar de dragul acestui lucru. Le-a spus de câteva ori, ‘Nu vă grăbiți!’. ‘Jocul are 90 minute, nu trebuie să dăm gol la fiecare fază'”, a relatat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Ce l-a emoționat pe Mircea Lucescu la primul antrenament

“Am simțit și pofta aceea de a lucra cu jucătorii în iarbă. Are o pauză de aproape un an de zile de când nu a mai antrenat. A lipsit mult din țară și acum trebuie să îi cunoască pe acești jucători foarte bine. Știu ce le pregătește, am discutat cu domnia sa și am văzut care sunt valorile după care s-a ghidat în toată această minunată carieră.

L-am văzut emoționat pe Mircea Lucescu pentru că la Mogoșoaia s-a schimbat foarte mult și sunt foarte multe imagini cu toate generațiile. Printre acestea este și un cu Mircea Lucescu în calitate de căpitan al echipei naționale la Guadalajara înaintea meciului cu Brazilia și Mircea Lucescu calificând echipa națională în 1984. L-au emoționat imaginile astea foarte tare.

Și surprinderea tuturor a fost că nu l-a emoționat atât de tare schimbul de fanioane cu căpitanul Braziliei în 1970, ci era mai emoționat pentru ceea ce făcuse în 1984. Pentru el a contat mai mult ce a făcut în 84.

Simt această emoție și că ar vrea să facă și mai mult, dar are și problemele de sănătate. Are o problemă care nu-i dă pace și îl stresează. În decembrie se va opera”, a mai spus oficialul FRF.

Detalii de culise de la primul antrenament al lui Mircea Lucescu la naționala României