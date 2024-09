Culisele alianței lui Nicușor Dan cu Nicolae Ciucă. Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir

că Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu vor merge în turul doi al alegerilor prezidențiale, iar primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, va avea un rol important în campania liderului PNL.

Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir despre alianța Nicușor Dan-Nicolae Ciucă

”Eu mă așteptam ca Simion să se ducă în turul doi, numai că în ultima vreme a avut o cădere și el. Și am văzut că și Geoană a avut o cădere, dar și Lasconi. Cine urcă și urcă vizibil este Ciucă, Ciolacu este deja sus, el are 26%”, a declarat Dumitru Dragomir la „MAX Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

În ciuda multor sondaje de opinie care arată că lupta în turul doi al alegerilor prezidențiale se va da între Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, fostul șef LPF spune că ”Ciucă vine tare acum”.

Întrebat de Horia Ivanovici cât , Mitică Dragomir a răspuns:”Extraordinar”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, el a subliniat că dacă Nicușor Dan intra în cursa pentru Cotroceni din partea PNL ”din primul tur ieșea președinte. Nimeni nu a prins la public, la vot ca el.”

”Ți-am mai spus și am mai dat exemple, eu Mitică Dragomir am mai mare notorietate decât Nicușor Dan. Dacă mă duc eu acum la vot cu Nicușor Dan, eu iau 10% și el 90. Asta este, ăsta este un paradox al omenirii, al întregii omeniri nu numai la noi. Sunt oameni care prind deși nu ies de 3-4 ori pe sticlă, pentru că nu fac nici greșeli dacă nu ies”, a mai spus fostul șef al LPF.

ADVERTISEMENT

”Ăștia se vor înțelege amândoi”

Potrivit lui, liderul PNL a pierdut foarte mult din popularitate ”când a început să iasă atunci a avut cădere, el dacă nu ieșea era acum în fanfară lângă Ciolacu”.

”Dar eu cred că ăștia se vor înțelege amândoi, tot ei vor guverna în continuare și ei vor ieși. În momentul când ei doi vor ajunge în finală, dacă ajung amândoi în finală, nu mai contează care este președinte.Partidul ce vrea? Partidul vrea să fii ori la Președinție, ori prim-ministru. Marea majoritatea a partidelor vor să fii prim-ministru să ai toată puterea și banii țării în mână”, a afirmat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

”Nicușor nu a făcut greșeli”

De asemenea, el a ținut să precizeze că este convins că dacă Nicușor Dan candida la cea mai înaltă funcție din stat câștiga alegerile încă din primul tur.

”Nici eu nu am crezut, eu țineam cu doamna Firea, ne-a bătut Nicușor de ne-a rupt. Nicușor nu a făcut greșeli, șmecheria e să nu faci greșeli, iar Nicușor nu s-a răzbunat, el a spus: E legal să se facă aici? Da. Are autorizație? Nu! Nu e legal. Are autorizația? Da! Lăsați-l în pace! Domnule a jucat nemaipomenit”, a transmis Dumitru Dragomir.

Culisele Alianței lui Nicușor Dan cu Nicolae Ciucă. Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir