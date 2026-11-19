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Scandal de proporții în fotbalul prahovean, unde vizele medicale a sute de fotbaliști au ajuns în centrul unei controverse uriașe. Documente parafate de un medic care nu figurează în Registrul Medicilor cu specializarea medicină sportivă, ștampila unui cabinet care nu apare în evidențele autorităților sanitare, meciuri blocate și arbitri care reclamă presiuni și amenințări. În spatele acestei povești se conturează o dispută în care nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea. Iar sesizarea Colegiului Medicilor și iminenta intervenție a FRF ar putea transforma un scandal administrativ într-unul cu implicații disciplinare și chiar penale.

Ce a descoperit Comisia de Apel în documentele medicale ale fotbaliștilor

La data de 19 septembrie, pe terenul Chimia din Brazi, juniorii de la ACS Viitorul Sportul Ploiești se încălzeau pentru întâlnirea cu CSO Băicoi. Meciul conta pentru etapa a III-a a . Cu puțin timp înainte de fluierul de început, antrenorul Bobi Eugen Codreanu, care este și oficial responsabil cu gestiunea sportivă, venea în zona în care elevii săi se antrenau și îi anunța că partida nu va mai avea loc din cauza unor probleme cu vizele sportive. Mai exact, arbitrii care fuseseră delegați ridicaseră suspiciuni că documentele sportivilor nu aveau parafa unui medic sportiv și ștampila unui cabinet de medicină sportivă, după cum prevede legea. Drept urmare, jucătorii nu mai pot intra pe teren. Ca urmare a acestui incident, meciul a fost câștigat ”la masa verde” de cei din Băicoi.

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Situația a ajuns însă în atenția AJF Prahova, mai exact a Comisiei de Disciplină Juniori, care, după ce a analizat cazul, a stabilit că Bobi Eugen Codreanu nu este în culpă. Ulterior, la data de 16 noiembrie 2026, Comisia de Apel a întors decizia, obligând oficialul echipei din Ploiești la o amendă 300 de lei pentru două abateri disciplinare, ”cu privire la tabelul medical”. De asemenea, Codreanu s-a ales și cu o mustrare din partea AJF Prahova.

Partea interesantă a deciziei vine însă în a doua parte a deciziei. Potrivit documentului consultat de FANATIK, Comisia de Apel a dispus sesizarea Colegiului Medicilor din România ”cu privire la medicul care a întocmit tabelul medical din data de 10.09.2026, în vederea eventualelor abateri de la normele profesionale”.

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Un nume important din fotbalul românesc, în mijlocul controversei de la AJF Prahova

Medicul la care se face referire în documentul de mai sus este Mircea Miu, considerat unul dintre cei mai reputați medici sportivi români, care în prezent activează în stafful medical al clubului FC Petrolul Ploiești. În vârstă de 71 de ani, Miu a fost medicul echipei Astra Giurgiu în perioada în care a ieșit campioană a României (2016) și a colaborat cu Dinamo București. Timp de mai bine de un deceniu, Mircea Miu a activat în Emiratele Arabe Unite, unde a colaborat cu antrenori români precum Anghel Iordănescu sau Ilie Balaci. Conform unui profil biografic publicat pe o platformă de social-media, Miu a absolvit Facultatea de Medicină din București ca șef de promoție.

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Până recent, vizele sportivilor legitimați la AJF Prahova erau vizate de Laurențiu Bulată, medic la . La începutul acestui an, Bulată s-a pensionat, așa că vizele au început să fie semnate de Mircea Miu. Regulamentele Federației Române de Fotbal nu impun ca medicii echipelor afiliate să fie obligatoriu specialiști în medicina sportivă. Cerința de bază este ca aceștia să fie recunoscuți de autoritățile naționale în domeniul sănătății, cu drept de liberă practică activ. În schimb, specialitatea de medicină sportivă este obligatorie prin lege la acordarea avizului medico-sportiv semestrial, document pe care medicul angajat al clubului nu are dreptul legal să îl emită singur.

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Și oricât de ciudat pare, Mircea Miu nu deține scriptic această specializare, deși este un nume recunoscut la nivel internațional în medicina sportivă. La o simplă căutare în Registrul Medicilor, numele lui apare cu specializarea ”medicină generală”, cu drept de liberă practică valabil până la 7 ianuarie 2026.

