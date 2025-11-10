Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Culisele accidentării lui Cristi Mihai de către Soro la antrenamentul lui Dinamo. Ce era, de fapt, punctul negru văzut la RMN

Andrei Nicolescu a explicat culisele accidentării lui Cristi Mihai la Dinamo. Ce s-a descoperit, de fapt, după RMN-ul care părea să arate o fractură gravă.
Alex Bodnariu
10.11.2025 | 09:25
Culisele accidentarii lui Cristi Mihai de catre Soro la antrenamentul lui Dinamo Ce era de fapt punctul negru vazut la RMN
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Mihai și-a revenit într-un timp record după accidentarea suferită. Care a fost, de fapt, situația sa
Veștile bune par că se țin lanț la Dinamo. Câinii roșii au revenit pe podiumul Superligii după 4-0 pe Arena Națională cu Csikszereda, iar Cristi Mihai a prins câteva minute pe final, după accidentarea suferită în urmă cu câteva săptămâni. Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum a reușit mijlocașul să se refacă într-un timp record.

Alberto Soro l-a accidentat pe Cristi Mihai la antrenamente. Cum s-a refăcut mijlocașul de la Dinamo într-un timp record

Câinii roșii s-au temut de ce e mai rău în cazul lui Cristi Mihai. Andrei Nicolescu a precizat că mijlocașul a fost accidentat la antrenamente de colegul său Alberto Soro, iar primul verdict a fost fractură de maleolă — o accidentare teribilă.

Concret, pe RMN s-a văzut un punct negru, care în general este sinonim cu o fractură în cazul acestor accidentări. Totuși, fotbalistul a fost mult mai norocos. A fost vorba doar de un edem, iar perioada de refacere s-a scurtat drastic, de la câteva luni la doar două săptămâni.

Andrei Nicolescu, detalii despre situația lui Cristi Mihai

Andrei Nicolescu e de părere că această situație a fost una aproape ideală pentru Dinamo. Cristi Mihai a revenit în lot, iar, mai mult decât atât, Alberto Soro, atacantul câinilor, a profitat la maximum. El și-a găsit un loc în echipă și a reușit să marcheze.

„Aici trebuie să spun că a fost vorba despre o greșeală medicală pozitivă. Trebuie să ne bucurăm de ea. Acum două sau trei săptămâni s-a vorbit… Uite cum se aliniază lucrurile pozitiv! Mihai a fost accidentat de Soro și s-a crezut că i-a făcut o fractură de maleolă. Datorită faptului că Mihai nu a jucat, a fost Soro în lot în locul lui. Uite ce poveste frumoasă a ieșit.

Nu a fost o opțiune. În același timp, după un RMN, s-a descoperit că nu era vorba despre o fractură, acel punct negru, ci doar de un edem. După ce ne-am speriat cu toții, el nu avea decât un edem. Nu a fost o fractură. A revenit foarte repede și acum merge la națională. O veste foarte bună pentru noi. Inițial ne-am gândit că Mihai va reveni la echipă abia când plecam în cantonament”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
