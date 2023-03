Culisele aducerii lui Leo Strizu la FCSB în decembrie 2022. „În fața lui Gigi Becali, nu contează ce vrea sau ce nu vrea Meme-ul”. Video Exclusiv

după meciul cu Petrolul. Acum, la o săptămână de la acel eveniment neașteptat, el a apărut în direct la și a dezvăluit toate culisele din interiorul clubului patronat de Gigi Becali care l-au determinat să ia această decizie.

Leo Strizu, în premieră la Fanatik SuperLiga, despre cum a fost numit antrenor principal la FCSB. Ce influență are Mihai Stoica în fața lui Gigi Becali

Leo Strizu a lăsat diplomația deoparte și a spus clar toate motivele care l-au determinat să plece de la FCSB. moderată de Ioana Cosma, încă din momentul în care i-a luat locul, în acte, fostului principal Nicolae Dică.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Strizu a povestit și cum s-a întors la FCSB după o pauză de aproape zece, pentru cine a acceptat să fie antrenor de fațadă și ce greutate are cuvântul lui Mihai Stoica în fața patronului Gigi Becali.

„Acum vreo doi ani, poate un an jumate, mă duc la un meci, fără să vreau. Juca Steaua în preliminariile Europa League sau ceva de genul ăsta. Întâmplător, m-am întâlnit cu Vali Argăseală și apoi, față în față, cu Mihai Stoica. Reacție frumoasă din partea lui, ne-am sărit în brațe, ne-am pupat, eu am rămas un pic mai rezervat. «Hai să stăm să vedem meciul».

ADVERTISEMENT

Am văzut meciul, după care Mihai îmi zice «hai că ar fi bine să terminăm, avem o vârstă, eu am avut problemele mele, tu ai avut probleme tale. Hai să uităm totul și să lucrăm împreună. Vrei să vii la Steaua? Am nevoie de un om de legătură pentru echipa a doua, să decurgă lucrurile normal. Tu ești dur, când trebuie să coboare jucătorul de la echipa mare, vreau să-i ții în presiune».

Trebuie să spun și lucrurile frumoase. El, într-adevăr, l-a convins pe Gigi. «Uite, îl vreau pe Leo, așa și așa…». Bineînțeles că Gigi a acceptat, apoi am vorbit cu el: «Băi, te-ai schimbat? Să nu mai înjuri jucătorii!» / «Gigi, asta a fost în tinerețe».

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Totul a decurs foarte normal până când, peste capul lui Meme, decizia lui Gigi… Aici vreau să spun că eu eram în cadrul clubului, nu a venit Teia să-i spună «vezi că îl aduc eu pe Strizu de pe stradă»…

Și atunci s-a luat decizia asta. Eu am venit la echipa mare cu o contribuție infimă. Nu am discutat cu nimeni înainte ce am de făcut. Meme-ul nu are nevoie… În ceea ce impune el la ora actuală, genul cum și-a trasat linia să conducă acea cazemată din Berceni, nu avea nevoie de Strizu.

ADVERTISEMENT

În fața lui Gigi, nu contează ce vrea sau ce nu vrea Meme-ul. Această consultare despre care aveți voi vreo idee nu există! Eu am cunoscut și toată lumea de aici știe ce înseamnă să fii președinte de club. Mitică, Romică, Jean Pădureanu… Aveau un cuvânt de spus, era alta situația.

ADVERTISEMENT

Până la episodul cu Turcia, au fost o serie de evenimente pe care eu le-am suportat. Micuțe, foarte micuțe, dar… Atât timp cât au fost Gigi și Teia, nu regret că am acceptat funcția, chiar dacă a fost o greșeală”, a dezvăluit Leo Strizu la FANATIK SUPERLIGA cum a fost numit antrenor principal la FCSB.

Nu uita! Poți urmări emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni până vineri, începând de la ora 10:30. O poți viziona prin intermediul rețelelor noastre de socializare: site-ul , canalul de , pagina de , pagina de FANATIK și conturile FANATIK de pe și .