Un arbitru acuză presiuni și amenințări

Primii care au sesizat că ceva este în neregulă cu vizele medicale au fost arbitrii prahoveni delegați la meciurile oficiale. Aceștia au observat că ștampila aplicată pe legitimațiile sportivilor sau pe tabelele referitoare la vizele acestora nu aveau cod de parafă. În unele situații, jucători cu vize medicale suspecte au fost opriți să intre în teren, dar în alte cazuri meciurile au fost pur și simplu anulate. Ca urmare a acestor împrejurări, au apărut numeroase situații scandaloase, în care ”centralii” au ajuns să fie amenințați de staffurile echipelor și au intrat în contre dure cu oficiali din cadrul AJF Prahova.

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Un astfel de episod a avut loc pe 28 martie 2026, la meciul dintre Steaua Sângeru și Viitorul Iordăcheanu, unde arbitrul a luat decizia să oprească legitimațiile sportivilor ”în contextul unor suspiciuni cu privire la viza medicală”. Centralul spune că a luat această decizie ca urmare a unei discuții pe care a avut-o cu Silviu Crângașu, președinte al AJF.

Arbitru: ”Mi-a spus că sunt folosit și ar trebui să mă las de arbitraj”

Ulterior acestui moment, centralul a sesizat conducerea Comisiei Județene de Arbitri că ar fi fost amenințat cu procesul de Dan Ghioca, vicepreședinte al AJF Prahova pentru că ”și-a permis” să oprească carnetele jucătorilor.

”Am fost contactat telefonic de către domnul vicepreședinte al AJF Prahova, Dan Ghioca, care mi-a adresat mai multe afirmații de natură necorespunzătoare și neprofesională, cu privire la jocurile oficiale.

În cadrul discuției mi s-au adus următoarele afirmații și amenințări: că nu am dreptul să opresc legitimațiile, că ‘cine sunt eu’ să iau această decizie, că mă va da în judecată, că nu sunt pregătit, că vin în arbitraj doar pentru bani, că nu cunosc regulamentul și că ar trebui să mă las, că trebuie să duc legitimațiile direct dumnealui deoarece este vicepreședinte și consemnează el în raport, că domnul președinte nu are calitate să îmi spună ce să fac, că sunt folosit, precum și insinuarea gravă că, dacă aș primi indicații să influențez rezultatul unui joc, aș da curs acestora – aspect pe care îl resping categoric”, se arată în documentul consultat de FANATIK.

Centralul confirmă incidentul: ”Vizele nu aveau cod de parafă”

Contactat telefonic, arbitrul întâlnirii dintre Steaua Sângeru și Viitorul Iordăcheanu, care a ținut să nu-i fie făcut public numele, a confirmat că el a redactat respectivul document.

”Da, e adevărat că am întâmpinat probleme la un meci sau chiar două. Le-am comunicat oficialilor… Nu eram nici eu în măsură să decid dacă se joacă sau nu se joacă meciul. Am constatat că vizele medicale nu sunt în regulă, am pus delegații echipelor să consemneze în raportul de joc că au luat la cunoștință, însă meciul s-a desfășurat. Dar ei au consemnat în raport că își asumă că acele vize sunt în regulă.

Problema era că nu aveau cod de parafă pe viză. La meci nu au fost presiuni, însă acestea au venit după finalul partidei, cu domnul care s-a ocupat de obținerea vizelor medicale. Da, domnul Ghioca… Din ce am înțeles, dânsul s-a ocupat de acele vize… M-a sunat să mă întrebe cine mă cred. M-a amenințat, lucru care l-am notat și în raportul suplimentar pe care l-am trimis la AJF și CJA. Dânsului nu i-a convenit, pentru că delegații puneau presiune pe el, iar dacă meciurile nu se jucau, îi săreau oamenii în cap. Eu i-am explicat că dacă vizele sunt în regulă, delegații vor merge și le vor recupera. Eu am permis jucarea meciului, deci n-am înțeles inițial de ce a fost atât de deranjat”, a explicat arbitrul pentru FANATIK.

Incidente nu au fost doar la partida din martie. În mai 2026, doi arbitrii și observatorul întâlnirii dintre Viitorul Predești și Unirea Lacu Turcului au acuzat că au fost ”intimidați” de către delegatul echipei oaspete. La fel s-a întâmplat la meciurile CS Aricești Nedelea – CS Brazi (13 iunie 2026), CS Mănești 2013 Băltița – Steaua Mărgineni (15 august 2026) sau ACS Viitorul Sportul Ploiești – CSO Băicoi (19 septembrie).

