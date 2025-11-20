News

Culise uluitoare despre jocurile de putere făcute de președintele Nicușor Dan. „Îl va schimba și pe Bolojan. O bombă cu ceas!” Exclusiv

Dumitru Dragomir a analizat jocurile politice făcute de preşedintele Nicuşor Dan şi a făcut o profeţie legată de viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului.
Daniel Spătaru
20.11.2025 | 11:44
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a analizat ultimele mutări politice făcute de preşedintele Nicuşor Dan Foto: colaj Fanatik
Ultimele mişcări de pe scena politică au fost comentate de Dumitru Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”, unde fostul politician şi om de fotbal a luat la bani mărunţi numirile în funcţie făcute de  preşedintele Nicuşor Dan.

„Lumea vede. ‘Băi, nene, ăsta are tot!'”

Scăderea lui Cătălin Drulă în sondajele pentru Primăria Capitalei poate fi privită ca o consecinţă a acţiunilor din ultima vreme ale preşedintelui. „Nu ştiu de ce a pierdut Drulă atât de multe procente. Nu înţeleg. Poate lumea este supărată pe Nicuşor Dan că vrea să-şi pună la televiziune userist, la radio userist, la armată userist, la mediu userist, la primărie userist. E prea mult pentru un partid de 10 la sută.

Este ca o bombă cu ceas, va exploda la un moment dat. Şi lumea vede. ‘Băi, nene, ăsta are tot!’. Nu a luat judecătorii cred. Nu le-a pus încă piciorul pe grumaz judecătorilor. Dar e aproape. Serviciile sunt oricum ale lui, dacă mai ia şi Primăria Capitalei…, este părerea lui Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir: „Nicuşor Dan joacă excepţional din punct de vedere al dictatorului”

Fostul şef al LPF a vorbit şi despre recenta eliberare din funcţia de consilier prezidenţial a lui Nicuşor Dan. „La domnul noul preşedinte, cine mişcă, mişcă-n brişcă. Ai văzut cum l-a scos ca pe o măsea stricată pe Ludovic Orban, care unul dintre cei mai tari politicieni ai acestei ţări. Ca şi cum n-ar fi existat. Şi spun până mor că 20% din succesul domnului Nicuşor Dan în alegerile prezidenţiale i se datorează lui Ludovic”, a afirmat Dumitru Dragomir, în discuţia cu Horia Ivanovici.

Oracolul de la Bălceşti a făcut şi o previziune legată de viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului. „Nicuşor Dan joacă excepţional din punct de vedere al dictatorului. Convingerea mea este că domnul preşedinte nu ascultă de absolut nimeni. Îşi pune oameni cu care a lucrat în toate funcţiile importante ale acestei ţări, cărora să le dea ordine şi ei să le execute. De-asta spun că joacă excepţional. Mai are puţin şi bagă groaza în toţi. Îl va schimba şi pe Bolojan şi nu ştiu dacă Bolojan nu va fi şi cu tinichea de coadă”, este profeţia făcută de Dumitru Dragomir.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
