Sport

Culisele bătăii din Centrul Vechi dintre Tolea Ciumac şi Danu Spartanu! Poliţia a tăiat în carne vie: arest preventiv 30 de zile. Exclusiv

Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce l-a bătut pe Danu Spartanu în Centrul Vechi. De la ce a pornit altercația fizică dintre cei doi.
Bogdan Mariș, Cristian Măciucă
13.09.2026 | 18:03
Culisele bataii din Centrul Vechi dintre Tolea Ciumac si Danu Spartanu Politia a taiat in carne vie arest preventiv 30 de zile Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De la ce a pornit altercația dintre Tolea Ciumac (52 de ani) și Danu Spartanu. FOTO: colaj Fanatik
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Tolea Ciumac (52 de ani) și Danu Spartanu, care ar urma să se înfrunte pe 30 octombrie în cadrul galei Heroes MMA, s-au bătut sâmbătă în fața unui local din București, iar fostul luptător profesionist de K1 a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. FANATIK a aflat de la ce a pornit conflictul.

Culisele bătăii din Centrul Vechi dintre Tolea Ciumac şi Danu Spartanu. De la ce a pornit totul

Din informațiile FANATIK, Danu Spartanu l-a căutat pe Tolea Ciumac prin Centrul Vechi, iar după ce l-a găsit, l-a provocat în repetate rânduri. Inițial, întâlnirea părea a fi una oarecum amicală, deoarece fostul luptător profesionist de K1 a postat pe rețelele sociale un scurt clip video alături de cel pe care ar trebui să îl înfrunte la sfârșitul lunii viitoare.

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Totul a degenerat în momentul în care Danu Spartanu a încercat să îl lovească pe Tolea Ciumac. S-a ajuns la o altercație fizică în fața localului în care se aflau cei doi, iar Tolea Ciumac l-a pus la pământ pe Danu Spartanu și i-a aplicat mai mulți pumni în zona capului, filmarea cu incidentul ajungând pe rețelele sociale.

Cei doi au fost duși la sediul Secției 27 Poliție, unde Tolea Ciumac a fost reținut inițial pentru 24 de ore, pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Danu Spartanu a oferit o declarație la sediul Poliției, însă nu a depus plângere împotriva fostului luptător de K1.

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Tolea Ciumac, arestat preventiv după altercația cu Danu Spartanu

Duminică, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a informat că Tolea Ciumac a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. „Față de bărbatul bănuit, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile”, a precizat Poliția Capitalei.

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