Dan Ghioca, vicepreședintele AJF Prahova, a candidat la alegerile locale din partea PSD

Dan Ghioca este vicepreședinte al AJF Prahova din anul 2024, când a fost ales în funcție ca urmare a încetării exercitării funcției de către Teodor Negoiță, suspendat doi ani, tot ca urmare a unui scandal legat de utilizarea unor legitimații de fotbaliști despre care s-a dovedit că ar fi fost modificate în scopul încadrării sportivilor la categorii de vârstă inferioare. Este fiul lui Răduță Ghioca, asistent medical al echipei Petrolul Ploiești, iar în 2020 a candidat din partea PSD la primăria comunei Sălciile. Mai multe surse din cadrul AJF Prahova îl leagă pe Ghioca de procedura de obținere a vizelor pentru sportivii legitimați.

Scandalul declanșat de arbitrii care au respins vizele medicale și au sesizat conducerea AJF Prahova ar fi creat o stare de tensiune și unele conflicte de amploare la nivelul instituției. Ghioca, care ar avea de partea lui oficialii cluburilor afiliate, ar fi manifestat ”un comportament necorespunzător” față de unii membri ai Comisiei de Disciplină care urmau să analizeze situațiile punctuale apărute în cazul vizelor medicale.

Cât costă eliberarea unei vize medicale sportive

În fotbalul din România, noțiunea de viză sportivă acoperă o procedură obligatorie pentru ca un jucător să aibă drept de joc. Aceasta este valabilă 6 luni și confirmă că jucătorul este sănătos și apt fizic pentru a depune efort sportiv. Aceasta este eliberată de medici cu specializarea medicină sportivă, în unități autorizate, cum ar fi Institutul Național de Medicină Sportivă, policlinici sportive județene sau clinici medicale private sau acreditate. Mai precis, pentru a fi valabil, documentul trebuie să includă semnătura și parafa unui medic sportiv (însoțite de un cod parafă) și ștampila unității sanitare autorizate unde s-a efectuat controlul. Dacă lipsește data expirării, parafa medicului de medicină sportivă sau ștampila clinicii, arbitrul nu are voie să îi permită jucătorului să evolueze.

Tarifele oficiale pentru eliberarea acestor documente variază în funcție de unitate, vârstă și analizele incluse, costul fiind cuprins între 100 și 500 de lei. În cazul AJF Prahova, nu este clar cine a încasat banii pentru vizele neconforme.

Misterul cabinetului medical care apare pe vizele sportive, dar care nu există

Probleme nu au fost găsite doar la parafa medicului Mircea Miu ci și la ștampila care o însoțea, unde a fost trecut numele unității ”Cabinetul Medical Sportiv Petrolul”. Acest cabinet, însă, nu este înregistrat nicăieri și nu apare în niciun document, ceea ce înseamnă că, dacă există, funcționează în afara cadrului legal.

În martie 2026, când la partida CS Unirea Urlați – AS Viitorul 2018 Ceptura, un număr de 17 jucători ai echipei oaspete au prezentat vize medicale acordate de Mircea Miu, ”prezentat ca medic specialist în medicină sportivă și medicină generală” în cadrul Centrului Medical Sportiv Petrolul. Arbitrul întâlnirii nota, într-un raport suplimentar transmis către AJF Prahova că ”din ansamblul împrejurărilor expuse rezultă existența suspiciunii rezonabile cu privire la săvârșirea infracțiunilor de falsificare de instrumente oficiale și de folosire de instrumente false în formă continuată”. În aceeași lună, ca urmare a unei adrese a președintelui AJF Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova transmitea oficial că în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale din Județul Prahova ”nu figurează înregistrat Cabinetul Medical Sportiv Petrolul”.

Potrivit unor informații obținute de FANATIK, după declanșarea scandalului, pe vizele fotbaliștilor legitimați la AJF Prahova, ar fi apărut alte parafe. Tot ale medicului Miu, însă de această dată cu cod de parafă. Mișcarea nu a avut efectul scontat, așa că au fost emise alte tabele cu jucători parafate de medicul sportiv Laurențiu Bulată. Și aici au apărut probleme în sensul că acestea păreau să se schimbe de la un meci la altul, existând suspiciunea că ar fi fost multiplicate prin fotocopiere.

Deranj mare la AJF Prahova din cauza vizelor. S-a ajuns la scandal

Problema vizelor ilegale ar fi fost ridicată în cadrul Adunării Generale a Asociației Județene de Fotbal care s-a desfășurat în acest an. Potrivit informațiilor noastre, vicepreședintele Dan Ghioca ar fi intrat într-un schimb dur de replici cu Viorel Badea, observator în cadrul AJF Prahova și membru al Comisiei de Observatori. Atunci Ghioca ar fi susținut continuarea colaborării cu medicul Mircea Miu, cu toate că avea la cunoștință că exista suspiciunea că vizele ar fi fost falsificate sau ilegale.

După acest episod, pe tabelele referitoare la vizele medicale provizorii a apărut un alt nume cu parafă, al medicului bucureștean Paul Șofelea. Și de această dată au apărut unele semne de întrebare după ce au fost identificate situații în care numerele de înregistrare înscrise pe tabele ar fi fost ulterioare datei la care ar fi fost efectuat controlul medical.

Ce spune medicul Mircea Miu despre scandalul vizelor sportive de la AJF Prahova

Contactat de FANATIK, Mircea Miu susține că el ”doar a încercat să dea o mână de ajutor” celor de la AJF Prahova, după pensionarea medicului Laurențiu Bulată. El spune, însă, că nu crede că a comis ceva ilegal, chiar dacă recunoaște că nu este înregistrat în România ca medic sportiv.

”Ideea este că aceste vize au fost inițial acceptate, însă ulterior s-a spus că era nevoie să fie girate de o instituție.

Disputa a apărut în contextul în care, în alte județe, vizele se pun de către medicii de familie. Care nu au nicio treabă, teoretic, cu medicina sportivă. Medicul de familie dă un verdict, dacă sportivul este clinic sănătos și apt de efort fizic. Lucru care, în mod normal, îl face și medicul sportiv, doar că acesta are competența de a analiza evoluția jucătorilor din echipele respective și sub forma sportivă. Eu am și specializare de medicină sportivă și de generală. Dar nu se pune problema, pentru că eu nu sunt o instituție.

Este adevărat, eu nu m-am înregistrat la vremea respectivă (în Registrul Medicilor, n.r.) cu toate competențele și licențele mele. Eu le-am făcut în străinătate. Eu am lucrat pur și simplu pentru mine, pentru echipe care nu mi-au cerut ceva. Acum e greu, după un număr de ani, să mă duc să mă înregistrez pentru povestea asta. Eu n-am nicio treabă cu AJF-ul, ei merg pe linia dânșilor, pot apela la medicina sportivă ‘înregistrată’, să zicem așa. Eu n-am făcut nimic împotriva legii.

Dacă s-a plătit pentru aceste vize, nu mi s-a plătit mie. Eu trebuie să vorbesc cu AJF-ul, să reanalizăm situația respectivă și să vedem ce soluție se aplică. Nu cred că există o rea-intenție. La clubul meu și la echipele pe care le-am girat nu s-a pus problema contestării competenței mele. Eu am o dublă specializare, sunt medic cu 45 de ani de experiență, este mai mult o problemă administrativă.

”Am obținut specializarea în Emiratele Arabe”. Ce spune despre cabinetul medical

Eu am toate hârtiile, dar să mă duc la Ministerul Sănătății, la Ministerul Învățământului la 70 de ani… eu zic că nu e cazul. Dacă au fost partide cu probleme, nu știu. Pe mine nu m-au informat de treburile acestea. Nu știu dacă mă credeți sau nu, dar eu am făcut toate lucrurile astea din bună-credință. Pe toți acești copii, eu i-am văzut. Nu există o viză pusă fără ca eu să fi consultat sportivul. Așa a fost și în COVID, când am ajutat echipele să joace. Atunci a fost ok, acum nu mai este, din ce spuneți dumneavoastră.

Când am terminat facultatea, pe diploma de medicină generală era, practic, și varianta de medicină sportivă. Apoi, am obținut specializarea în Emiratele Arabe Unite, eu am lucrat 11 ani în Dubai și am făcut cursurile acolo. Am diplome, documente din Belgia, Elveția, nu se pune problema. Însă nimeni nu mi-a spus că trebuie să mă acreditez la vremea respectivă.

Cabinetul Medical Petrolul există la nivel de echipă, atât. De club. Poate trebuie înregistrat undeva, nu știu asta. Dar în cadrul clubului, eu mă ocup de jucătorii mei.

Trebuie să vorbiți și cu cei de la AJF, pentru că dânșii mi-au propus o colaborare de perspectivă. Ei vor să facă un cabinet girat de AJF care să se ocupe strict de lumea sportului e domeniul respectiv”, ne-a declarat medicul Mircea Miu.

