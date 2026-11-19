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Mitică Dragomir a fost achitat definitiv săptămâna trecută în dosarul legat de vânzarea drepturilor de televiziune, decizia judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie punând capăt unui proces început în urmă cu aproape zece ani. În direct la „Profeţiile lui Mitică”, Dragomir a dezvăluit detalii neştiute din culisele acestui proces.

Cum a ajuns Mitică Dragomir să scape de toate condamnările

Odată cu achitarea definitivă din dosarul drepturilor TV, pronunțată pe 11 noiembrie, s-au încheiat toate marile dosare penale în care Mitică Dragomir a fost trimis în judecată de-a lungul timpului. Toate condamnările pe care le-a primit în primă instanţă au fost anulate la apel, astfel că fostul şef al LPF nu a executat nicio zi de închisoare. „M-a ajutat Dumnezeu dându-mi judecători drepţi, cinstiţi. Şi s-a pus presiune pe ei!”, a mărturisit Dragomir.

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Acesta a povestit şi un , exemplificând presiunile la care au fost supuşi judecătorii. „Cred că sunt singurul caz din lumea asta în care o judecătoare, judecătoarea Gondoş, a venit în instanţă plângând, după două ore întârziere. Marele avocat Nazat se ridică şi zice: ‘Doamnă, amânaţi procesul! S-a întâmplat vreo nenorocire ceva, ce s-a întâmplat?’, ‘Am fost chemată la DNA pentru procesul ăsta şi mi s-a trasat direcţia'”, a povestit fostul politician şi om de fotbal.

După ce a dat verdictul, judecătoarea şi-a dat demisia

„Aţi mai auzit aşa ceva? Înainte de a mă judeca pe mine o ţinuseră la DNA. Un procuror care acum e avocat pe la Alba Iulia. M-a judecat atunci pe mine şi şi-a dat demisia şi a plecat, biata femeie. Aţi mai auzit așa ceva? Asta s-a întâmplat în România noastră. E de notorietate treaba. Ce curaj a avut să spună: „Am fost chemată la DNA, ca să-mi dea direcția acestui proces. A înlemnit toată lumea”, şi-a întărit Mitică Dragomir spusele. că după ce a dat verdictul în acest proces respectiva judecătoare şi-a dat demisia din magistratură.

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Referitor la faptul că a fost declarat nevinovat în toate procesele, Dragomir a explicat: „Am avut noroc de judecători care ştiau regulamentele de zece ori mai bine decât mine şi Mircea Sandu”.

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Pe de altă parte el i-a lăudat şi pe avocaţii care l-au apărat. „Stăteau lângă mine şi nu mă lăsau să greşesc cu nimic. Dacă n-ai oameni, o echipă puternică, singur nu poţi!”, este verdictul lui Mitică Dragomir.

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