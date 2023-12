Culise de la șocul Rapid – FC Voluntari 1-2. „E prima oară când domnul Șucu a făcut așa ceva”

În aceste condiții, după ce FC Voluntari a bătut în Giulești cu 2-1, multă lume se întreabă care sunt de fapt șansele ca Rapidul să mai poată spera la podium, fără a mai vorbi de titlu. Mai mult, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, i-a transmis finanțatorului rapidist Victor Angelescu că Rapidul nu poate să bată pe Voluntari, chiar înainte de meci.

Culise de la șocul Rapid – FC Voluntari 1-2

”Am zis de X2, chiar am zis domnului Angelescu direct! Am zis sigur sigur Voluntari dă gol, iar Rapidul nu e în stare să dea două. Cum a fost, zi-mi atmosfera?”, a mărturisit Horia Ivanovici. În discuție a intervenit Robert Niță, rapidist pur sânge. Fostul fotbalist a mărturisit că a asistat la un moment inedit cu patronul Dan Șucu în prim plan.

”Atmosfera tensionată și înainte de startul partidei, presiune mare, ratarea unui obiectiv care și la nivelul vestiarului apasă. Lume puțină față de cum am fost obișnuiți pe Giulești. De data asta puțină lume. Galeria se comportă frumos, susțin băieții. Domnul Șucu trist, supărat, îngândurat. E prima oară de când merg eu pe stadion, cu o oră jumătate înainte de meci era la tribuna oficială. Preocupat.

A simțit momentul și cu puțină nemulțumirea asta venită dinspre tribună. O dezamăgire. A rămas după meci gândindu-se și la investiții. A rămas pironit 20 de minute după joc. OK, ratezi obiectivul, pierzi de la 2-0 cu U Cluj, dar echipa joacă, produce, e entuziasm, nu pierzi cu CFR. Nu ai om de gol în momentul de față. Nu e de displăcut, dar nu finalizezi niște acțiuni.

Așteptările sunt mari, cum zice Bocciu, domnule avem răbdare că tot avem de 100 de ani. Nu ai pe cineva care poate face diferența, nu ai soluții la nivelul băncii de rezerve”, a dezvăluit Robert Niță. Momentan, sezonul nu pare 100% compromis pentru giuleșteni, pentru că la intrarea în play-off punctele se înjumătățesc, însă formația lui Cristiano Bergodi trebuie să lege victorii cât mai rapid, pentru a nu compromite sezonul.

Bocciu anunță că fanii rapidiști au răbdare cu echipa

Cât despre galeria celor de la Rapid, aceasta anunță prin vocea liderului Liviu Ungurean, supranumit Bocciu, că ultrașii au momentan răbdare cu echipa și o vor încuraja în continuare. Mai mult, patronul Dan Șucu are parte de susținerea totală a suporterilor, indiferent de ce se va întâmpla în acest sezon, chiar și cu o serie de obiective ratate.

”Mai sunt şi momente de genul acesta în viaţa unei echipe. Le luăm ca atare. Nu avem ce să-i reproşăm domnului Şucu sau de ce să încercăm să discutăm cu dânsul. Și-a prezentat strategia în acea scrisoare și suntem de acord. Cât vom mai avea răbdare? Păi, noi de 100 de ani avem răbdare, suntem oameni răbdători”, a declarat Ungurean. De remarcat că fanii giuleșteni au făcut haz de necaz în timpul partidei cu Voluntari și au început să cânte ”viața asta o împart cu FC Voluntari”.

Dezvăluiri din culise de la Rapid - Voluntari 1-2