Dan Ghioca susține că nu știe nimic despre afacerea vizelor: ”Acum, echipele au alte vize”

FANATIK a luat legătura și cu Dan Ghioca, vicepreședintele AJF Prahova, omul indicat de mai multe surse ca fiind cel din spatele ”afacerii vizelor sportive”. Acesta susține că au fost câteva probleme în trecut, însă au fost rezolvate. Mai mult, el spune că nu s-au disputat meciuri oficiale în care să se fi utilizat vize suspecte a fi ilegale și s-a delimitat, în poziția lui, de medicul Mircea Miu.

FANATIK: V-am contactat în legătură cu vizele. Înțeleg că au fost niște probleme și că există o decizie a Comisiei de Apel pentru sesizarea Colegiului Medicilor. Care este situația în acest moment?

Dan Ghioca: Păi nu mai este nicio situație în momentul ăsta. S-a reglementat, am luat în calcul vizele noului doctor. Acum, echipele au alte vize. Am înțeles că nu au fost în regulă… Nu știu, nu am verificat personal, să vă spun sincer. Am înțeles, din ce avem noi ca AJF, că vizele dânsului nu ar fi fost valabile. De fapt, nici nu s-a jucat cu ele…

Dar cum s-a ajuns la situația asta?

Nu am verificat, nu m-am ocupat eu de acest aspect.

Înțeleg că este un cabinet sportiv Petrolul, care apare pe parafe și care, de fapt, nu există.

Sincer să vă spun, chiar nu știu să vă dau mai multe informații, pentru că nu am verificat.

Dar dumneavoastră v-ați ocupat personal de acest proces de vizare, de parafare?

În ce calitate să mă ocup eu?

Adică aveți vreo legătură cu asta?

Nu…

”De unde să știu cine a luat banii?”

Domnul Miu spune că a încercat să ajute cumva AJF-ul și m-a redirecționat cumva către dumneavoastră…

Probabil v-a trimis către mine, eu fiind vicepreședinte AJF.

Aceste vize au fost plătite de echipe și sportivi. Cine a încasat acești bani?

De unde aș putea să vă dau eu detaliile astea?

Este adevărat că ați pus presiune pe unii arbitrii să nu mai verifice sau să treacă cu vederea?

Exclus așa ceva, cine v-a dat informațiile acestea? Singura discuție pe care am avut-o cu domnul (…) a fost referitoare la atribuțiile lui, dacă poate să ia carnetele de joc. Pentru că el a primit de la cineva din AJF o directivă, din informațiile neoficiale pe care le am, să ia carnetele la jocul respectiv. Iar eu l-am întrebat dacă intră în atribuțiile lui… O echipă, pe cine sună? Îl sună pe vicepreședinte.

Acest arbitru a lăsat jocul să se desfășoare, după care a consemnat că sunt probleme cu vizele și a oprit carnetele să le predea la AJF. Nu intra acest lucru în atribuțiile lui?

Eu asta am făcut, l-am întrebat dacă intră în atribuțiile lui. Și mi-a spus că a fost sunat de cineva de la AJF să ia carnetele. Asta a fost singura discuție pe care am avut-o cu domnul arbitru.

Deci spuneți că nu v-ați ocupat de vizele medicale. Îmi puteți spune cine de la AJF Prahova s-a ocupat de această problemă?

Nu cunosc aceste detalii.

Fotbal bolnav, vize medicale false. FRF, chemat să intervină

Scandalul vizelor medicale de la AJF Prahova este, însă, departe de finalizare. Potrivit informațiilor FANATIK, ar fi fost sesizat Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal, iar documentul este unul de-a dreptul exploziv, în care acuzațiile și faptele trec în sfera penalului.

Dincolo de acest lucru, povestea vizelor medicale de la Prahova reprezintă metafora perfectă a unui fotbal bolnav, în care talentul și performanța sportivă sunt sugrumate de dispute administrative, interese personale sau suspiciuni de corupție.

Rămân întrebări esențiale fără răspuns: cine a organizat efectiv procesul de vizare, cine a încasat banii de la cluburi și părinți, în ce condiții au fost eliberate documentele și cine a verificat legalitatea cabinetului medical trecut pe ștampile? Iar dacă suspiciunile privind autenticitatea unor documente se confirmă, problema nu mai este doar una de regulament sportiv.

Până la clarificarea tuturor acestor aspecte, cei care riscă să plătească prețul cel mai mare sunt tocmai sportivii. Pentru echipele implicate, consecințele pot însemna mai mult decât pierderea unor puncte în clasament. Înseamnă încă un episod în care cei care ar trebui să vegheze la respectarea regulilor și la buna desfășurare a competițiilor ajung să transforme fotbalul într-un teren al conflictelor de culise, al intereselor personale și al acuzațiilor grave.