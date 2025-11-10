Culisele accidentării lui Cristi Mihai de către Soro la antrenamentul lui Dinamo. Ce era, de fapt, punctul negru văzut la RMN

ADVERTISEMENT

Veștile bune par că se țin lanț la Dinamo. Câinii roșii au revenit pe podiumul Superligii după 4-0 pe Arena Națională cu Csikszereda, iar Cristi Mihai a prins câteva minute pe final, după accidentarea suferită în urmă cu câteva săptămâni. Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum a reușit mijlocașul să se refacă într-un timp record.

Alberto Soro l-a accidentat pe Cristi Mihai la antrenamente. Cum s-a refăcut mijlocașul de la Dinamo într-un timp record

Câinii roșii s-au temut de ce e mai rău în cazul lui Cristi Mihai. Andrei Nicolescu a precizat că mijlocașul a fost accidentat la antrenamente de c , iar primul verdict a fost fractură de maleolă — o accidentare teribilă.

Concret, pe RMN s-a văzut un punct negru, care în general este sinonim cu o fractură în cazul acestor accidentări. Totuși, fotbalistul a fost mult mai norocos. A fost vorba doar de un edem, iar perioada de refacere s-a scurtat drastic, de la câteva luni la doar două săptămâni.

Andrei Nicolescu, detalii despre situația lui Cristi Mihai

Andrei Nicolescu e de părere că această situație a fost una aproape ideală pentru Dinamo. iar, mai mult decât atât, Alberto Soro, atacantul câinilor, a profitat la maximum. El și-a găsit un loc în echipă și a reușit să marcheze.

„Aici trebuie să spun că a fost vorba despre o greșeală medicală pozitivă. Trebuie să ne bucurăm de ea. Acum două sau trei săptămâni s-a vorbit… Uite cum se aliniază lucrurile pozitiv! Mihai a fost accidentat de Soro și s-a crezut că i-a făcut o fractură de maleolă. Datorită faptului că Mihai nu a jucat, a fost Soro în lot în locul lui. Uite ce poveste frumoasă a ieșit.

Nu a fost o opțiune. În același timp, după un RMN, s-a descoperit că nu era vorba despre o fractură, acel punct negru, ci doar de un edem. După ce ne-am speriat cu toții, el nu avea decât un edem. Nu a fost o fractură. A revenit foarte repede și acum merge la națională. O veste foarte bună pentru noi. Inițial ne-am gândit că Mihai va reveni la echipă abia când plecam în cantonament”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.